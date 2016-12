"Công chúa Leia" của Star Wars qua đời ở tuổi 60

Nữ diễn viên Carrie Fisher, người thủ vai công chúa Leia trong loạt phim Star Wars đã qua đời vào sáng 27.12 (theo giờ Mỹ) ở tuổi 60. Người phát ngôn của ngôi sao chia sẻ thông tin này trên truyền thông, rằng con gái của Carrie Fisher - Billie Lourd đã xác nhận mẹ cô đã qua đời vào 8h55 phút sáng.

Nữ diễn viên qua đời sau một cơn đau tim

Bốn ngày trước khi qua đời, Carrie Fisher đã trải qua một cơn đau tim bất ngờ trên máy bay trở về Los Angeles từ London để nghỉ lễ cùng gia đình. Nữ diễn viên đã không thể qua khỏi sau khi được đưa đến trung tâm cấp cứu vào chiều thứ 6.

Carrie Fisher nối tiếng nhất với vai diễn công chúa Leia trong loạt phim Star Wars thời kỳ thập niên 70. Cô trở thành một trong những biểu tượng vừa gợi cảm vừa thông minh, kiên cường trên màn ảnh Hollywood. Sự ảnh hưởng của vai diễn trong Star Wars lớn đến mức khán giả đã thực sự coi Carrie Fisher là một nàng công chúa.

Danh tiếng của Carrie Fisher bắt đầu nổi lên từ vai diễn trong Star Wars

Thông tin Carrie Fisher qua đời đã khiến các fan của cô trên khắp thế giới buồn bã. Nhiều ngôi sao Hollywood cũng là fan của Carrie Fisher và lớn lên bằng Star Wars. Tất cả đều bày tỏ niềm tiếc thương khi một huyền thoại của màn ảnh đã qua đời.

Ở ngoài đời, nữ diễn viên Carrie Fisher cũng có cuộc sống như một nàng công chúa thực sự. Cả cha mẹ của bà đều là những ngôi sao nổi tiếng nước Mỹ lúc bấy giờ. Vậy nên ngay khi bắt đầu tuổi niên thiếu, Carrie Fisher đã tham gia đóng phim và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Bà đã là một trong những biểu tượng của Hollywood

19 tuổi, Carrie Fisher bắt đầu nhận vai công chúa Leia trong Star Wars: Episode IV - A New Hope. Kể từ đó, danh tiếng của cô bắt đầu nổi lên cùng loạt phim này. Ngoài 3 phần Star Wars, Carrie Fisher còn tham gia các vai trong Hannah and her Sisters, When Harry Met Sally...

Đến thập niên 90, ngôi sao Hollywood thử sức mình trong lĩnh vực viết lách. Bà bắt đầu cuốn sách đầu tiên có tên gọi Postcards From the Edge và cũng bắt đầu chuyển sang viết kịch bản.

Cả hai lĩnh vực đóng phim và viết sách, Carrie Fisher đều gặt hái được nhiều thành công.

"Star Wars 7" là bộ phim cuối cùng của nữ diễn viên

Bộ phim cuối cùng của Carrie Fisher trên màn ảnh rộng là Star Wars: Episode VII - The Force Awakens. Có thông tin cho biết, nữ diễn viên này đã tham gia phần 8 của Star Wars trước khi qua đời đột ngột.