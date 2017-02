Con gái Diễm My gây bất ngờ vì mặt xinh, chân dài

Sở hữu nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng, Thùy My được nhận xét là bản sao thời con gái của Nữ hoàng ảnh lịch - Diễm My.

Hà Thùy My (hay còn gọi là Catherine Thuỳ My Hà) sinh năm 1995, là con gái đầu của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức. Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức kết hôn năm 1994. Một năm sau, đôi vợ chồng đón con gái đầu lòng Hà Thùy My. Thùy My sở hữu nhiều nét đẹp sắc sảo, thanh tú và được nhận xét là bản sao thời con gái của mẹ.

Hà Thùy My cũng mang nhiều nét giống bố.

Không chỉ được đánh giá bởi ngoại hình xinh đẹp, ái nữ của Diễm My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi học vấn và khả năng nói thông thạo 4 thứ tiếng Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc.

Hiện Thùy My học năm thứ hai ngành truyền thông tại Mỹ. Khi đi học, cô lấy tên là Catherine.

Thùy My có gu thời trang sang trọng, thanh lịch vì thế con gái Diễm My cũng sở hữu những món đồ hàng hiệu như Hermes, Chanel, Cartier, Club Monaco, Ralph Lauren, J.Crew...

Thùy My chia sẻ trên báo chí, hai mẹ con rất thân vì có gu mặc giống nhau. Những lúc rảnh rỗi, cả hai thích đi mua sắm và xem phim cùng nhau.

Thùy My cho biết cô rất yêu gia đình: "Dành thời gian cho gia đình là niềm hạnh phúc của tôi".

Chia sẻ về sở thích, Thùy My cho biết cô rất thích nấu ăn mỗi cuối tuần. Cô gái 9x cũng thường xuyên tập luyện, đặc biệt ngày nào cũng tập gym để giữ gìn vóc dáng.

