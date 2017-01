Danh hài Chiến Thắng và cát-sê trăm triệu... một ngày!

Thứ Năm, ngày 26/01/2017 11:30 AM (GMT+7)

Chỉ khoảng 2 năm miệt mài làm việc, danh hài Chiến Thắng đã khiến nhiều người sửng sốt khi làm chủ cơ ngơi “khủng” với biệt thự 5 tỷ, xế sang 3 tỷ cùng đồ đạc nội thất mà thường giới đại gia mới chơi. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, danh hài này đã có những tâm sự thẳng thắn, không hề giấu diếm về mức cát-sê mà những người làm nghề như Chiến Thắng luôn cố gắng giữ trong vòng bí mật!

Bí quyết kiếm tiền của danh hài Chiến Thắng: “Tất cả xoay quanh hai chữ “chịu khó” và không bao giờ “khó chịu”. Ảnh: T.L

Một ngày diễn 4 "sô", bỏ túi hơn trăm triệu…

Vài tháng trước Tết, để gặp được nghệ sĩ hài Chiến Thắng, thậm chí trò chuyện qua điện thoại thôi cũng khó khăn, đôi lúc khó ngang… lên trời! Trong giờ giải lao giữa "sô" diễn sự kiện cho một công ty tư nhân ở Linh Đàm (Hà Nội), nghệ sĩ Chiến Thắng thật thà bày tỏ: “Mong các bạn thông cảm, không phải tôi chảnh chọe gì đâu mà gần Tết như thế này, trung bình một ngày đã diễn khoảng 4 "sô", có ngày nhiều hơn, chủ yếu toàn sự kiện như đám cưới, tổng kết, tiệc tùng… nên bận bịu quá, ăn còn chẳng kịp ăn, đêm nào 1 - 2h sáng cũng mới lái xe được về đến nhà, chợp mắt một chút sáng sớm lại đi. Ngặt nỗi, dạng sự kiện này hay diễn ở ngoại tỉnh, nguyên công đi lại cũng khó khăn”.

Chúng tôi đùa: “Anh diễn nhiều thế thì tiền để đâu cho hết?”. Nghệ sĩ hài Chiến Thắng chia sẻ, mỗi đám cưới anh nhận, giá cát-sê khoảng 40 triệu đồng. Nếu đi diễn xa, vào ngày thời tiết xấu thường các gia đình có đám luôn chủ động chi thêm vài triệu tiền xăng dọc đường. Như vậy, tính ra nếu một ngày anh chạy "sô" 4 đám cưới, trừ chi phí đi đã bỏ túi tầm 150 triệu đồng. Chiến Thắng tiết lộ, so với nhiều đồng nghiệp, anh thuộc dạng chịu khó “cày cuốc”, không kén chọn sự kiện. Tuy nhiên, dù nhiều lời mời sự kiện bên ngoài bao nhiêu, mức cát-sê hấp dẫn đến thế nào thì cuối năm anh vẫn đều đặn tham gia 5-6 chương trình hài Tết. “Tết đến, nhà nhà mở đĩa hài có mặt tôi nên ai lạ, ai quen đều “moi” thông tin xem tôi có được nhiều tiền không. Thú thực, so với sự kiện bên ngoài thì cát-sê diễn hài chẳng đáng là bao nhưng tôi say mê vì mình được làm nghề, được tri ân khán giả bởi mọi người cũng như mình, làm lụng cả năm, Tết đến xuân về muốn có cái đĩa hài mở cho vui cửa vui nhà. Mức cát-sê diễn hài cao nhất tôi nhận được tính đến giờ phút này khoảng gần 100 triệu đồng”.

“Bí quyết” nào giúp Chiến Thắng “ăn khách”?

Danh hài Chiến Thắng khi mời vào nghề mức cát-sê khởi điểm chỉ 150.000 đồng rồi đến một triệu, hai triệu… nhưng bây giờ có lúc lên đến một hai trăm triệu. Hỏi nam diễn viên này về bí quyết kiếm tiền, anh không chút giấu giếm tâm sự: “Tất cả xoay quanh hai chữ “chịu khó” và không bao giờ “khó chịu”. Có thể nhiều đồng nghiệp của tôi phải rất cân nhắc khi nhận "sô" vì họ làm cố định ở cơ quan nào đó hoặc bởi lý do sức khỏe, tính tình… thì mọi người đều biết, mời tôi không hề khó nếu tôi không bận gì. Là bởi tôi làm tự do, cũng còn trẻ khỏe nên có thể chạy "sô" từ sáng đến tối. Còn tôi nói mình không “khó chịu” là chẳng hạn về các đám cưới quê, tôi coi đó là gia đình mình, tự nhiên ăn uống, chuyện trò với người già trẻ gái trai, xong mọi người xin số điện thoại, lúc tôi về vẫn còn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau. Cũng có gia đình trình bày hoàn cảnh chỉ có ngần ấy tiền, tôi cũng vui vẻ giúp. Nhờ thế, “tiếng lành đồn xa”, nhiều bà con mang số điện thoại của tôi đi “quảng cáo” hộ thành ra công việc tôi cứ đều như vắt chanh, cả năm làm không hết việc!”.

