Đất diễn ít, Neymar vẫn "cực đỉnh" trong bom tấn "xXx"

Thứ Tư, ngày 08/02/2017 06:00 AM (GMT+7)

Khởi đầu mùa bóng 2017 với những chiến thắng ròn rã dù chưa ghi thật nhiều bàn thắng trong màu áo Barcelona, tuy nhiên, Neymar cũng đã kịp ghi cho riêng mình một “bàn thắng” đặc biệt với vai phụ ấn tượng trong bom tấn xXx: The Return of Xander Cage của ngôi sao cơ bắp Vin Diesel.

Neymar trên poster quảng bá phim.

Đúng như tiết lộ của báo giới và của chính ngôi sao này, Neymar xuất hiện trong ít phút của bộ phim ra mắt cuối tháng 1 vừa rồi. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1992 đã tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi sau khi đá cúp Copa America để lần đầu bước chân vào bộ môn “nghệ thuật chiều thứ 7”.

Trong phim, Neymar cùng một nhân vật đang ăn bữa trưa trong một nhà hàng Trung Hoa. Lúc này khi đứng dậy thanh toán, quán ăn bất ngờ bị cướp bởi một kẻ có vũ khí. Không chần chừ dù chỉ 1 giây, Neymar đứng dậy, cầm lọ gia vị thay vì trái bóng, sút tung…mặt của tên cướp này.

Cảnh phim của Neymar trong bom tấn của Vin Diesel

Điều thú vị là trước đó, đạo diễn của xXx: The Return of Xander Cage tiết lộ, Neymar không phải là cái tên vận động viên nổi tiếng đầu tiên ông nghĩ tới để tham gia bộ phim của mình. Thực tế, vận động viên điền kinh Usain Bolt đã được liên hệ nhưng bằng cách nào đó, Neymar lập tức được liên hệ và rõ ràng sức hút của chàng trai này tại đất nước của mình là điều không phải bàn cãi.

Neymar không phải cầu thủ đầu tiên của làng túc cầu tham gia đóng phim, trước đó Cristian Ronaldo cũng đã tham gia một dự án phim, nhưng so với xXx: The Return of Xander Cage thì phim mà CR7 đóng quả thực không sánh được về tên tuổi, mức độ phủ sóng và khoản tiền kinh phí làm phim.

Trong quá trình làm phim, không ít lần Neymar khoe mối liên hệ của anh với bộ phim, đặc biệt là với Vin Diesel. Chính Vin Diesel cũng đăng đàn khẳng định sự góp mặt của Neymar giúp không nhỏ cho thành công của bộ phim. Ngoài ra, anh còn dành tặng lời khen cho cầu thủ người Brazil có diễn xuất tự nhiên bẩm sinh.

Ngoài ra, dù xuất hiện ít phút và hầu như không có đất diễn, chỉ với cảnh ngồi trong nhà hàng và sút lọ gia vị vào kẻ xấu, nhưng Neymer cũng được khán giả đánh giá diễn xuất tự nhiên, đặc biệt là fan của ngôi sao bóng đá này.

Neymar được Vin Diesel khen ngợi có tài diễn xuất bẩm sinh

Neymar từng chia sẻ với tạp chí Sport: “Tôi rất thích diễn xuất và luôn muốn được góp mặt trong một bộ phim nào đó. Nhưng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ được đóng cặp cùng Vin Diesel. Tôi đang rất lo lắng và cảm thấy không thể chờ lâu hơn được nữa”.

Có thể biết đâu đấy, sau khi giải nghệ, Neymar có thể dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất và trở thành một nam tài tử nổi tiếng chẳng kém người đàn anh Vin Diesel.

Clip phần phim Neymar góp mặt trong bom tấn của Vin Diesel: