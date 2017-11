Nam diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời sau 2 năm chống chọi với bệnh tật

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 00:12 AM (GMT+7)

Tối 17/11, nghệ sĩ Tấn Beo bất ngờ chia sẻ với các nghệ sĩ tại TP.HCM việc anh vừa nhận được tin báo từ gia đình Nguyễn Hoàng, thông báo nam diễn viên đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh đột quỵ.

Chị Hồng, chị ruột Nguyễn Hoàng cho hay, nam diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng lúc 22h ngày 17/11 ở Long An. Hiện tại, gia đình đang đưa diễn viên Nguyễn Hoàng đến nhà tang lễ để chuẩn bị hậu sự.

Những hình ảnh cuối đời của nam diễn viên khiến fan xót xa

"Nguyễn Hoàng nằm một chỗ 2 năm nay, giờ kiệt sức nên đi. Cầu mong cho đứa em ra đi thanh thản", Tấn Beo nói. Trước đó, nghệ sĩ đã nhiều lần tổ chức đêm nhạc quyên góp và kêu gọi anh em đồng nghiệp hỗ trợ Nguyễn Hoàng có thêm kinh phí điều trị.

Nam diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967 quê gốc Tân An, Long An. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông, anh đã là gương mặt nổi bật ở lĩnh vực thể thao và sau này là điện ảnh. Trước khi đóng phim, Nguyễn Hoàng là phóng viên mảng Thể thao ở báo Long An. Anh bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn xuất khá muộn (năm 1991, khi đã bước sang tuổi 24) sau một lần thử đi đóng phim vì bạn bè động viên. Anh có ngoại hình tốt và gương mặt sáng, ăn ảnh.

Sau vai diễn đầu tay trong bộ phim Đời có tên tụi mình của đạo diễn Lê Văn Duy, Nguyễn Hoàng trải qua một khoảng thời gian dài chật vật với những vai phụ để tìm chỗ đứng cho mình. Trong khi đó những bạn bè cùng lứa như Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh… nhanh chóng trở thành cái tên ăn khách qua vài bộ phim.

Nguyễn Hoàng trong vai đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường.

Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với Nguyễn Hoàng khi vai diễn đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường trong phim Bông hồng trà (đạo diễn Trần Ngọc Phong) gây ấn tượng mạnh với khán giả. Cũng từ đó anh tiếp tục ghi dấu tên tuổi qua một số bộ phim truyền hình những năm 90 như vai bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa)...

Sau năm 2010, Nguyễn Hoàng bắt đầu rời xa màn ảnh và khán giả chỉ còn thấy anh qua một vài vai diễn nhỏ. Nam diễn viên chia sẻ, vì lý do sức khoẻ nên anh không thể tham gia đóng phim nhiều như trước.

Cho đến cuối năm 2015, khán giả đã bất ngờ khi hay tin Nguyễn Hoàng bị tai biến và phải vào khoa Mạch máu não của bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM để cấp cứu. Ở thời điểm đó tình trạng sức khỏe của nam diễn viên khá nguy kịch và rất may mắn khi anh vượt qua tử thần sau 3 lần đột quỵ.

Những tưởng nam diễn viên đã có thể hồi phục và trở lại với cuộc sống thì không lâu sau đó Nguyễn Hoàng tiếp tục chìm vào hôn mê sâu và phải phẫu thuật nhiều lần, tiêu tốn không ít gia sản.

Trước tình hình nguy kịch của Nguyễn Hoàng, đồng nghiệp và khán giả đã quyên góp một số tiền lớn để hỗ trợ gia đình anh trong việc điều trị. Sau đó, nam diễn viên được xuất viện nhưng phải sống đời thực vật.

Vợ Nguyễn Hoàng đưa anh về chăm sóc ở căn hộ chung cư tại quận 6, TP.HCM. Để có điều kiện lo cho chồng, chị Trúc, vợ Nguyễn Hoàng mở cửa hàng buôn bán nhưng chỉ được một thời gian phải đóng cửa vì thua lỗ.

Gia đình Nguyễn Hoàng quyết định đưa anh về quê ở Long An để tiện chăm sóc và tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, sức khỏe Nguyễn Hoàng ngày càng yếu đi. Anh liên tục nhập viện để điều trị bệnh phát sinh do nằm một chỗ quá lâu. Trước đây, anh còn nhận ra người thân nhưng sau 2 năm, người nhà không còn hy vọng về việc nam diễn viên sẽ phục hồi sức khỏe.