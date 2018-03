Loạt cảnh nóng của mỹ nhân trên màn ảnh quốc tế đầu năm

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do – cảnh nóng giúp tên tuổi Dakota Johnson vụt sáng

Dakota Johnson và Jamie Dornan ngọt ngào trong vai cặp tình nhân

Người tình thơ ngây Anastasia Steele (Dakota Johnson) năm nào giờ đã trở thành bà Grey quyền quý khi cả hai chính thức trở thành vợ chồng trong phần 3 của Năm Mươi Sắc Thái. Đây là tập phim khép lại chặng đường nhiều mồ hôi, nước mắt nhưng cũng có cả may mắn dành cho Dakota.

Trong 50 Sắc Thái Tự Do, nhiều cảnh ân ái của cặp vợ chồng tỷ phú khiến người xem nóng bừng cảm xúc. Dakota bất ngờ chia sẻ, cô có lúc cảm thấy tội lỗi và xấu hổ vì những cảnh nóng.

Dakota tự đóng tất cả cảnh nóng trong phim

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ: "Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Nhưng thực sự thì tôi không hề cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình. Tôi thoải mái và tôi nghĩ rằng phụ nữ luôn phải tự tin hơn”.

Cảnh nóng trong phần 3 này tăng lên về số lượng và độ táo bạo. Tuy nhiên điều đó không khiến Dakota phải nhờ đến diễn viên đóng thế. Cô tự mình đảm nhận các cảnh yêu bởi quan niệm của Dakota, việc tự mình đóng một cách tinh tế các cảnh nóng và khỏa thân là điều tuyệt vời.

Bộ phim ra mắt vào đúng dịp Valentine 2018, được nhận xét có một cái kết đầy nóng bỏng và kịch tính.

Lady Bird: Tuổi Nổi Loạn - tài năng trẻ Saoirse Ronan được đánh giá cao về cảnh quay nóng

Saoirse Ronan mang đến cho nhân vật nét thơ ngây của một cô gái mới lớn

Phim xoay quanh câu chuyện về Christine McPherson (Saoirse Ronan), một cô gái cá tính vừa bước vào độ tuổi mới lớn, luôn muốn được yêu và đang tìm kiếm cho bản thân một đối tượng phù hợp. Và chàng trai đầu tiên được cô để mắt tới chính là Danny O'Neill, một gương mặt sáng giá trong câu lạc bộ kịch nghệ mà cô tham gia ở trường. Là một mục tiêu không thể tốt hơn khi hội tụ đủ các yếu tố "tốt bụng và đẹp trai, đó chính là kiểu chàng trai mà bạn mong muốn con gái của mình sẽ hẹn hò”, những chia sẻ của biên kịch kiêm đạo diễn Greta Gerwig cho thấy cô rất ưu ái nhân vật chàng trai trẻ Danny này.

Đảm nhiệm vai Danny không ai khác chính là Lucas Hedges trong Manchester by the Sea (2016). Giữa Lady Bird và Danny đã có một tình yêu rung động tuổi đầu đời đầy thơ mộng nhưng chớm tắt vì những rắc rối cá nhân của chính anh chàng này.

Cả hai trải qua những rung động và sự hấp dẫn về giới tính để tiến tới lần đầu "làm chuyện ấy"

Sau đó, Lady Bird đã tiếp tục đem lòng yêu Kyle Scheible và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô nàng cảm nhận được sự hấp dẫn về giới tính và những mong muốn được làm “chuyện ấy” với người mình yêu.

Chia sẻ cảm nhận về bạn diễn Timothée Chalamet, Saoirse Ronan bày tỏ cảm nghĩ: “Tôi ngưỡng mộ anh ấy, một người tuyệt vời, đáng yêu, tốt bụng và vô cùng thông minh trong diễn xuất. Tôi thật sự rất thích ngắm nhìn anh ấy, như bạn biết đó, anh ta là người nổi bật nhất trong đám đông và đôi mắt hút hồn của cậu ấy chính xác là những gì thu hút với tôi, và đó chính xác là vì sao Lady Bird bị cưa đổ.”

Sau khi xuất hiện trong bộ phim đình đám Call Me By Your Name, ở lần tái xuất bất ngờ này, vai chàng thư sinh Kyle lại là một gã thật sành sỏi tình trường và vô cùng biết cách làm say lòng Lady Bird. Phim được khởi chiếu từ ngày 23.02.2018.

Truth or Dare – cảnh nóng kinh dị với nụ cười ác nhân của Lucy Hale

Không chỉ riêng phim tình cảm, ngay trong phim kinh dị đầu năm nay Truth or Dare cũng đưa cảnh nóng vào như một tình tiết để gây ấn tượng mạnh.

Ngoài những màn hù dọa khiến khiếp vía, Truth or Dare vẫn còn một cảnh nóng bí mật đầy ám ảnh đến từ nữ diễn viên trẻ Lucy Hale là một phân cảnh “không thể nào quên” đối với người hâm mộ.

Lucy Hale trong cảnh nóng kinh dị của phim

Nếu cảnh ân ái từ trước tới nay thường là những phân cảnh nóng bỏng nghẹt thở thì với phim này, nhân vật chính Olivia (Lucy Hale) cũng sẽ khiến khán giả phải nghẹt thở bởi gương mặt biến dạng cùng màn trình diễn táo bạo, bóp cổ bạn tình khi đang quan hệ.

Truth or Dare xuất phát từ trò chơi vốn nổi tiếng và thân thuộc với tất cả mọi người, được một nhóm các sinh viên trẻ cùng nhau chơi trong chuyến dã ngoại Mexico. Cũng từ đó vô số những cơn ác mộng và những cái chết xảy ra liên tiếp với nhóm bạn này. Những người đã tham gia bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của trò chơi: Hoặc là nói thật, hoặc sẽ bị trừng phạt. Chính phần kịch bản mới lạ này khiến người xem vô cùng thích thú, muốn tìm ra được lời giải đáp cuối cùng cho hiện tượng kỳ bí đó.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 11.5.