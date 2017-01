Mỹ nhân “Tây du ký 1986” cực giàu, chỉ đóng phim cho vui

Trương Thanh là một diễn viên không được nhiều người biết đến ở Trung Quốc. Ngoài tuổi ngũ tuần, bà vẫn chưa diễn quá nhiều phim và chỉ được nhớ đến qua vai Vạn Thành công chúa – người tình của Bạch Long Mã trong phiên bản “Tây Du Ký 1986”.

Trong phim, nhân vật Vạn Thánh chỉ xuất hiện trong 1 tập nhưng được ca ngợi hết lời về ngoại hình xinh đẹp. Tâm sự về vai diễn ngắn ngủi nhưng để đời, nữ diễn viên cho hay, bà cảm thấy vui vì được nhiều khán giả biết và nhớ đến vai diễn công chúa này.

Vạn Thánh công chúa do Trương Thanh thủ vai.

Là diễn viên có thực lực nhưng không diễn nhiều và đầu tư cho nghiệp diễn là bởi vì Trương Thanh đã dành phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi một sự nghiệp lớn khác đó là: Kinh doanh.

Bà trùm truyền thông

Tờ QQ từng nhận xét: “Ngoài Khâu Bối Ninh, Trương Thanh chính là bà hoàng của giới quảng cáo và may mặc”.

Có một điều đặc biệt là Khâu Bối Ninh chính là nàng Hằng Nga kiều diễm trong Tây Du Ký 1986 và giờ cả hai mỹ nhân của bộ phim năm nào đều là những “bà trùm” của nghành truyền thông đại lục.

Trương Thanh là "bà trùm" của ngành truyền thông, quảng cáo đại lục.

Năm 1998, hơn 10 năm sau khi rời đoàn làm phim Tây Du Ký, Trương Thanh thành lập công ty truyền thông Gia Hưng Quảng Châu, giờ được đổi tên là Gia Hoa Hằng Hưng đặt trụ sở tại Bắc Kinh.

Thời điểm mới nhảy vào thị trường quảng cáo Trung Quốc, công ty Gia Hưng Quảng Châu của bà đã trúng những bản hợp đồng tạo tiếng vang lớn khi hợp tác cùng các LHP hàng đầu như Cannes, Venice và cả Hội đồng trao giải Oscar.

Thời điểm hiện tại, Gia Hoa Hằng Hưng là một tên tuổi lớn trong ngành truyền thông quảng cáo đại lục.

Không chỉ thế, Trương Thanh còn lấn sân sang cả may mặc. Năm 1991, sau một lần tham gia hội chợ dệt may lớn tổ chức tại Panama, bà trở về Trung Quốc đảm nhận vai trò phó chủ tịch tập đoàn may mặc, phụ trách khu vực Nam Mỹ.

Ngoài ra, bà còn có thương hiệu thời trang mang tên mình và vô số bất động sản giá trị khác.

Hiện nay, khối tài sản của nữ diễn viên được định giá hàng trăm triệu NDT.

Phụ nữ tiêu biểu châu Á

Năm 2000, Trương Thanh được bầu là Phụ nữ tiêu biểu châu Á, còn đảm đương vai trò Phó giám đốc Ủy ban Thế hệ trẻ Trung Quốc.

Giàu có và thành công nhưng nữ diễn viên rất kiệm lời về chuyện đời tư. Duy nhất chỉ có lần bà tâm sự có một người con trai. Năm xưa bỏ nghiệp diễn cũng vì thương con còn nhỏ tuổi.

Báo chí Trung Quốc từng đưa tin, Trương Thanh có chồng là một doanh nhân Hoa Kiều và bà nhận được sự hậu thuẫn lớn từ ông xã. Sau kết hôn cả hai sang nước ngoài sinh sống và sau đó về nước phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Khoảng năm 2009, chỉ vì nhớ nghề diễn, Trương Thanh thỉnh thoảng tham gia vài vai diễn nhỏ. Nhưng hiếm ai còn nhận ra đây là công chúa Vạn Thánh năm nào.

Trước câu hỏi vì sao lại quay lại với nghề diễn dù cátsê rất thấp bà tâm sự vì "nhớ nghề và ham vui".

"Ngày xưa tôi thôi đóng phim vì hoàn cảnh gia đình nhưng giờ cuộc sống đã đủ đầy, không cần phải lo cho con cái nữa nên có thể thỏa sức mà vẫy vùng với “giấc mơ nổi tiếng”, bà nói.