Lee Min Ho và loạt mỹ nam sắp “mất tích” khỏi màn ảnh Hàn

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 07:00 AM (GMT+7)

“Đến hẹn lại lên”, các sao nam Hàn mỗi năm đều phải có ít nhiều người phải nói lời chia tay fan trong 2 năm để đi nghĩa vụ quân sự. Đây là điều bắt buộc với đàn ông nam giới Hàn Quốc. Trong năm 2017, các sao nam từ 29 đến 30 tuổi trong showbiz Hàn nhiều khả năng phải gia nhập quân đội.

17 gương mặt nổi tiếng dưới đây sẽ là điều tiếc nuối với fan trong khoảng thời gian họ vắng bóng gần 2 năm.

Lee Min Ho

Sinh ngày 22.6.1987, Lee Min Ho cũng sớm phải chào tạm biệt fan. Dự án phim truyền hình Truyền thuyết biển xanh được coi là drama cuối cùng trước khi nhập ngũ của “chàng Kim Tan”.

Năm ngoái, ngôi sao Vườn sao băng có buổi kiểm tra sức khỏe và anh được chọn làm nhân viên phục vụ công cộng thay vì đi lính.

Anh được miễn đi nghĩa vụ vì chấn thương gãy xương đùi và mắt cá chân vào năm 2006 trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau đó, Lee Min Ho đã phải đóng đinh ở chân. Sự việc này gây tranh cãi không ít trong cộng đồng mạng Hàn. Nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng đây là “một kiểu đặc cách với ngôi sao”.

Ji Chang Wook

Nam diễn viên sinh ngày 5.7.1987 và sẽ sớm phải nhập ngũ vì năm nay đã 30 tuổi. Dự án cuối Ji Chang Wook tham gia là bộ phim hành động, tội phạm Fabricated City. Đây được xem là phim điện ảnh hứa hẹn thành công của sao nam này sau cú bứt phá trong phim truyền hình The K2.

“Tham gia quân đội ở tuổi 30 sẽ là một cuộc sống khác của tôi. Điều đó khiến tôi vừa vui mừng vừa lo lắng” – Ji Chang Wook chia sẻ.

Anh là gương mặt quen thuộc qua nhiều bộ phim như Cười lên Dong Hae, Healer, Hoàng hậu Ki… Việc thiếu vắng Ji Chang Wook trong 2 năm sẽ là một thiệt thòi lớn với màn ảnh Hàn.

Seo In Guk

Tuy sinh ngày 23.10.1987 nhưng Seo In Guk chưa đưa ra thông báo nào về việc nhập ngũ. Dẫu vậy nam diễn viên tuổi 30 cũng sẽ sớm phải chào tạm biệt fan trong 2 năm.

Seo In Guk nói rằng anh sẽ nhập ngũ ngay khi có giấy gọi. Anh còn nói rất hào hứng gặp gỡ những người trong quân ngũ. Anh còn hy vọng sau khi xuất ngũ sẽ quyến rũ hơn hiện tại.

Seo In Guk là gương mặt diễn viên được yêu thích qua các vai diễn có tính cách tưng tửng trong Reply 1997, No Breathing, Hello Monster…

Joo Won

Sinh ngày 30.9.1987, Joo Won đã vượt qua vòng kiểm tra tại cơ quan cảnh sát thành phố Seoul nhưng anh quyết định gia nhập quân đội chứ không theo chế độ cảnh sát. Hiện tại Joo Won chỉ còn đợi ngày nhập ngũ chính thức.

Anh luôn được yêu mến qua những vai chính trực, có trái tim ấm áp. Các vai diễn trong Vua bánh mỳ, Quý tử nhà nông, Mặt nạ cô dâu, Bác sĩ nhân ái, Thiên tài lang băm... đều được khán giả đón nhận.

Jang Geun Suk

Được mệnh danh “hoàng tử Châu Á”. Jang Geun Suk là gương mặt quen thuộc ở cả màn ảnh lẫn sân khấu ca nhạc. Ngôi sao sinh ngày 4.8.1987 này vẫn chưa lên tiếng về việc đi lính. “Tôi không lo lắng việc gia nhập quân đội. Với tôi, điều đó là một lẽ tự nhiên vậy vì nó thể hiện công bằng” – Jang Geun Suk phát biểu.

Kim Soo Hyun

Năm ngoái, nam diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời cũng đề cập đến việc gia nhập quân đội trong 2 năm. Anh nói anh sẽ tranh thủ đóng nhiều phim trước khi chính thức nhập ngũ.

Kim Soo Hyun sinh ngày 16.2.1988, tham gia nhiều vai chính trong Vì sao đưa anh tới, Dream High, Ẩn thân… Dự án phim điện ảnh gần đây nhất của anh là phim Real thuộc thể loại hành động.

