"Em vợ Lee Min Ho" gây bất ngờ với cơ bụng khó tin

Sao nhí một thời Park Ji Bin nổi tiếng với vai cậu em trai lém lỉnh, thông minh của "nàng Cỏ" Geum Jan Di (Goo Hye Sun thủ vai) trong Vườn sao băng.

Nhiều fan gọi đùa cậu là "em vợ Lee Min Ho" vì trong phim nhân vật của Lee Min Ho và Goo Hye Sun kết duyên với nhau. Kể từ năm 2009 khi bộ phim Hàn Quốc này tạo được cơn sốt khắp châu Á, Park Ji Bin đã thay đổi đáng kể sau 8 năm.

Park Ji Bin (giữa) trong phim Vườn sao băng

Khác hẳn với hình ảnh cậu bé đáng yêu của Vườn sao băng, Park Ji Bin giờ đây đã là một chàng trai bảnh bao. Anh cũng khiến cư dân mạng bất ngờ khi để lộ cơ bụng sáu múi khi tham gia một bộ phim vào năm 2013.

Trong dịp đầu năm 2017, Park Ji Bin đã xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự hai năm bắt buộc theo quy định tại Hàn.

Park Ji Bin để lộ cơ bụng khiến dân mạng trầm trồ, nhiều người "không tin" đây là ảnh thật

Thông tin Park Ji Bin xuất ngũ đang được cư dân mạng Hàn truyền tai nhau những ngày gần đây. Ở tuổi 22, nam diễn viên Vườn sao băng đã sớm chọn con đường nhập ngũ để giúp bản thân trưởng thành hơn. Ngôi sao nhí một thời giờ đang chuẩn bị cho những bước tiếp mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Park Ji Bin đã xuất ngũ vào dịp đầu năm 2017

Ngôi sao nhí sinh năm 1995 đã có được 4 giải thưởng diễn xuất, trong đó có danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc với bộ phim Hello Brother (Chào anh trai) tại LHP New Montreal ở Cananda. Bên cạnh vai em trai của nàng Cỏ trong Vườn sao băng, Park Ji Bin còn được nhớ đến với những vai nhí khác trong The Suspicious Housekeeper, May Queen, Incarnation of Money, Children of Heaven...

Với gương mặt dễ thương và thân hình đẹp, Park Ji Bin được người hâm mộ tặng cho danh hiệu “tiểu Won Bin”. Park Ji Bin nhập ngũ vào tháng 5.2015 và xuất ngũ đầu năm 2017.

Một số hình ảnh thay đổi về ngoại hình của sao nhí này trong 8 năm:

Park Ji Bin nổi tiếng trong dàn sao nhí một thời của xứ Hàn, đóng phim cùng "tiểu Dong Yi" Kim Yoo Jung.

Những vai thời thơ ấu của nam chính trong phim giúp Park Ji Bin được yêu mến

Ngôi sao nhí một thời đóng cùng với nhiều tên tuổi của làng giải trí Hàn như Goo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Bum...

Qua thời gian, ngôi sao sinh năm 1995 phổng phao trông thấy

Trước khi nhập ngũ, cậu tham gia một số vai phụ trong phim truyền hình

Thân hình cơ bắp săn chắc của cậu được ví như "tiểu Won Bin"

Vóc dáng cao lớn của "em vợ Lee Min Ho"