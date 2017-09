Ngọc nữ 17 tuổi Nhật Bản nổi tiếng nhờ khóc đẹp

Theo Sina, Mei Nagano trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất hiện nay nhờ khóc đẹp như trong truyện cổ tích. Trong buổi họp báo ra mắt phim Ánh sao băng ban ngày, người đẹp 17 tuổi của xứ sở Phù Tang không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt không ngừng.

Dù gương mặt đẫm lệ song Nagano vẫn giữ được đôi mắt rạng ngời, làn da trắng mỏng manh như sứ. Sina bình luận: Tại sao có người khóc thậm chí còn đẹp hơn cả khi cười.

Trong khi đó, cộng đồng mạng lại ví những giọt nước mắt của Mei Nagano tựa như pha lê. Hiện tại bộ phim Ánh sao băng ban ngày do Mei Nagano đóng chính đang được các mọt phim lùng sục tìm kiếm.

Mei Nagano sinh năm 1999 ở Tokyo.

Cô gia nhập showbiz từ năm 2009 với tư cách diễn viên nhí. Ngoài đóng phim, Nagano còn là người mẫu thời trang được nhiều tạp chí săn đón.

Một số bộ phim đáng chú ý của Nagano như: My Love Story, Teiichi: Battle of Supreme High, Half Blue, Hirunaka no Ryūsei, We Did It, Peach Girl....

Cô được đánh giá là diễn viên trẻ triển vọng của xứ sở hoa anh đào.

Đời thường giản dị của nữ diễn viên 17 tuổi

Không cần trang điểm cầu kỳ hay ăn vận sang trọng, cô vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng