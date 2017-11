Mỹ nữ soán ngôi Can Lộ Lộ hở bạo vẫn không bị tuýt còi

Nổi tiếng từ năm 2011, Phan Xuân Xuân được báo giới nhận định là đối thủ sẽ soán ngôi của Can Lộ Lộ - đệ nhất mỹ nữ khoe thân trong Cbiz. Tuy nhiên, sau khi bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình, người đẹp họ Can đã kín tiếng hơn. Đặc biệt, Lộ Lộ còn thay đổi hình ảnh từ khoe thân táo bạo tới gợi cảm, tinh tế. Ngược lại, Phan Xuân Xuân vẫn trung thành với gu ăn mặc nóng bỏng. Tuy nhiên, cô không bị khán giả “ghét” tới mức bị “đuổi” khỏi showbiz như Can Lộ Lộ. Thay vào đó, người đẹp họ Phan vẫn nhận được nhiều dự án phim ảnh và rất đắt show quảng cáo game.