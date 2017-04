Thứ Ba, ngày 25/04/2017 08:41 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên lừng danh Michele Pfeiffer đã thể hiện thành công vai cô nàng nghiện ma túy Elvira Hancock trong bộ phim tội phạm hình sự Scarface (1983). Michele để lại ấn tượng sâu sắc khi diện bộ đồ lót với đường cắt cúp vô cùng phóng khoáng và hết sức sexy.

“Biểu tượng sex” Marilyn Monroe khi vào vai nữ ca sĩ nhạc jazz Sugar Kane trong bộ phim hài cổ điển Some Like It Hot (1959) đã khiến phái mạnh ngất ngây khi diện bộ đồ thêu ren màu đen, khoe vẻ đẹp phồn thực.

“Bông hồng Úc” Margot Robbie hóa thân thành mỹ nhân thập niên 80 khi sánh vai cùng tài tử Leonardo DiCaprio trong bộ phim The World of Wall Street (2013).

Chỉ 1 cảnh quay này cũng đủ khiến Margot Robbie làm gục đổ trái tim của bao phái mạnh.

Đây là khoảnh khắc cô đào Sinenna Miller khoác trên mình nội y thêu ren màu đen cùng tất quần đầy táo bạo của thương hiệu Agent Provocateur trong bộ phim kinh dị của Anh mang tên Layer Cake (2014).

Trang phục này của Miller khiến nhiều người liên tưởng đến những cuộc truy hoan nóng bỏng giữa cô với tài tử Daniel Craig.

Nữ diễn viên Charlize Theron tỏ ra cực kỳ sexy và quyến rũ trong một mẫu nội y thêu ren màu trắng từ thương hiệu James Spader khi thủ vai nữ chính trong bộ phim 2 Days in the Valley (1996).

“Cô đào Úc” Nicole Kidman đã thành công khi khắc họa hình ảnh Satine, kỹ nữ hộp đêm ở Paris trong bộ phim Moulin Rouge (2001).

Chuyện tình giữa nữ hoàng gái nhảy với anh chàng nhà thơ nghèo kiết xác Christian (Ewan McGregor) có lẽ không gây ấn tượng bằng bộ đồ lót siêu quyến rũ mà Nicole Kidman diện khi lên hình trong vai gái nhảy. Bộ đồ cũng giúp đoàn phim đoạt tượng vàng Oscar cho Trang phục đẹp nhất của Oscar.

Hình ảnh Catherine Deneuve trong vai nhân vật bà nội trợ Séverine bỗng chốc trở thành gái gọi trong bộ phim truyền hình Belle Du Jour (1967) của Pháp gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bởi các trang phục mát mẻ.

Phần lớn phục trang của Deneuve trong phim đều do nhà thiết kế lừng danh Yves St. Laurent thiết kế, trong đó bao gồm cả bộ đồ lót trắng trong hình.

Trong bộ phim điện ảnh Butterfield 8 (1960), nữ minh tinh màn bạc Elizabeth Taylor khi đó mới 28 tuổi thủ vai cô nàng Gloria Wandrous - người mẫu kiêm gái gọi nức tiếng thành phố Manhattan.

Vai diễn không chỉ giúp Taylor giành được giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp mà còn khiến hình tượng người đẹp trong bộ váy ngủ màu trắng quyến rũ, tay cầm ly rượu trở thành kinh điển.

Angelina Jolie đầy mạnh mẽ nhưng cũng hết sức gợi cảm và cuốn hút trong bộ đồ khêu gợi khi thủ vai nữ sát thủ Jane Smith trong bộ phim Mr. & Mrs. Smith (2005). Bộ trang phục cúp ngực chất liệu da như trực rách toạc trước khuôn ngực đồ sộ của Jolie.