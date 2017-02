Hoài Linh "ghen" vì Trường Giang quá tình với Diễm My trên sân khấu

Video Diễm My 9X tình cảm với Trường Giang tại "Ơn giời cậu đây rồi!" (Clip: VTV)

Diễm My 9X đã có sự trở lại ấn tượng trong tập cuối của Ơn giời cậu đây rồi! mùa 3 phát sóng tối 11.2.

Diễm My vào phải phòng Trường Giang. Cô vẽ râu, diện trang phục giống binh lính Ba Tư. Tại đây, Diễm My lành lặn trở về trong khi “tướng quân” Trường Giang lại lâm trọng thương sau một cuộc tàn sát. Bị Trường Giang nghi ngờ “trốn tránh nhiệm vụ”, Diễm My thú nhận vì lỡ ăn bún riêu nên mỗi lần giặc tới là bụng lại đau, không thể bảo vệ đội nhà.

Trường Giang bắt ép Diễm My tiếp rượu và hát ca khúc Say tình để thuyên giảm cơn đau nhưng vẫn không qua khỏi. Do đó, Trường Giang quyết định trao lại quyền lực cho “đệ tử” Diễm My.

Diễm My phải múa hát để làm giảm cơn đau cho Trường Giang

Trước lúc phân ly, “tướng quân” Trường Giang tiết lộ mình đang mang nhiệm vụ tìm ra công chúa bị mất tích để gả lại cho nước láng giềng. Sự thật về thân phận “công chúa” của Diễm My từ đó đã được phơi bày. Ứng biến nhanh chóng, Diễm My thú nhận mình đã trốn khỏi nước láng giềng, cải trang tòng quân để được ở bên “trai đẹp” Trường Giang. Không những thế, Diễm My còn mạnh miệng tuyên bố: “Nếu bắt ta gả cho hoàng đế Hoài Linh thì thà chết còn hơn”. Nữ diễn viên còn thẳng thắn “bình phẩm” Hoài Linh “già, toàn xí quách”.

Diễm My đòi hôn Trường Giang khiến chính anh cũng bất ngờ

Nữ khách mời đòi hôn giã biệt Trường Giang trước khi về làm vợ người ta. Ngay lập tức, nghệ sĩ Hoài Linh liền bấm chuông dừng tiết mục khiến Trường Giang tiếc nuối: “Chưa gì hết mà bấm chuông rồi!” thì bị vị giám khảo đáp trả: “Đâu có thể để cho em hôn bậy bạ hoài. Ngồi ở đây cũng phải ghen chứ!"