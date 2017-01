Cuộc sống như tiên của 3 mỹ nhân Hoa "trẻ mãi không già"

Chủ Nhật, ngày 29/01/2017 11:20 AM (GMT+7)

Ôn Bích Hà

Nữ diễn viên Hồng Kông Ôn Bích Hà sinh năm 1966, tính đến nay đã bước sang tuổi 51. Nhưng với các fan hay theo dõi Ôn Bích Hà sẽ thấy ảnh đời thường của cô gần như không hề thay đổi kể từ khi bước sang vào điện ảnh.

Hình ảnh trẻ trung khó tin của Ôn Bích Hà khi đã bước sang tuổi 50

16 tuổi, Ôn Bích Hà bắt đầu đóng phim, mà còn là cảnh nóng. Bộ phim nổi tiếng nhất của mỹ nhân không tuổi là vai “dâm phụ” Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình.

Ngoại hình xinh đẹp cùng với lối diễn xuất nhẹ nhàng, tình cảm chính là lợi thế rất lớn đưa sự nghiệp của Ôn Bích Hà thăng hoa nhanh chóng trong làng điện ảnh Hồng Kông. Đặc biệt là sự táo bạo hiếm có của nữ diễn viên khi sẵn sàng đóng các vai diễn lả lơi quyến rũ hoặc xả thân đóng cảnh nóng.

Cô là một trong những diễn viên táo bạo của màn ảnh Hồng Kông

Khi bước sang tuổi 51, trông Ôn Bích Hà vẫn vô cùng tươi trẻ. Cô còn chẳng ngại bận những bộ đồ “xì tin” hơn tuổi thực của mình cũng như tạo dáng trẻ trung nghịch ngợm trong các bức ảnh.

“Phan Kim Liên” của Hồng Kông cũng có một cuộc sống riêng tư viên mãn. Cô yêu và kết hôn với đại gia Hà Tổ Quang – một ông lớn trong ngành tài chính ngân hàng tài xứ Cảng Thơm.

16 năm trong hôn nhân, Ôn Bích Hà vẫn kể về chồng đầy tự hảo. "Suốt bao năm chung sống, anh ấy chưa bao giờ xem trộm điện thoại của tôi. Tổ Quang tôn trọng tự do cá nhân của tôi và hết mực chiều chuộng tôi. Ở bên anh ấy tôi luôn cảm giác thật ấm áp, thư thái, đôi khi còn rất lãng mạn", người đẹp trẻ mãi không già chia sẻ.

Ôn Bích Hà có một cuộc sống viên mãn bên cạnh người chồng đại gia của mình

Có lẽ do được chồng đại gia hết mức cưng chiều nên cuộc sống của Ôn Bích Hà cũng vô cùng thoải mái. Sống trong nhung lụa nên Ôn Bích Hà càng ngày càng trẻ đẹp hơn.

Châu Hải My

Năm 2014, Châu Hải My khiến khán giả kinh ngạc khi tham gia Võ Mỵ Nương truyền kỳ với vai Dương Thục Phi. Thời điểm đó dù đã bước sang tuổi 49 nhưng Châu Hải My trông cũng trẻ trung không kém các đàn em Phạm Băng Băng, Trương Quân Ninh…

Vẻ đẹp sắc sảo của Châu Hải My ở tuổi 49

Châu Hải My tham gia showbiz từ năm 1985 sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Tính đến nay Châu Hải My đã có 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nhiều khán giả nhận xét rằng ngoại hình của cô gần như không hề thay đổi, vẫn như ngày đầu xuất hiện trên màn ảnh.

Nhưng về đời tư, Châu Hải My không có được cuộc sống viên mãn như nhiều đồng nghiệp khác. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My chưa từng tái hôn, dù cô tiết lộ rằng bạn trai đã nhiều lần cầu hôn nhưng nữ diễn viên vẫn chưa nhận lời.

Người đẹp vẫn luôn trẻ trung như khi mới bước vào showbiz

Nữ diễn viên xinh đẹp tiết lộ, cho tới nay, cô vẫn luôn mang một nỗi ám ảnh và sợ hãi về hôn nhân sau những gì đổ vỡ trong quá khứ. Sau cuộc hôn nhân thất bại với Lữ Lương Vỹ, cô nhận ra phải luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ và nên suy nghĩ kỹ khi bước vào hôn nhân.

“Tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu nhưng tôi thực sự không muốn kết hôn và có lẽ là không sinh con”, nữ diễn viên xinh đẹp từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Vẻ ngọt ngào thời trẻ của Châu Hải My

Trên phim, Châu Hải My luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, có phần ngọt ngào và trẻ trung so với tuổi thực. Nhưng ở ngoài đời Châu Hải My sống khá xòe xòa. Cô rất thoải mái mặc quần áo giản đơn xuất hiện ở chỗ công cộng.

Chung Lệ Đề

Nữ diễn viên được mệnh danh “bom sex” của màn ảnh Hồng Kông vừa làm đám cưới lần thứ 3 với người chồng trẻ hơn tới 12 tuổi. Nhưng trên ảnh cưới, Chung Lệ Đề trông cũng trẻ trung không hề kém cạnh ông xã của mình. Ở tuổi 47, Chung Lệ Đề vẫn gợi cảm quyến rũ như ngày mới vào showbiz.

Hơn chồng tới 12 tuổi nhưng Chung Lệ Đề trẻ trung không thua kém ông xã

Nữ diễn viên sinh tại Canada với bố là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Năm 23 tuổi, Chung Lệ Đề đến Hồng Kông bắt đầu thử sức với ánh đèn sân khấu. Cô đóng cặp với nhiều sao nam Hoa ngữ nổi tiếng như Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa.

Sự phóng khoáng của phương Tây đã giúp cho Chung Lệ Đề có một phong cách ăn mặc táo bạo, một cá tính mạnh mẽ đã từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ suốt thập niên những năm 90.

Vẻ gợi cảm, quyến rũ của Chung Lệ Đề đã giúp cô trông luôn trẻ trung so với tuổi thật của mình. Bước sang tuổi trung niên, Chung Lệ Đề vẫn táo bạo với nhưng trang phục gợi cảm. Nhìn những hình ảnh của cô, ít khán giả nào có thể tưởng tượng được Chung Lệ Đề đã bước sang hàng ngũ U50.

Chung Lệ Đề từng là một biểu tượng màn ảnh thập niên 90

Trước khi đến với người chồng kém 12 tuổi này, Chung Lệ Đề đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Chung Lệ Đề kết hôn lần đầu năm 1998 cùng Glen Ross (người Bỉ) và sinh con gái Yasmine Ross. Năm 2003, cô kết hôn lần hai cùng nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường. Cả hai đường ai nấy đi năm 2011, khi đã có hai con gái.

Vẻ nóng bỏng của Chung Lệ Đề khi đã bước sang tuổi trung niên

Đặc biệt Chung Lệ Đề bị người chồng thứ 2 Nghiêm Chấn Tường phản bội dẫn đến việc ly hôn. Nhưng "bom sex gốc Việt" vẫn chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Được biết khi kết hôn lần thứ 3, Chung Lệ Đề đang mang bầu lần thứ 4 với người chồng mới nhất của mình.