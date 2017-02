Lý do thực sự 2 lần li hôn chồng của Phi Thanh Vân

Đường tình trắc trở của nữ hoàng dao kéo

Ảnh cưới của Phi Thanh Vân và chồng Tây Thierry Blanc

Trước khi đến với Bảo Duy, Phi Thanh Vân từng có một cuộc hôn nhân với người chồng Tây hơn cô 15 tuổi. Anh đã có một đời vợ và có con riêng. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân vẫn chấp nhận điều đó, cô từng coi con anh như con mình và không ít lần lên báo chia sẻ về tình cảm dành cho hai con riêng của chồng.

Như mọi người phụ nữ khác, Phi Thanh Vân cũng khát khao có một đứa con chung với chồng. Tuy nhiên, may mắn đó đã không đến, do quá ham công tiếc việc, Phi Thanh Vân đã nhiều lần bị sảy thai. Mỗi lần như vậy, cô đau đớn như "chết đi sống lại", nhưng rồi, người đẹp lại tự an ủi mình, cố gắng tìm niềm vui nơi khác để quên đi những đau đớn.

Sau 4 năm, Phi Thanh Vân đã li hôn chồng tây

Chuyện con cái không thành, cùng những bất đồng trong cuộc sống và chuyện làm ăn không thuận lợi, Phi Thanh Vân và chồng Tây chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả và không ít fan hâm mộ.

Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu, Phi Thanh Vân chuyển sang màu da khác. Cô khiến không ít người bất ngờ khi từ "da nâu" trở thành "cô nàng da trắng" tóc vàng như búp bê. Người đẹp cũng đồng thời tham gia kinh doanh và đào tạo một số "gà" trẻ.

Sau khi chia tay chồng Tây, Phi Thanh Vân thay đổi hình ảnh với làn da trắng sứ

Thời gian này, Phi Thanh Vân gặp không ít scandal, khi cô bị một số trang mạng chê bai làn da trắng của cô bằng những từ ngữ nặng nề, không chỉ vậy, cô còn bị một người phụ nữ tố cáo là "người thứ ba", tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, cuối cùng Phi Thanh Vân đã vượt qua tất cả.

Thời điểm giữa năm 2014, dư luận được một phen xôn xao trước việc Phi Thanh Vân công khai mối tình với chàng “phi công trẻ” Bảo Duy sau tan vỡ hôn nhân với người chồng ngoại quốc.

Diễn viên “Cô gái xấu xí” từng chia sẻ rằng cô quen ông xã tại quán bar trong một lần đi chơi với bạn bè. Ấn tượng đầu tiên của cô về chàng trai này là anh khá điềm tĩnh, ít nói, khuôn mặt dễ thương nên Phi Thanh Vân lại càng chú ý.

Sau đó, Phi Thanh Vân đã cưới chồng trẻ Bảo Duy

Dù rằng xét về góc độ kinh tế, quan hệ xã hội, Bảo Duy đều thua vợ, nhưng Phi Thanh Vân không quá coi trọng điều đó, cô chưa bao giờ xem thường chồng. Trong mắt cô, Bảo Duy là người đàn ông có ý chí cầu tiến và rất mực yêu thương vợ.

Sau nhiều năm cố gắng, Phi Thanh Vân đã có với chồng trẻ bé Tấn Đức

Cặp đôi đã có với nhau cậu con trai tên Tấn Đức. Đi đâu Phi Thanh Vân cũng khoe chồng, khoe con với niềm tự hào, hãnh diện. Cô còn bật mí với báo chí, chồng trẻ Bảo Duy rất khéo chăm sóc con, đảm đương việc nhà cho vợ lo kinh doanh cũng như hoạt động nghệ thuật.

Thế nhưng, mới đây, ngày 24/1, trên trang cá nhân của chồng Phi Thanh Vân, Bảo Duy đã chia sẻ, chuyện tình cảm của anh và Phi Thanh Vân. Theo đó, anh công khai việc mình viết đơn ly hôn nữ diễn viên sau 3 năm chung sống.

Lý do 2 lần Phi Thanh Vân bị chồng chia tay

Phi Thanh Vân chia tay chồng Tây do bất đồng ngôn ngữ, văn hóa và việc không thể có con để gắn kết

Sau khi chia tay chồng tây, Phi Thanh Vân đã hé lộ cuộc sống hôn nhân không mấy sung sướng mà trước đó nhiều người vẫn lầm tưởng cô nàng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đầy màu hồng. Cô cũng hé lộ nguyên nhân chia tay là do bất đồng văn hóa, khoảng cách địa lý và đặc biệt là sự bất đồng ngôn ngữ và quan trọng là không có con cái để gắn kết. Trong thời gian làm vợ chồng Tây, Phi Thanh Vân đã từng 2 lần bị sảy thai trong đau đớn...