Tết năm nay, nhà nghệ sĩ hài Chiến Thắng có nàng dâu mới là người vợ anh mới đưa “về dinh” dịp cuối năm. Dù vậy, thời gian anh ở bên gia đình không nhiều, vẫn chạy "sô" đến 28 – 29 Tết, dự định nghỉ tới mồng Sáu Tết thì giờ đã nhận được lời mời diễn vào mồng Bốn Tết. Anh thừa nhận, tuy chịu khó làm việc nhưng Tết đến chỉ muốn buông bỏ hết, tiền bạc của cải nào sánh bằng niềm vui sum họp được. Nhưng rồi gia đình, anh em bạn bè cũng lại động viên anh: Còn đam mê, sức khỏe và cơ hội thì hãy cố gắng làm kẻo mai kia lại tiếc! Thế nên cho năm hết Tết đến Chiến Thắng vẫn nhận "sô" đều đặn. Gia đình ở nhà sắm Tết thì anh đi diễn cũng tranh thủ mang Tết về nhà bằng cách hễ thấy nơi nào mình diễn có đặc sản gì là mua. Mỗi chuyến xe của Chiến Thắng về nhà lúc nửa đêm thỉnh thoảng lại có vài bao gạo, rau sạch, khi thì măng miến, thịt cá…

Chưa có dự định sinh con

Chiến Thắng và người vợ mới cưới

Trong câu chuyện về thu nhập của giới nghệ sĩ vào dịp Tết, nghệ sĩ hài Chiến Thắng “mách nước” chúng tôi: “Ai làm nghề, từ nghệ sĩ đến bầu "sô", nhà sản xuất… họ đều giữ điều này trong vòng bí mật. Nguyên nhân có thể để tránh sự so bì, đố kị, tránh bị hớ, bị thiệt… tím lại giữ bí mật để làm nghề”. Anh thừa nhận, “thiên hạ” cứ đồn đoán danh hài Chiến Thắng cầm bạc tỷ trên tay nhẹ như “bỡn” nhưng quả thực chưa bao giờ anh có một dự án nào kiếm được tiền tỷ. “Chỉ có những dự án quảng cáo mức cát-sê vài trăm triệu đồng là thuộc dạng cao. Vài năm gần đây tôi mới được thế chứ trước thấp hơn nhiều. Cát-sê như “lộc trời” nhưng mình cũng phải đầu tư tâm sức, không thứ lộc nào bỗng chốc “rơi” xuống cuộc đời. Tôi xuất thân là người quê, từ khi chưa có tiền bạc gì nhiều, tôi đã quan niệm “năng nhặt chặt bị”, “kiến tha lâu cũng đầy tổ” nên chăm chỉ làm ăn. Gom được chút tiền nào là tôi xây nhà. Đủ tiền thì làm cái móng, thêm chút thì cất tầng 1, sau gần một năm thì căn nhà mới được hoàn tất”, anh nói.

Nhìn lại một năm sắp trôi qua, danh hài Chiến Thắng tổng kết cùng chúng tôi những niềm vui lớn: Xây nhà, tậu xe, “sắm” vợ và điều quý giá nhất với anh là được khán giả yêu mến. Phim hài “Làng ế vợ” có sự góp mặt của anh đã cán mốc 20 triệu lượt xem trên Youtube chưa kể kênh phát hành đĩa. Anh hài hước “khoe”, năm 2016 là một năm “kiếm ăn” tốt, hi vọng năm mới cũng khởi sắc như thế. Có đời sống mới nhưng cái Tết ở gia đình nghệ sĩ hài Chiến Thắng vẫn giữ được truyền thống sum họp gia đình, các con riêng của anh đều về ăn Tết với ông bà và bố. Anh bật mí, chạy "sô" vài ngày nữa sẽ về Tết bố mẹ vợ sau đó nghỉ ngơi, sắm sửa cho cái Tết gia đình. Hỏi Chiến Thắng dự định sinh con của hai vợ chồng, anh xua tay: “Vợ chồng tôi vẫn đang “kế hoạch” vì tôi bây giờ cũng không phải quá khao khát có một đứa con, con riêng thôi cũng đã ba cháu rồi. Bà xã cũng đồng tình vì còn nhiều kế hoạch cho công việc, cuộc sống. Nếu vợ “khát” thì chồng “khao” thôi chứ hai vợ chồng chưa khát khao con cái lắm!”.