Hội chị em phát sốt với loạt trai đẹp tuổi Dậu sinh năm 1981

Sinh năm 1981 - tuổi Dậu, các sao nam này khiến chị em phải bối rối khi ngắm nhìn loạt ảnh quyến rũ:

Jo In Sung sinh ngày 28.7.1981, là nam diễn viên điển trai trong showbiz Hàn với biệt danh "mỹ nam đẹp hơn hoa".

Tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh, tên tuổi của anh gắn liền với các vai chính trong Gió mùa đông năm ấy, Song hoa điếm, It's okay that's love, What happened in Bali...

Jo In Sung có lợi thế ngoại hình với chiều cao 1m88. Sau khi chia tay nữ diễn viên Kim Min Hee, anh vẫn chưa có thêm mối tình nào.

Kang Dong Won sinh ngày 18.1.1981, là nam diễn viên bước ra từ nghề người mẫu. Gương mặt nam tính, góc cạnh của Kang Dong Won giúp anh chiếm được trái tim của đông đảo fan nữ.

Kang Dong Won góp phần làm nên thành công của nhiều vai diễn khó trong các phim Jeon Woo Chi, Voice of murderer, Secret Reunion, Haunters, Kundo, A violent prosecutor...

Kang Dong Won cũng là sao nam rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh vẫn chưa lên tiếng về chuyện yêu đương nên trong mắt fan, anh đang là trai độc thân hấp dẫn.

Kim Jae Won sinh ngày 18.2.1981 được mệnh danh "hoàng tử nụ cười".

Kim Jae Won cũng là trai chưa vợ nên anh là hình mẫu lý tưởng của các cô gái tuổi teen.

Anh nổi tiếng trong nhiều vai lãng tử chung tình như First love, Can you hear my heart, May Queen...

Kim Rae Won sinh ngày 19.3.1981, nổi tiếng từ thời đóng Chuyện tình ở Harvard. Nam diễn viên điển trai này vẫn đang cô đơn ở tuổi 36.

Không chỉ điển trai, giàu có, Kim Rae Won còn sở hữu body xuất sắc với cơ bụng sáu múi.

Chàng trai lý tưởng này chỉ cần nở nụ cười đã khiến chị em ngất ngây.

Lee Jin Wook sinh ngày 16.9.1981, sở hữu gương mặt rất nam tính.

Anh là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim Glass Castle, Ngoại già tuổi đôi mươi, Smile Again...

Lee Jin Wook biết cách gây chú ý bởi đôi mắt sâu thẳm.

Lee Sang Yoon sinh ngày 15.8.1981, được mệnh danh "người chồng quốc dân Hàn".

Lee Sang Yoon cũng rất ấn tượng với những shoot hình chụp trên tạp chí.

Lee Dong Wook sinh ngày 6.11.1981, đang gây sốt với vai thần chết trong phim Goblin.

Lee Dong Wook cũng là mục tiêu của hàng triệu fan nữ khi anh chưa lập gia đình.

Không ít lần Lee Dong Wook khoe body săn chắc trên màn ảnh thu hút các fan nữ.