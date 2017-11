Gần đây, bộ phim The Mountain Between Us đã lọt vào tầm ngắm của những fan điện ảnh bởi thông tin mỹ nhân Titanic Kate Winslet sẽ một lần nữa đem câu chuyện Titanic trở lại, nhưng bối cảnh lại ở trên... núi. Và trong bộ phim này, "nàng Rose" đã có dịp được dạy cả bạn diễn lẫn đạo diễn cách làm sao quay được cảnh nóng.

Kate Winslet từng chia sẻ quay phim The Mountain Between Us còn khổ hơn Titanic

Trong The Mountain Between Us sẽ có một phân đoạn cảnh nóng diễn ra giữa hai nhân vật chính của Kate Winslet và nam diễn viên da màu Idris Elba. Nếu như Kate Winslet đã từng có nhiều kinh nghiệm diễn cảnh nóng trước đó thì cả đạo diễn Hany Abu-Assad và Idris Elba đều không có kinh nghiệm về chuyện này.

Trong phim lần này, nàng Rose sẽ có cảnh nóng cùng nam diễn viên da màu Idris Elba

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi đã đóng khá nhiều cảnh kiểu thế trước đó nhưng Hany lại chưa từng quay một cảnh nào kiểu thế trước The Mountain Between Us. Anh ấy khá căng thẳng. Còn Idris cũng có chút lo lắng. Mọi thứ được diễn ra một cách từ từ nên tôi liền nói ‘Nào những gã đàn ông, chúng ta phải làm thế này…’ và rồi chúng tôi dần kiểm soát được phân đoạn này.

Trailer The Mountain Between Us

“Chúng tôi (Kate và Iris) buộc phải khoả thân nhưng Idris bảo tôi đừng cởi chiếc vớ ra. Tôi cứ tưởng anh thấy không thích nhìn thấy những ngón chân nhưng trái ngược hoàn toàn, anh ấy thích chúng lắm” - Kate nói thêm. Idris cũng thừa nhận rằng anh có một chút khoái cảm dành cho chúng.

The Mountain Between Us đánh dấu sự cộng tác lần đầu tiên giữa Kate Winslet và Idris Elba. Cả hai sẽ thủ vai những con người xa lạ được kết nối lại trong một vụ rơi máy bay kinh hoàng. Sinh mạng của hai người buộc phải phụ thuộc vào nhau. Phim được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang và lấy được nước mắt của khán giả như câu chuyện Titanic từng làm, bởi cả Kate và Idris đều là những diễn viên thực lực.

The Mountain Between Us được ví như Titanic phiên bản "trên núi"

Kate Winslet là cái tên đã quá quen thuộc với người yêu điện ảnh bởi những vai diễn đủ màu sắc của mình, đặc biệt là nàng Rose của bộ phim kinh điển Titanic. Trong khi đó Idris Elba đang ngày một chứng tỏ mình là ngôi sao da màu được săn đón hàng đầu Hollywood, anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Heimdall trong loạt phim bom tấn Thor.

The Mountain Between Us khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 17/11/2017.