"Nhiều người từng bất ngờ khi Emma Watson từ chối vai diễn trong bộ phim đoạt giải Oscar La La Land để đến với phim ca nhạc Beauty and Beast. Nhưng đây dường như lại là một quyết định khôn ngoan, ít nhất là về mặt tài chính.

Mức thù lao mà Emma Watson đã được trả cho vai diễn nàng công chúa Belle trong Beauty and Beast vào khoảng 2 triệu USD, ngoài ra nhờ vào doanh thu khủng mà bộ phim mang về nên Emma có thêm cho riêng mình một khoản phần trăm doanh thu vào khoảng 15 triệu USD nữa.

Với số tiền này, cô chính thức "vượt mặt" Jennifer Lawrence, nữ diễn viên trước đó giữ vị trí số 1 trong danh sách các diễn viên được hưởng mức thù lao cao nhất thế giới kể từ năm 2015 đến nay. Như vậy, tài sản mà Emma nắm giữ hiện rơi vào khoảng 70 triệu USD, trong đó phần lớn là tiền có được nhờ vào thương hiệu Harry Potter. Đây quả thực là một con số đáng ngưỡng mộ đối với một nữ diễn viên trẻ tuổi như Emma Watson.

Emma Watson sinh ra tại thủ đô Paris diễm lệ của nước Pháp. Thật bất ngờ rằng nữ diễn viên mà chúng ta biết tới hiện tại lại là con gái đầu lòng của hai luật sư người Anh nổi tiếng là Jaccqueline Luesby và Chris Watson.

Điều này có thể lý giải được ánh mắt và gương mặt thông minh, sáng sủa nổi bật của cô nàng vốn đã chinh phục khán giả trong những phần phim đầu tiên của serie Harry Potter.

Nàng công chúa bước ra từ trong những trang tiểu thuyết

Nữ diễn viên sinh năm 1990 chọn cách bước những bước chân đầu tiên vào nghiệp diễn xuất theo cách “mạo hiểm” nhất có thể. Năm cô nàng lên 9 tuổi và chưa từng qua một lớp đào tạo diễn xuất nào cũng là năm đoàn làm phim Harry Potter và Hòn đá Phù thủy bắt đầu quá trình tuyển diễn viên.

Emma Watson chỉ thực sự lọt vào mắt xanh của những người tuyển dụng sau khi giáo viên tại trường học của cô ngỏ lời giới thiệu Emma Watson. Cũng từ đó, bộ ba diễn viên nhí Emma Watson, Daniel Radcliffe và Rupert Grint hình thành và làm đắm say biết bao thế hệ khán giả.

Ngay trong lần đầu tiên ra mắt người xem trong Harry Potter và Hòn đá Phù thủy trong năm 2001, Emma Watson được tờ The Daily Telegraph đánh giá diễn xuất bằng từ “admirable” – tuyệt vời. Trong khi đó, trang IGN cho rằng, cô gái nhỏ bé này đã chiếm lĩnh được màn ảnh. Với vai Hermione Granger, Emma Watson năm đó nhận được giải Young Artist Award ở hạng mục Diễn viên nữ trẻ xuất sắc nhất trong vai chính.

Emma Watson được ví như nàng công chúa bước ra từ trong những trang tiểu thuyết của nước Anh

Không quá khi cho rằng chính vai diễn Hermione Granger đã định hình cho Emma Watson con đường thành công và hình ảnh cá nhân của cô sau này. Nữ diễn viên trẻ nhờ đó ngay lập tức gây ấn tượng với người hâm mộ toàn thế giới bằng hình ảnh nàng nhóc phù thủy với mái tóc nâu xù, đôi mắt hút hồn và thậm chí cả những đốm tàn nhang đáng yêu trên khuôn mặt.

Qua các phần phim của Harry Potter vốn kéo dài tới tận năm 2011, Emma Watson trưởng thành ngoài đời và cả trong phim. Trong những bộ trang phục đậm chất thiếu nữ, Emma Watson dần biết làm dáng và nhà làm phim cũng “biết ý” khi cho thêm cả những tình tiết yêu đương “ẩm ương” tuổi mới lớn cho nhân vật Hermione mà Emma thể hiện.

Bằng chứng là năm 2005, khi Emma Watson mới bước sang tuổi 15, cô nàng đã được mời tham dự Tuần lễ thời trang New York. Gương mặt khả ái và thân hình gợi cảm giúp cô liên tục nằm trong danh sách những người đẹp được khao khát nhất hành tinh của những tạp chí phái mạnh như FHM hay Askmen. Cô là gương mặt trẻ nhất từng được lên bìa tạp chí Teen Vogue khi mới 19 tuổi.

“Thương hiệu” toàn cầu và nữ diễn viên đắt giá nhất thế giới

Emma Watson dần bước lên hàng sao hạng A, thậm chí đã trở thành một “thương hiệu” toàn cầu. Trang mạng xã hội của cô nàng thu hút hơn 50 triệu lượt theo dõi và hiện Emma đang là đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc và là một trong những ngôi sao giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi.

Cô nàng được tổ chức Guiness công nhận là Nữ diễn viên đem lại doanh thu cao nhất thập niên với con số khổng lồ 5,4 tỷ USD tại phòng vé tính tới năm 2009 trong vai trò nữ chính của serie phim ăn khách Harry Potter. Emma Watson cũng đã lọt danh sách những triệu phú trẻ tuổi của Forbes.

Mới đây nhất theo tờ The Hollywood Reporter, thù lao mà Emma Watson nhận được sau khi đảm nhận vai chính trong Beauty And The Beast lên tới 15 triệu USD. Đó là chỉ là “lương cứng”, trong giao kèo với nhà sản xuất thì Emma còn nhận được trước 3 triệu USD doanh thu tiền vé và sau đó là hưởng phần trăm theo doanh thu khổng lồ đang dần lớn lên của bom tấn này. Trước đó, riêng Emma Watson cũng đã đút hầu bao hơn 60 triệu USD nhờ vai diễn Hermione trong 8 phần phim Harry Potter.

Emma Watson dù có trong tay “núi tiền” và danh vọng nhưng cô con gái của 2 vị luật sư tài ba người Anh không hề quên lãng chuyện học. Cô chọn học chương trình Cử nhân Văn học Anh. Chính Emma Watson từng gây sốc khi tuyên bố trong tương lai của cô, diễn xuất chỉ đóng vai trò thứ yếu. Hiện cô là diễn giả có tiếng, là đại sứ thiện chí trẻ nhất Liên hiệp quốc, thường xuyên kêu gọi nữ quyền.

Cũng giống như những Daniel Radcliffe hay Rupert Grint, Emma Watson từng có quãng thời gian khó khăn để vượt qua cái bóng của vai diễn Hermione trong Harry Potter. Emma từng thử sức mình trong The Bling Ring, The Colony hay The Perks of Being a Wallflower, tuy nhiên đều bị khán giả lắc đầu với phần diễn xuất nhạt nhòa.

Trong các buổi quảng bá cho Beauty and the Beast, Emma Watson từng nói tới định nghĩa “chiến binh công chúa”. Emma muốn trở thành một tri thức trẻ, là nguồn cảm hứng cho mọi người. Cô hiện là đại diện cho chiến dịch đòi quyền bình đẳng giới He for She. Cô nàng chia sẻ: “Tôi muốn mình là người phụ nữ luôn tự hào về cơ thể của mình và yêu mến nó để không cần thiết phải thay đổi gì”.

Emma Watson nổi tiếng với nhiều hoạt động xã hội và là đại sứ thiện chí trẻ nhất Liên hiệp quốc.