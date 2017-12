Thứ Ba, ngày 26/12/2017 09:09 AM (GMT+7)

Vai diễn để đời

Sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của thiếu nữ đất Hà Thành với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, NSƯT Thanh Loan được biết đến với rất nhiều bộ phim như Người về đồng cói, Phương án ba bông hồng, Nơi tình yêu đã chết, Bí mật thành phố cấm, Bản đề án bị bỏ quên... và đặc biệt là phim Biệt động Sài Gòn.

Trong phim Biệt động Sài Gòn, NSƯT Thanh Loan vào vai ni cô Huyền Trang. Vai diễn của bà đã in dấu trong lòng công chúng như biểu tượng cho cái đẹp thánh thiện, kiên cường của thời chiến.

Ni cô Huyền Trang là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của NSƯT Thanh Loan.

Đến tận bây giờ, khi bộ phim đã có tuổi đời hơn 30 năm, bà vẫn cho rằng "Đấy là đỉnh mà tôi không bao giờ vượt qua được".

Nữ nghệ sĩ kể lại do đóng phim mất gần 4 năm trời như vậy nên đến mùa hè chị phải đưa các con từ Hà Nội vào Sài Gòn làm phim do không thể đi biền biệt quanh năm suốt tháng.

Nữ diễn viên gạo cội cũng rất bất ngờ vì mặc dù vai Huyền Trang có số phận buồn nhưng rất nhiều gia đình đã lấy tên nhân vật của chị đặt cho con sau khi phim ra mắt. "Cho đến bây giờ vẫn nhiều người nhận ra Ni cô Huyền Trang và có hỏi tôi là bị tra tấn thật à? nhưng thực ra chỉ là diễn thôi", diễn viên Thanh Loan nhớ lại.

Sau hàng loạt các vai diễn để đời, NSƯT Thanh Loan trở thành một người lính, một nữ đại tá. Bà từng giữ vai trò Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân trước khi về hưu.

Cũng có nhiều lời đồn đoán quanh sự "mất tích" trên màn ảnh này. Có người đồn bà đột ngột qua đời, cũng có lời đồn bà đi tu thật vì bị ám ảnh bởi vai diễn. Lời đồn tai hại nhất mà NSƯT Thanh Loan phải gánh chịu đó là có người còn nói bắt gặp bà và chồng ra toà làm thủ tục li hôn, hay bị tạt axit do bị đánh ghen.

“Hai vợ chồng cùng làm trong ngành công an, thời đó bị đồn như vậy là ảnh hưởng lắm. Tôi phải đi giải thích với cơ quan đó”, NSƯT Thanh Loan chia sẻ.

Cuộc sống viên mãn hiện tại

Từ giã nghiệp diễn khi đang ở đỉnh cao, NSƯT Thanh Loan đã khiến nhiều người hâm mộ phải tiếc nuối. Tuy nhiên, bà cho rằng, quyết định dừng lại của mình là hoàn toàn hợp lý. Người nghệ sĩ khi đạt đến đỉnh cao, thì không muốn nhận những vai không phải vai chính và không có nhiều đất cho diễn viên thể hiện, không vượt qua được chính mình.

NSƯT Thanh Loan đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật nước nhà.

Hơn nữa, do quen làm phim điện ảnh với sự công phu, tỉa tót, chau chuốt trong diễn xuất. Cho nên khi bước sang truyền hình, bà gần như không thích nghi được với sự gấp gáp đến chóng mặt của nó, trong khi quỹ thời gian của người công chức thì có hạn.

Sau khi tốt nghiệp đạo diễn, khác với bạn bè cùng khóa thường chọn phim truyện nhựa, NSƯT Thanh Loan quyết định gắn bó với phim tài liệu bởi theo bà, đây là thế mạnh của Điện ảnh Công an nhân dân.

Dù đã nghỉ hưu nhưng hơn 9 năm qua, NSƯT Thanh Loan vẫn tích cực tham gia công tác hội với vai trò Chi hội trưởng Điện ảnh Công an nhân dân. Với bà, đây không chỉ là sân chơi để hoạt động nghề nghiệp mà ở đó các hội viên có điều kiện để thăm hỏi, động viên nhau khi có chuyện vui, buồn; để tri ân với các thế hệ đàn anh đi trước.

Bà gắn bó cuộc đời với người chồng là một GS. TS Toán học. Bà và chồng có 2 con một trai một gái khá thành đạt, đều đã lập gia đình, sống quây quần bên bố mẹ tại một khu chung cư cao cấp của Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại.

Dù đã bước sang tuổi 67 nhưng Đại tá, NSƯT Thanh Loan vẫn giữ được nét đẹp thanh tú, mặn mòi, đằm thắm của “ni cô Huyền Trang” trong phim “Biệt Động Sài Gòn” của hơn 30 năm về trước. Theo bà, bí quyết giúp giữ được sức khỏe chủ yếu vẫn là do kiên trì tập luyện với các môn thể thao như tập võ, đi xe đạp.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ rất chăm chỉ làm từ thiện. Bà quan niệm: “Tôi nghĩ mình may mắn hơn nhiều người khi có một gia đình hạnh phúc, bình yên nên đem sự may mắn đó chia sẻ cho những người thiếu may mắn một ít. Tôi nghĩ đơn giản lắm: Nếu mình giúp họ thì con cháu, người thân của mình cũng được người khác giúp lại. Mọi sự đều có nhân quả”.