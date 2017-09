Mỹ nhân "yêu đơn phương Lee Min Ho" đổi khác sau 6 năm

Goo Hara được coi là “tình đơn phương với Lee Min Ho” sau vai diễn trong City Hunter (Thợ săn thành phố). Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng xứ Hàn, Goo Hara vào vai cô con gái ngài tổng thống, đem lòng mê mệt anh chàng sát thủ giấu kín thân phận dưới chức vụ nhân viên Nhà Xanh. Nhân vật của Lee Min Ho còn làm gia sư kèm riêng cho cô tiểu thư Goo Hara.

Tuy chỉ là vai phụ bên cạnh nam chính Lee Min Ho trong City Hunter cách đây 6 năm nhưng Goo Hara vẫn tạo dấu ấn riêng. Cô diễn tròn vai một nhân vật có tính cách nũng nịu, thích đeo bám đối phương dai dẳng.

Từ nhân vật một tiểu thư con của tổng thống trong drama năm 2011, Goo Hara đã ngày một trưởng thành hơn. Mới đây cô hoàn tất vai diễn trong dự án phim Sound of footstep. Đây là một web drama - phim trực tuyến, một xu hướng phổ biến của các thần tượng K-Pop hiện nay.

Goo Hara mới ngày nào còn là một ca sĩ trực thuộc nhóm KARA khá non nớt bước chân sang lĩnh vực màn ảnh. Giờ đây Hara đã không còn xa lạ với các khán giả yêu thích phim Hàn tại châu Á. Sau bộ phim City Hunter, cô được mời đóng một số vai phụ và vai khách mời trong Secret Love, It's Okay, That's Love...

Tên tuổi của nhóm KARA hiện nay không còn hot như xưa nhưng Goo Hara vẫn là một ca sĩ K-Pop có tiếng. Cô tạo dựng tên tuổi không chỉ trên sân khấu mà ở nhiều show truyền hình thực tế khác.

Trên tạp chí, Hara cũng là cái tên ăn khách của các nhãn hàng thời trang. Chiều cao không quá nổi bật nhưng bù lại cô gái sinh năm 1991 này có lợi thế về hình thể đẹp.

Đôi chân thon giúp Hara tự tin với các trang phục váy ngắn. Năm 2015, cô cũng phát triển sự nghiệp solo riêng.

Sau 6 năm kể từ thời đóng City Hunter, Hara giờ đây ngày càng táo bạo trên tạp chí thời trang.

Làn da rám nắng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ cho Hara. Từ năm 2017, Hara chuyển sang đầu quân cho Content Y. Trước đó từ năm 2008-2016, cô trực thuộc công ty giải trí DSP Media.

Những shoot hình ngực trần gợi cảm trên tạp chí Cosmopolitan giúp tên tuổi của ngôi sao thần tượng thêm sức nóng.

Hara cũng gặt hái được rất nhiều giải thưởng về gương mặt MC, ngôi sao mới (vai diễn trong City Hunter), giải tài năng và giải đồng đội cùng với Shaolin Clenched Fists tại SBS Entertainment Awards 2015.

