Bất ngờ cảm giác của người đẹp khi đóng cảnh nóng suốt 7h trong "50 sắc thái"

Dù thích hay ghét, cả thế giới vẫn không ngừng nhắc đến 50 sắc thái. Trong phần phim đầu tiên được chuyển thể từ cuốn sách người lớn của cây bút E.L. James, bộ phim đã kiếm về 500 triệu USD và nằm trong danh sách phim ăn khách nhất tại năm 2015.

"50 sắc thái" đã trở thành một hiện tượng toàn cầu

Nữ diễn viên Dakota Johnson, người đảm nhận vai nữ chính Anastasia Steele đã có cuộc sống gần như thay đổi 180 độ. Dù xuất thân là con gái của ngôi sao nổi tiếng Melanie Griffith, thì những vai diễn trước đây của Dakota trong 21 Jump Street, How To Be Single và The Social Network cũng không để lại ấn tượng gì cho khán giả.

Mọi người chỉ nhớ đến Dakota Johnson khi cô vào vai cô phóng viên Anastasia Steele với một cuộc sống tình ái đầy táo bạo với chàng tỷ phú trong mơ Christian Grey (Jamie Dornan) trong 50 sắc thái. Cả bộ phim là những màn tình tứ nóng bỏng khiến khán giả phải đỏ mặt.

Đóng cảnh nóng là những gì người ta hình dung về Dakota Johnson. Với hai phần của 50 sắc thái, nữ diễn viên 27 tuổi gần như bị đóng khung với những màn khoe da thịt táo bạo trên màn ảnh.

Nhân sự kiện ra mắt 50 sắc thái: Đen, Dakota Johnson đã chia sẻ về những cảnh quay đầy táo bạo của mình, danh tiếng của gia đình đã giúp cô thế nào trong vai diễn này cũng như việc từ chối người đóng thế.

Phần 2 hứa hẹn còn nóng bỏng hơn phần 1

- Khán giả có thể mong đợi những gì trong 50 sắc thái: Đen?

Trong phần tiếp theo, nhân vật Ana đã không còn là một cô gái ngây thơ như ở phần 1. Ana đã khám phá bản thân mình, trở thành một người phụ nữ trưởng thành và cũng hứng thú trong những trò chơi táo tợn của Christian Grey. Chính vì vậy, tôi cũng phải thể hiện một góc độ khác của nhận vật.

- Cô có hào hứng khi được tiếp tục làm việc với nam chính Jamie Dornan?

Có chứ! Điều đó thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim nhiều phần và được làm việc lại với một dàn diễn viên cũ. Điều đó thật đặc biệt. Chúng tôi đã trở thành một gia đình và rất vui khi được tái hợp.

- Vậy còn những cảnh nóng thì sao? Làm thế nào để diễn xuất trong các cảnh này?

Tôi luôn cảm thấy khó khăn khi bắt đầu thực hiện những cảnh này. Phải mất đến vài giờ để tôi có thể giải quyết từng chút từng chút một. Cho đến khi nó trở thành công việc và tôi không còn phải nghĩ chuyện gì sắp sửa diễn ra nữa.

Phim còn rất nhiều cảnh nóng bỏng như vậy, đôi lúc tôi cảm thấy mệt nhoài vì công việc này. Có những lần tôi phải diễn cảnh sex trong 7 giờ liên tục và tôi cảm thấy quá tải. Nó không hề dễ chịu tý nào. Thậm chí nó còn rất buồn chán.

Nữ diễn viên đã có những cảnh nóng quay trong 7 tiếng liên tục

- Khoe da thịt nhiều như vậy, hẳn là cô phải cảm thấy tự hào với thân hình của mình?

Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn tôn trọng bản thân mình, thoải mái và tự tin. Tôi luôn ngưỡng mộ rất cả những người phụ nữ khác và bị cuốn hút bởi những người không bao giờ bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi lớn lên trong môi trường mà “cái nết” được coi trọng hơn cái đẹp.

- Vì vậy nên cô không sử dụng người đóng thế cho những cảnh khỏa thân?

Không, tôi không dùng người đóng thế. Vì tôi cảm thấy nếu tôi làm như vậy thì không khác gì lừa dối khán giả. Khi tôi đã nhận việc gì đó, tôi sẽ làm nó với 100% khả năng của mình và dành hết tất cả mọi thứ cho nó. Tôi muốn trở nên thật nhất với vai diễn và nhân vật. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì với cảnh khỏa thân. Tôi thấy nó rất đẹp và tôi hài lòng với điều đó.

- Phần phim trước bị chê khá nhiều, điều đó có khiến cô cảm thấy buồn lòng?

Tôi không sử dụng Twitter, Instagram hay cả Facebook. Tôi cũng không có nhiều bạn bè để thảo luận về vấn đề này. Thực ra tôi không phải người có thể đọc những điều không tốt mà những người không hiểu hết về tôi nói ra, vì nó làm tôi tổn thương rất nhiều. Tôi không giỏi trong việc tảng lờ mọi thứ. Đã có một thời gian tôi không muốn để tâm chuyện mọi người nghĩ gì về tôi. Nhưng hiện tại bộ phim đã trở thành một đề tài bàn tán. Dù sao thì cũng thú vị khi trở thành tâm điểm của một bộ phim gây tranh cãi như vậy.

Dakota Johnson và bố mẹ

- Sinh ra trong một gia đình sao lớn, cô có thảo luận về vai diễn này với bố mẹ không?

Tôi không nói với họ về bộ phim này nhưng cả mẹ và bà tôi đều là những nữ diễn viên có những vai diễn gây sốc. Thật thú vị khi tôi và mẹ đã làm những việc tương đồng. Gia đình luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. Họ đều hiểu tất cả chỉ là diễn xuất và tôi không làm điều này trong suốt sự nghiệp của mình. Bố tôi là người ủng hộ nhiệt tình nhất dù cho ông chưa xem phim. Thực ra là cả nhà tôi chưa ai xem phim cả.

- Sau 50 sắc thái, cô dự định sẽ làm gì tiếp theo?

Tôi đã sẵn sàng để làm một vài điều. Có thể là một dự án còn nóng hơn cả 50 sắc thái hoặc cũng có thể là một vai diễn trái ngược hẳn. Có điều tôi đã sẵn sàng cho vai diễn tiếp theo.

Trailer nóng bỏng của 50 sắc thái