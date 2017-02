Diễm My cầu xin được hôn Trường Giang trên sân khấu

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 10:40 AM (GMT+7)

Video Diễm My đề nghị hôn Trường Giang ở "Ơn giời cậu đây rồi!"

Diễm My sẽ trở lại Ơn giời cậu đây rồi! mùa 3 trong tập cuối phát sóng vào ngày 11.2. Trong lần tái ngộ này, nữ diễn viên sẽ vào phòng của Trường Giang với tạo hình binh lính xứ Ba Tư.

Diễm My vào phòng Trường Giang với tạo hình của người Ba Tư

Trở về sau một cuộc chiến, Diễm My bất ngờ phát hiện “tướng quân” Trường Giang đang hấp hối với đầy thương tích. Biết mình khó lòng qua khỏi, Trường Giang quyết định trao lại quyền lực cho cận thần Diễm My. Tuy nhiên, Diễm My thú nhận mình đã thầm yêu Trường Giang từ bé.

Nữ khách mời “tiết lộ” Trường Giang từng cao 1m8 và sở hữu dung mạo ngời ngời sáng láng. Thế nhưng, điều cô yêu nhất ở Trường Giang chính là vì “biết giữ trinh tiết” cẩn thận. Oái oăm thay, Diễm My lại thú nhận mình bị “ép duyên” với danh hài Hoài Linh. Ngay lập tức, Trường Giang tuyên bố: “Trời đã sinh Linh sao còn sinh Giang”.

Diễm My thú nhận yêu Trường Giang

Trước khi ra đi, Diễm My quằn quại với ca khúc Yêu một người vô tâm của Bảo Anh để vĩnh biệt Trường Giang. Đồng thời, nữ diễn viên xinh đẹp còn táo bạo đòi hôn Trường Giang lần cuối khiến nam trưởng phòng “đứng hình”. Lần đầu tiên ở Ơn giời cậu đây rồi, Trường Giang không phải ép hôn mà khách mời nữ tự nguyện được hôn anh.

Liệu Diễm My và Trường Giang sẽ có một nụ hôn ngọt ngào ở "Ơn giời" hay không?