“Đừng tưởng lấy chồng Tây là sướng đâu nhé”, đó là lời chia sẻ thẳng thắn của người mẫu Phi Thanh Vân khi bước vào cuộc sống hôn nhân với người chồng cũ, Thierry Blanc. Đám cưới với doanh nhân người Pháp năm 2008, sau khoảng thời gian yêu đương mật ngọt được “Nữ hoàng dao kéo” miêu tả là rất vất vả, khi người chồng không rõ các tục lệ của Việt Nam, không biết làm gì nên để một mình Phi Thanh Vân lo liệu. Rồi thì khoảng cách địa lý giữa nhà chồng và nhà vợ quá xa nên trong ngày trọng đại nhất đời của cô cũng không có sự hiện diện của bố mẹ chồng. Vì tuổi già sức yếu của bố mẹ Thierry Blanc, Phi Thanh Vân đã không có một hôn lễ trọn vẹn…

Trong thời gian làm vợ của Thierry Blanc, dù ca ngợi tình yêu và đức tính của ông xã hết lời, Phi Thanh Vân cũng không giấu giếm về cuộc sống “bình đẳng, tự do” khi “tiền của ai người ấy giữ” và chỉ cùng nhau chi trả những món đồ chung, hoặc người chồng lo nhà cửa xe cộ, còn quần áo, vật dụng lẻ tẻ thì người vợ lo. Người phương Tây không có thói quen làm được bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ quản lý như người Việt…

Phi Thanh Vân cũng hé lộ những khó khăn trong đời sống hôn nhân của vợ Việt – chồng Tây là sự bất đồng về ngôn ngữ. “Ông ấy là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Mỗi buổi tối về nhà, ông ấy nói chuyện với hai đứa con bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu gì. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn”, cô từng chia sẻ trên báo.

Thời gian này, việc chồng trẻ Bảo Duy đã công khai viết đơn ly hôn Phi Thanh Vân gây xôn xao dư luận. Trong chia sẻ của Bảo Duy thì dù anh còn rất yêu vợ nhưng anh tự thấy mình không phù hợp với những mơ ước cao xa, tham vọng quá lớn của vợ.

"Em có những dự định và hoài bão mà anh lại không thể làm nấc thang cho em chạm tay tới ước mơ đó được. Nên em đã tìm cho mình một người thay thế anh.... Người ấy có thể cho em những gì em muốn", Bảo Duy viết.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cô cho rằng chồng đập phá nhà

Sau nhiều ngày im lặng, ngày 5/2, Phi Thanh Vân chia sẻ các bức ảnh mà cô cho rằng đó là hình ảnh do chồng - anh Bảo Duy - đập phá nhà cửa đúng đêm giao thừa Tết Đinh Dậu vừa qua và đã gửi cho cô. Bên cạnh các hình ảnh này, nữ diễn viên cũng lên tiếng về những mâu thuẫn với chồng suốt thời gian vừa qua.

Phi Thanh Vân tâm sự cô đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều khi giấu kín những mặt trái trong cuộc sống hôn nhân, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tuy nhiên, vì bố mẹ và cũng như không thể tiếp tục chịu đựng, cô đành nói ra những điều mà chồng cũ của cô đã làm khi cả hai sống chung.

Nữ diễn viên tiết lộ một số tin nhắn giữa cô và chồng. Cô kể trong tin do chồng cô gửi đi vào đêm giao thừa, anh than phiền giờ về quê không có xe, không có tiền và rất nhớ con. Chồng trẻ xin cô cho gặp con nhưng Phi Thanh Vân không đồng ý. Trong lúc bực tức, Bảo Duy đã đập phá căn hộ chung cư - nơi vợ chồng cô và con trai sống tại TP HCM - và gửi hình ảnh này đến cho cô.

"Đêm 30 Tết, tôi ôm chặt đứa con đang sốt cao. Hai mẹ con cùng khóc. Tôi khóc trong đau khổ, vật vã, chỉ biết trách mình đã yêu mù quáng, không nghe lời can ngăn của bố mẹ ngày xưa. Giờ hối hận đã quá muộn màng. Bố mẹ đau xót nhìn con gái và cháu yêu chịu khổ mà bất lực", Phi Thanh Vân bộc bạch.

Diễn viên cũng cho biết cô đã nhờ an ninh chung cư và công an tới giải quyết. Cô còn tố Bảo Duy đã bịa đặt chuyện cô ngoại tình, khiến gia đình đổ vỡ để đề nghị ly hôn. Trong tin nhắn gửi chồng, diễn viên cho biết cô đã không còn tình cảm với anh. "Nếu tôi không nói, con trai lớn lên sẽ hận tôi", Phi Thanh Vân bày tỏ.

Sau nhiều sóng gió, tưởng như cả hai sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự bên cậu con trai. Tuy nhiên, mới đây, ông xã Phi Thanh Vân bất ngờ đệ đơn ly hôn vợ vì không tìm được tiếng nói chung.

Trước những lời tố cáo của vợ, Bảo Duy đã viết tâm thư trên trang cá nhân thừa nhận lỗi lầm và gửi lời xin lỗi đến Phi Thanh Vân cùng bố mẹ cô. Anh cho biết, tất cả những gì vợ cũ tiết lộ đều là sự thật, anh không có lý do gì để biện minh cho hành động đập phá nhà cửa. Tuy nhiên, anh giải thích rằng, sau quyết định ly dị, tâm trạng của anh sa sút, 'xuống dốc không phanh'.

Hôn nhân đổ vỡ, anh không chỉ mất đi người phụ nữ mình yêu mà còn mất cả quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con trai. "Duy đã uống rượu rất say, cộng với tâm trạng tồi tệ, quá mong nhớ con trai, vì vậy Duy đã có những hành vi mất kiểm soát", anh viết. Bảo Duy cũng khẳng định, những lời nói, hành động đập phá là nhất thời chứ không phải bản chất của con người anh.

Lùm xùm tình cảm giữa Phi Thanh Vân và chồng trẻ đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng có thể thấy, dù có thay đổi ngoại hình, làm mới làn da từ nâu sang trắng xứ thì Phi Thanh Vân vẫn long đong chuyện tình duyên.