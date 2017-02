Cô gái có cú đấm "thần sầu" trong phim 18+ John Wick 2

Bộ phim hành động John Wick 2 vừa ra rạp Việt ngày 10.2 với nhãn cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Bên cạnh sát thủ Keanu Reeves – nam chính vai John Wick, sự xuất hiện của đả nữ Ruby Rose trong vai trợ lý Ares cũng để lại ấn tượng không nhỏ với khán giả.

Nữ sát thủ đáng gờm trong John Wick 2

Nữ diễn viên Ruby Rose trong vai trợ lý Ares - kẻ đối đầu với John Wick

Trợ lý Ares là người đồng hành với sát thủ Cassian (Common) trong cuộc rượt đuổi nhằm truy sát John Wick sau khi John kết liễu hàng trăm đối thủ ở bữa tiệc của Gianna. Cô là một sát thủ câm lặng, luôn tỏ ra nguy hiểm với những cú đấm đầy uy lực. Dù là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng cuối cùng đả nữ này cũng bị John Wick hạ.

Những pha hành động được nữ diễn viên “tay đô” này thực hiện rất sắc bén, tốc độ như chính mạch phim. Tuy không có nhiều đất diễn nhưng Ruby Rose cũng chứng tỏ được năng lực diễn xuất đủ để chứng minh cô là lựa chọn sáng suốt trong dàn diễn viên mới gia nhập phần 2 của John Wick.

Nữ sát thủ với đôi mắt xanh huyền bí và gương mặt lạnh lùng

Ruby Rose chia sẻ cô đã có thời gian học ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian ghi hình cho John Wick 2. “Tôi đã học cách ra ngôn ngữ ký hiệu và rất lấy làm hào hứng” – Ruby Rose chia sẻ trong chương trình Late Night with Seth Meyers – “Tôi nghĩ đó là một ngôn ngữ đẹp và tôi thực sự muốn tất cả mọi người có thể sử dụng ngôn ngữ này”.

“Vấn đề là tôi chỉ học được từ chứ không thể trò chuyện với vốn từ đó” – Ruth nói thêm. “Thật không may khi nhân vật của tôi phải nói những câu không hay”.

Ruby Rose trong trailer phim John Wick 2

Người đẹp hấp dẫn mọi giới tính ngoài đời thực

Body săn chắc gợi cảm và gương mặt nam tính

Ngoài đời, Ruby Rose là một người mẫu kiêm diễn viên, DJ. Cô gái tài năng này sở hữu vẻ đẹp hấp dẫn mọi giới tính, vừa có nét nam tính trên gương mặt, vừa sở hữu thân hình rực lửa.

Nhiều người nhận xét ở Ruby Rose là sự pha trộn giữa Justin Bieber và Angelina Jolie. Chính nữ diễn viên này cũng thừa nhận từ năm 12 tuổi, cô là một người đồng tính. Trải qua nhiều mối tình với các người tình đồng giới, Ruby Rose giờ vẫn là một ngôi sao độc thân quyến rũ.

Ruby Rose không ngại khoe thân hình tuyệt mỹ trên màn ảnh

Trong sự nghiệp, Ruby Rose là cái tên không xa lạ với Australia với tư cách người dẫn chương trình, người mẫu kiêm DJ, diễn viên. Tại quê nhà, cô tham gia đóng trong một loạt phim truyền hình được xếp hạng ăn khách, đáng chú ý nhất là Orange is the new black (Trại giam kiểu Mỹ). Đó cũng là lý do trong 2 năm liên tiếp 2008 và 2009, Ruby Rose được bình chọn là 1 trong 25 người đồng tính có ảnh hưởng nhất Australia.

Tuy thành công ở Australia nhưng tên tuổi của Ruby Rose ở Mỹ lại chưa thực sự nổi trội. Cô từng đảm nhận vai nữ xạ thủ Adele Wolff trong xXx: Return of Xander Cage (Điệp viên xXx 3) bên cạnh người hùng cơ bắp Vin Diesel. Vai Abigail trong Resident Evil: The Final Chapter (Vùng đất quỷ dữ 6) cũng là một trong những vai diễn nổi bật của Ruby ở Hollywood.

Tới đây Ruby Rose sẽ xuất hiện trong phim Meg được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

Đời tư của Ruby Rose khá tai tiếng với những cuộc tình thay đổi chóng mặt. Cô cũng từng chia sẻ nỗi buồn bị kỳ thị vì là người đồng tính khi còn ở ghế nhà trường. Ruby cho hay cô từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Cô là một người sống mạnh mẽ, nổi loạn và không thích bó buộc vào chuyện tình cảm.

Ngắm Ruby Rose ngoài đời thực trong những shoot hình bắt mắt:

Ruby Rose sinh năm 1986, là người Australia

Trên cơ thể Ruby Rose có rất nhiều hình xăm.

Cô là tín đồ xăm hình khắp cơ thể.

Những hình xăm mang lại nét cá tính cho Ruby Rose