Yoo Ah In

Sinh ngày 6.10.1986, nam diễn viên Yoo Ah In có thể sẽ chọn lựa hình thức phục vụ công cộng vì từng bị chấn thương ở vai trái.

Yoo Ah In là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua nhiều vai diễn ăn khách trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan (vai diễn có biệt danh “ngựa điên”), Punch, Tough as Iron…

T.O.P nhóm Big Bang

Nam ca sĩ kiêm diễn viên tài năng này đã lặng lẽ nhập ngũ vào tháng 2 năm nay. Anh sinh ngày 4.11.1987, là rapper được yêu mến trong nhóm Big Bang đồng thời là diễn viên thành công trên màn bạc với các vai ấn tượng trong Tazzar 2, Iris, 71: Into the fire, Nineteen, Commitment...

Trước khi nhập ngũ, T.O.P cũng kịp hoàn thành vai diễn trong phim Out of Control ra mắt năm 2017. Ngày 9.2.2017, T.O.P chính thức vào quân ngũ. Anh quyết định không tổ chức họp báo hay chia tay fan, chỉ nói lời xin lỗi thông qua trang cá nhân vì không muốn chứng kiến cảnh chia tay. Như vậy, các thành viên của nhóm Big Bang sẽ không nhập ngũ cùng lúc với nhau như tin đồn từ cuối năm ngoái.

Junsu (JYJ)

Junsu là nam ca sĩ sinh ngày 1.1.1987, dự kiến nhập ngũ ngày 9.2.2017. Anh sẽ trải qua 4 tuần tại trung tâm huấn luyện quân đội Nonsan. Sau đó Junsu có khoảng 2 năm phục vụ quân ngũ theo chế độ cảnh sát.

Hwang Kwang Hee

Trong khi các ngôi sao sinh năm 1987 kể trên còn chưa nhập ngũ thì một đàn em sinh ngày 25.8.1988 như Hwang Kwang Hee lại sẵn sàng cho việc gia nhập quân đội vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay. Nam ca sĩ thần tượng này đã tiết lộ điều đó trong chương trình Infinity Challenge.

Kyu Hyun

Thành viên điển trai trong nhóm Super Junior sinh ngày 3.2.1988. Anh được yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, trầm ấm, là một trong 3 giọng ca chính của nhóm. Anh cũng tham gia phim Stage of youth với vai ngôi sao khách mời.

Trong talk show Radio Star, Kyu Hyun thông báo sẽ gia nhập quân đội trong năm nay. Anh là người cuối cùng trong nhóm Super Junior nhập ngũ. Thành viên Siwon sẽ xuất ngũ vào tháng 8.

Taecyeon

Sinh ngày 27.12.1988, nam ca sĩ nhóm 2PM kiêm diễn viên này có thể chọn lựa việc phục vụ công cộng thay vì đi lính nghĩa vụ vì chấn thương vùng hông.

Tuy nhiên giữa tình trạng tràn ngập những nhận xét tiêu cực của cư dân mạng đối với việc ngôi sao được miễn đi lính và chỉ phải làm nhân viên phục vụ cộng đồng hoặc quân nhân nghệ sĩ, Taecyeon đã quyết định sẽ gia nhập quân đội thực sự.

Anh từng trải qua 2 cuộc phẫu thuật khắc phục chấn thương để đủ tư cách đi lính như những người bình thường khác.

Tại buổi họp báo ra mắt drama Chiến nào ma kia (2016), Taecyeon cho hay đây là bộ phim cuối cùng trước khi anh gia nhập quân đội vào năm 2017. Việc quyết tâm đi lính của anh nhận được nhiều tán dương của cộng đồng mạng vì tinh thần và trách nhiệm với đất nước.

Beenzino

Rapper kiêm MC sinh ngày 12.9.1987 này đã nộp đơn để phục vụ cho cơ quan cảnh sát Seoul nhưng sau đó lại quyết định gia nhập quân đội chính thống.

Im Seul Ong

Nam ca sĩ thần tượng nhóm 2AM sinh ngày 11.5.1987 cũng nộp đơn vào làm cảnh sát. Anh không vượt qua được bài kiểm tra yêu cầu nên dự kiến sẽ phải gia nhập quân ngũ.

Jun.K

G-Dragon

Và Taeyang nhiều khả năng nhập ngũ trong năm nay

Bên cạnh đó, một loạt các ca sĩ thần tượng như Jun.K nhóm 2PM (sinh ngày 15.1.1988), G-Dragon nhóm Big Bang (18.8.1988), Taeyang (18.5.1988) cũng nhiều khả năng sẽ nhập ngũ trong năm nay.