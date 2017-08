Không riêng phim Việt, phim Hàn có tới 4 xu hướng làm phim chuyển thể

Thứ Tư, ngày 30/08/2017 05:46 AM (GMT+7)

Phim Việt thường bị so sánh với phim Hàn cả về mặt kịch bản lẫn bối cảnh. Tuy nhiên không riêng gì việc phim Việt mua bản quyền nước ngoài để về làm lại, phim Hàn cũng có tới 4 xu thế chuyển thể, remake (làm lại).

Chuyển thể từ tiểu thuyết

Những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết xuất hiện nhiều không chỉ trên màn ảnh Hàn mà còn được nhiều nước khác ưa chuộng. Những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thường có lượng fan đông đảo, khi được chuyển thể thành phim thì sẽ có khả năng gây sốt ngay cả khi chưa lên sóng.

Phim "Lời nguyền những vì sao" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên

2 bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đang gây sốt hiện nay là Lời nguyền những vì sao và Khi nhà vua yêu (The king loves).

Lời nguyền những vì sao dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên nói về một vị hoàng tử tin rằng mình bị nguyền rủa, gieo rắc tai ương và một nàng công chúa gần như đã bị giết ngay lúc mới sinh bởi một lời tiên đoán. Định mệnh đã cho hai người gặp nhau nhưng họ không biết đây sẽ là một định mệnh hạnh phúc hay bất hạnh. Đây cũng là phim cổ trang duy nhất lọt top 10 rating (tỷ suất khán giả xem phim) vào thời điểm phát sóng. Phim đang thu hút khán giả trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Bộ phim Khi nhà vua yêu (The King loves) cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về chuyện tình tay ba giữa nhà vua tương lai Wang Won, cô tiểu thư Eun San và hộ vệ đồng thời là bạn từ thưở nhỏ của Wang Won – Wang Rin. Nội dung hay cùng với sự tham gia của “nữ thần” Yoona đã đưa bộ phim trở thành “cơn sốt” trên màn ảnh Hàn.

Chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng)

Webtoon là thể loại “con lai” giữa truyện tranh và phim hoạt hình, được tác giả vẽ và đăng dưới dạng truyện dài kỳ trên internet. Những câu chuyện không quá dài dòng, cách kể chuyện ấn tượng và ẩn giấu nhiều bài học thực tế đáng giá. Vì vậy, những webtoon này nhanh chóng được dựng thành phim.

Bẫy tình yêu - phim truyền hình hot được làm cả bản điện ảnh, thực chất là dự án chuyển thể từ webtoon

Hai bộ phim thành công khi chuyển thể từ webtoon đó là Misaeng (Cuộc sống không trọn vẹn) và Chesse in the trap (Bẫy tình yêu).

Cuộc sống không trọn vẹn lấy đề tài chốn công sở nhưng lại không hề khô khan mà đưa đến nhưng bài học chân thực về cuộc sống. Trong khi đó, Bẫy tình yêu được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên, là câu chuyện tình yêu cổ tích giữ “hoàng tử” và “lọ lem” trường học. Phim chuyển thể từ webtoon nhanh chóng trở thành trào lưu gây sốt màn ảnh Hàn.

Làm lại từ series truyền hình Mỹ

Dòng phim remake hiện cũng được các nhà sản xuất Hàn Quốc quan tâm. Việc remake một bộ phim nổi tiếng như một “chiếc tem” đảm bảo sức hút của bộ phim mới. Bởi cốt truyện độc đáo, nội dung hay có quyết định rất lớn đối với thành công của phim.

Kịch bản Mỹ được các nhà làm phim Hàn ưa chuộng khi làm phim remake trong thời gian gần đây. Phần lớn các phim truyền hình Mỹ có đề tài về điều tra tội phạm, giải trí, tình yêu học đường... tạo tiếng vang sẽ là lựa chọn với các nhà sản xuất phim Hàn theo lối mua bản quyền.

Phim Criminal Minds làm lại từ kịch bản của Mỹ

Gần đây nhất phải kể tới dự án phim Hành vi phạm tội (Criminal Minds) làm lại từ series phim truyền hình điều tra tội phạm của Mỹ. Phim thu hút khán giả bởi nội dung gay cấn và chi tiết trong quá tình phá án cũng như những phân tích hành vi của những tội phạm ly kỳ. Phiên bản Hàn với sự tham gia của mỹ nam Lee Joon Ki và người đẹp Moon Chae Won được khán giả yêu mến khi lên sóng.

Bộ phim Đoàn tùy tùng (Entourage) phiên bản Hàn remake từ series truyền hình đình đám của Mỹ từ năm 2004 đến năm 2011 cũng được chú ý khi khai thác đề tài về góc khuất của làng giải trí. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám và có con số đầu tư kỷ lục. Bom tấn này còn được phát đồng thời ở 9 quốc gia khác nhau trên khắp châu Á.

Remake từ phim châu Á nổi tiếng

Phim "Người tình ánh trăng" mua bản quyền phim Trung Quốc về làm lại nhưng không thành công

Người tình ánh trăng và Kẻ nói dối và người tình (The liar and his lover) là hai bộ phim remake được khán giả đón nhận nhiệt tình. Người tình ánh trăng được remake từ bom tấn truyền hình Trung Quốc năm 2011 Bộ Bộ Kinh Tâm. Bộ phim này gây sốt từ trước khi lên sóng bởi hội tụ dàn mỹ nam mỹ nữ “đốn tim” khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kẻ nói dối và người tình (The liar and his lover) được lên sóng truyền hình sau khi bộ truyện tranh và phiên bản live-action liên tục tạo tiếng vang lớn. Câu chuyện tình yêu lãng mạn khi được đưa lên sóng truyền hình tiếp tục chiếm được nhiều tình cảm của người xem.

Các bộ phim theo 4 xu hướng làm lại, chuyển thể từ kịch bản nước ngoài hay webtoon, tiểu thuyết thường bị đem ra so sánh với bản gốc. Có không ít tác phẩm thành công, song cũng không ít phim thất bại khi chưa tạo nên được nét mới mẻ thu hút khán giả. Điều này không chỉ tồn tại trong làng phim ảnh Hàn Quốc mà ngay ở cả thị trường làm phim Việt.