Tính từ ngày công chiếu trên thị trường Bắc Mỹ 3/11, Thor: Ragnarok đã thu về 121 triệu USD, cao hơn 80% so với phần 1 và 40% so với phần 2. Hơn thế nữa, do đã ra mắt từ 26/10 tại châu Á, thành tích phòng vé bên ngoài Bắc Mỹ của bộ phim đã tới hơn 300 triệu USD. So với kinh phí 180 triệu USD, đây là thành tích rất xuất sắc, hứa hẹn những phần tiếp theo của Thor đang chờ đợi phía trước.

Các diễn viên giao lưu với fan tại Comic Con

Còn nhớ cách đây 6 năm, khi Thần Sấm Thor lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng, cũng là lúc cơn mưa bom tấn điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh bắt đầu. Giờ đây, khi vũ trụ siêu anh hùng của Marvel và DC đã cạnh tranh và phát triển tới mức đỉnh cao, Thor: Ragnarok trở lại với thần sấm Thor nay đã không còn quá ngu ngơ và “nhạt nhẽo” như trước đó.

Loki là nhân vật đưa tên tuổi Tom Hiddleston vào danh sách sao hạng A

Hẳn bạn còn nhớ nhân vật vụt sáng ở phần 1, 2 không phải Thor mà là người em tà ác Loki? Thử bỏ Loki ra khỏi hai phần đầu, bạn sẽ thấy chúng còn có thể trở nên “nhạt nhẽo” tới mức nào. Nhưng giờ đây, Loki không còn là điểm sáng duy nhất của phim. Đạo diễn Taika Waititi chính là người đã “tái tạo” Thor thành loạt phim siêu anh hùng có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại, khi vũ trụ siêu anh hùng đã bắt đầu trở nên chật chội và nhàm chán.

Đạo diễn Taika Waititi đã làm gì với Thor: Ragnarok?

Lý giải vũ trụ Marvel theo cách hiểu của bản thân

“Về cơ bản, tôi cứ làm tới, và để họ nhắc nhở khi phát hiện tôi đi quá xa. Tôi bắt đầu bằng việc chọn lựa những khoảnh khắc chân thực và gần gũi từ kịch bản, sau đó quay chúng giống như trong những bộ phim độc lập trước kia của tôi vậy. Đơn cử như cảnh người khổng lồ xanh (Hulk) và Thor ngồi trên giường tâm sự và xin lỗi nhau sau một trận cãi vã, bạn không bao giờ thấy điều này trong các phim siêu anh hùng. Nhưng đó là cách tôi khiến khán giả kết nối với nhân vật.

Thor: Ragnarok mang đậm dấu ấn cá nhân của Taika Waititi

Mục tiêu của tôi là: coi phim này cũng giống như những phim trước của tôi, với Marvel đứng sau hỗ trợ bằng những thứ lớn lao hơn. Tôi cố gắng tạo một bầu không khí thân thiện và vui vẻ ở phim trường, giống như tôi đang làm việc với các bạn bè của mình vậy. Không có cái tôi cá nhân, cũng chẳng ai là ngôi sao hết.”

Chọn Cate Blanchett vào vai Hela

Cate trở thành "ác nhân" thú vị thứ hai sau Loki - nay đã gần như cải tà quy chính

"Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Cate đã nói cố ấy muốn được 'nghỉ' khóc lóc, tạm ngưng đóng những bộ phim căng thẳng một thời gian. Tôi đoán ý cô ấy là ‘Tôi muốn dừng nhận giải Oscar một thời gian’. Cate muốn làm một cái gì đó vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu nhưng cũng phải ngầu một chút, một vai diễn mà các con của cô ấy sẽ thích xem.

Đây là vai diễn mà Cate tin rằng các con cô sẽ đủ nhẫn nại để xem

Hela từng thắng trận vô số trong quá khứ, cô ấy rất tự tin trên cương vị và một lãnh đạo và một chiến binh. Cate thì từng nhận vô số giải thưởng và không nghi ngờ gì về khả năng diễn xuất của mình. Cô ấy có vẻ rất hài lòng, cũng tương tự như việc Hela trở về và chiếm lĩnh Asgard vậy".

Sự gia nhập của Valkyrie vào hàng ngũ siêu anh hùng

“Cô ấy thuộc dạng nhân vật thú vị hơn những nhân vật khác. Khi Thor Và Người khổng lồ xanh liên tục mâu thuẫn, Valkyrie sẽ là người trói chân họ. Cô ấy hoàn toàn không giốn với những gì khán giả tưởng tượng. Trong những bộ phim khác, nhân vật anh hùng thường được vây quanh bởi nhiều nhân vật nam khác, thế rồi một nhân vật nữ bí ẩn xuất hiện, lột mặt nạ xuống, trở thành đối tượng yêu đương của nhân vật chính.

Valkyrie là bước chuyển mạnh mẽ của diễn viên chuyên đóng phim độc lập Tessa Thompson

Tôi nghĩ Valkyrie khác biệt và ngầu ở chỗ cô ấy không phải là đối tượng yêu đương. Sẽ có một chút tán tỉnh, nhưng nó không quá quan trọng. Cách thức cô ấy xuất hiện lần đầu tiên cũng vô cùng kém quyến rũ và không thanh lịch chút nào – rơi xuống từ tàu vũ trụ. Kiểu nhân vật đã từng xuất hiện cả ngàn lần trước đây, bạn sẽ không thấy ở bộ phim này".

Tạo nên không gian tổng thể cho bộ phim

“Chúng tôi muốn tạo nên một Sakaar thật đậm đà và rõ nét, khác với Asgard trước đây. Chúng tôi đạt được điều đó bằng cách dựa vào cách vẽ của tác giả truyện tranh Jack Kirby. Phần lớn là về màu sắc. Cách vẽ của ông ấy là 2D, nên khá khó khăn để chuyển thể thành cảnh vật 3D như trong phim.

Một hành tinh phế thải nhưng lại vô cùng quyến rũ

Ý tưởng chính là mọi thứ được tạo dựng từ phế thải. Cả hành tinh là điểm hội tụ của rất nhiều lỗ giun vũ trụ, khiến vô số thứ xuất hiện ở đây. Thành phố được lắp ghép bởi nhiều thứ rơi xuống từ nhiều nơi khác nhau, nên sẽ có những tòa nhà và căn phòng kỳ quái. Đó cũng là nơi có những tòa nhà đẹp và sang trọng nhất".

Tìm kiếm yếu tố hài hước ngay tại hiện trường

“Sự hài hước ở hầu hết những phim thể loại này thường mang lại cảm giác cũ kĩ, như là chúng được viết trước khi phim quay cả 8 tháng vậy. Trong phim của tôi, những cảnh hài đều được tạo nên bằng ngẫu hứng ở hiện trường. Đó là lý do bạn sẽ thấy những cảnh các nhân vật cứ nói về những điều kỳ lạ và tầm thường bằng một cách rất hài hước.

Taika Watiti biết cách vận dụng cá tính và "chất" riêng của Chris vào Thor

Đối với tôi, đó chính là việc tận dụng ưu điểm của Chris Hemsworth ngoài đời thực vào nhân vật Thor. Chris không chỉ đẹp trai và giỏi giang, anh ấy còn hài hước, lôi cuốn, là người bạn đồng hành bạn muốn có trong mọi cuộc phiêu lưu. Đây cũng là những đặc điểm tôi muốn Thor phải có.”

Trailer Thor: Ragnarok