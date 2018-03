Liệu Oscar 2018 có gặp sự cố trao nhầm giải khi dùng lại "người cũ"?

Tiếp nối Oscar 2017, MC Jimmy Kimmel sẽ tiếp tục là người cầm trịch Oscar 2018 và bộ đôi diễn viên gạo cội Warren Beatty - Faye Dunaway vẫn sẽ là người công bố chủ nhân tượng vàng Phim truyện xuất sắc.

Sự cố đọc nhầm giải thưởng Phim truyện xuất sắc là sự kiện đáng nhớ không chỉ với Oscar 2017 mà có lẽ là trong lịch sử lễ trao giải danh giá này. Tượng vàng của giải thưởng đáng ra thuộc về tác phẩm Moonlight (2016) nhưng lại bị đọc nhầm sang bộ phim La La Land (2016).

Sau 2 phút đoàn làm phim La La Land lên sân khấu để cảm ơn cũng như phát biểu nhận giải thì ban tổ chức đã lên tiếng đính chính rằng Moonlight mới là chủ nhân thật sự của tượng vàng Phim truyện xuất sắc. Tuy nhiên, thực tế thì sợ cố không bắt nguồn từ hai ngôi sao của bộ phim kinh điển Bonnie & Clyde (1967): Warren Beatty và Faye Dunaway mà đến từ sai sót của đại diện công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers đã đưa sai phong bì cho họ.

Bộ đôi diễn viên gạo cội Warren Beatty và Faye Dunaway sẽ trao tượng vàng Phim truyện xuất sắc nhất tại Oscar 2018

Đến với Oscar 2018, Warren Beatty và Faye Dunaway sẽ tiếp tục đảm nhận việc xướng tên chủ nhân của giải thưởng Phim truyện xuất sắc. Sau sự cố "muối mặt" vào năm ngoái, ban tổ chức Oscar 2018 cho biết đã tăng cường nhân lực để tránh sự nhầm lẫn trong lúc công bố giải thưởng.

Là người dẫn dắt chương trình và là người "sửa sai" trong sự cố trao nhầm giải của Oscar năm ngoái, Jimmy Kimmel sẽ tiếp tục đảm nhận việc làm MC cho lễ trao giải Oscar 2018. Chia sẻ về sự cố năm ngoái, anh cho hay: "Tôi mong rằng chuyện đó sẽ không lặp lại vào năm nay. Nhưng có thể nói, sự cố đó đã tăng thêm phần kịch tính cho Oscar 2018 này".

Jimmy Kimmel sẽ tiếp tục làm người dẫn dắt Oscar 2018

Năm nay, 9 tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc của Oscar bao gồm: Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, trong đó, The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được cho rằng sẽ chiếm ưu thế hơn các tác phẩm còn lại.

Lễ trao giải Oscar 2018 sẽ diễn ra vào sáng ngày 05.03 (giờ Việt Nam).