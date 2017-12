Cuối năm 2017, đài TVB bất ngờ ra lệnh cấm diễn viên nữ hở hang, hạn chế cảnh nóng trên màn ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc những cảnh quay táo bạo của Vương Quân Hinh trong "Tình tại hữu tình" (Come with me) sẽ bị cắt bỏ.