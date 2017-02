Gặp nữ chiến binh chất nhất làng điện ảnh Hollywood

Thứ Năm, ngày 16/02/2017 07:00 AM (GMT+7)

Được biết đến với vai nàng Alice trong xứ sở không hề thần tiên – Resident Evil, Milla Jovovich sắp sửa trình làng phần cuối của series phim nổi tiếng với tựa đề Resident Evil: The Final Chapter.

Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2002, trải qua 5 phần phim và giờ đây, ở phần phim thứ 6, một lần nữa khán giả được gặp lại một Milla Jovovich gợi cảm nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Milla Jovovich.

Sinh năm 1975, nữ diễn viên người Ukraina có tên đầy đủ là Milla Natasha Jovovich vốn “khởi nghiệp” trong vai trò một người mẫu dù mới chỉ 11 tuổi. Mối quan hệ sâu sắc giữa mẹ cô, ngôi sao điện ảnh một thời Galina Loginova với giới nghệ sĩ đã cho Milla Jovovich một khởi đầu như mơ khi thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang uy tín với vẻ đẹp sắc sảo, đầy sức sống.

Để nói về ngành nghề, quả thực khó có thể biết hiện Milla Jovovich thực sự đang làm nghề gì bởi cô...biết quá nhiều. Từ người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, thậm chí Milla Jovovich còn là một nhà thiết kế thời trang cũng khá có tiếng.

Hình ảnh nữ chiến binh mạnh mẽ song đầy quyến rũ Alice trong Resident Evil

Năm 2003, Milla Jovovich cùng siêu mẫu Carmen Hawk thành lập một công ty thời trang riêng do chính nữ diễn viên nắm vai trò nhà thiết kế chính. Cũng chính cô là người tự thiết kế trang phục cho mình trong phần phim Resident Evil: Extinction và sở hữu hơn 50 cửa hàng trên khắp thế giới.

Năm 2004, Milla Jovovich dần đầu danh sách những siêu mẫu giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn với số tiền kiếm được khoảng 10,5 triệu USD/năm. Vẻ đẹp mang đường nét Ba Tư vừa huyền bí song lại vô cùng gợi cảm giúp hình ảnh của Milla Jovovich từng có mặt trên hơn 100 bìa tạp chí của những Dior, Gap, Versace, Calvin Klein hay H&M,...

Năm 1998, cô là phát ngôn viên của hãng mỹ phẩm L’Oréal, 8 năm sau và là người đại diện của hãng thời trang Mango.

Mang trong mình dòng máu lai Nga – Ba Tư bốc lửa, năm 1988, Milla Jovovich có vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên trong bộ phim truyền hình The Night Train to Kathmandu. Tuy nhiên, chỉ tới Chaplin (1992), lối diễn tự nhiên, vừa ngây thơ, vừa già dặn của Milla mới thực sự thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn tại Mỹ.

Những cảnh chiến đầu máu lửa mang thương hiệu Milla Jovovich

Năm 1997, Milla Jovovich gây “cú hích” cho sự nghiệp của mình khi thủ vai chính Leeloo trong The Fifth Element bằng phong cách bốc lửa nhờ gương mặt sắc sảo và thân hình chuẩn mực của một cô nàng từng là người mẫu chuyên nghiệp.

Sự nghiệp diễn xuất cũng như tên tuổi của Milla Jovovich càng ngày càng có chiều sâu, sau những tác phẩm như The Claim (2000), Dummy (2003) hay một số phim hành động như The 4th Kind (2009), Three Muskerteers (2011).

Song chỉ đến khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn, cũng là chồng hiện tại của cô, Paul W.S.Anderson với vai diễn Alice trong Resident Evil: Apocalypse (2004), Milla Jovovich mới thực sự bước lên hàng ngũ những diễn viên hạng A của Hollywood.

Không quá khi nói rằng, Milla Jovovich chính là nữ hoàng phim hành động của thế kỷ 21. Nắm giữ vai chính trong series phim hành động kinh dị lẫn tựa game cùng tên hàng đầu thế giới, Milla Jovovich thủ vai một nhân viên an ninh cho tập đoàn Umbrella – một công ty dược phẩm chuyên sản xuất vũ khí sinh học đã gây họa cho nhân loại cho để lây lan T-virus ra khắp Trái Đất.

Alice trở thành kẻ thù của chính tập đoàn này, khi quyết tâm tìm ra phương thuốc chữa trị cho loài người dù phải chống lại thế giới của những thây ma zombie.

Năm 2009, Milla Jovovich kết hôn cùng với đạo diễn Paul W.S.Anderson, trở thành cặp đôi đạo diễn – diễn viên đình đám làm mưa làm gió màn ảnh rộng thế giới suốt nhiều năm bằng những siêu phẩm hành động kinh dị dán mác Resident Evil.

Nữ chiến binh Alice tìm cách chiến đấu và sinh tồn bằng võ thuật, bắn súng và thuốc nổ tạo ra những dấu ấn không thể nào quên đối với người hâm mộ.

Gia đình hạnh phúc của Milla Jovovich và chồng là đạo diễn của Resident Evil

Vai diễn Alice đã bước đệm không thể bỏ qua khi nói tới những gì đã giúp đưa tên tuổi của Milla Jovovich lên vũ đài của những nữ anh hùng nổi bật nhất của Hollywood trong suốt nhiều thập kỷ đã qua và sau này.

Và chắc chắn, lời chào tạm biệt của cô trong phần cuối của Resident Evil tới đây sẽ làm không ít thế hệ người xem cảm thấy tiếc nuối.