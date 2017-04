Châu Tinh Trì và những cảnh quay bá đạo: Hollywood cũng phải chào thua

Thứ Ba, ngày 25/04/2017 10:01 AM (GMT+7)

Bí mật màn chảy nước mũi “bá đạo”

Khán giả từng xem Vua hài kịch chắc chắn không thể quên được cảnh Doãn Thiêu Cừu ôm Quyên tỷ (Mạc Văn Úy) khóc nức nở, nước mũi chảy ròng ròng xém chút nữa chảy vào mặt chị Quyên.

Cảnh phim này được Châu Tinh Trì bắt chước lại phong cách của tài tử Vạn Tử Lương (Alex Man) thường nước mũi nước dãi chảy tèm lem mỗi khi xúc động. Thực tế cảnh này không hề đơn giản bởi Châu Tinh Trì phải mất nửa ngày mới hoàn thành cảnh quay ngắn vài phút.

Củng Lợi từ chối bị ...làm xấu

Trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương có cảnh gây cười khiến người xem ấn tượng mãi. Đó là khi tóc các bà vợ của Đường Bá Hổ gồm Xuân Hương, Hạ Hương... đều bị dựng đứng và đồng loạt bay lên không. Tuy nhiên, chỉ duy nhất nhân vật Thu Hương do Củng Lợi đóng vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu.

Củng Lợi "một mình một kiểu"

Được biết đây không phải chủ ý của Châu Tinh Trì mà đến từ sự từ chối của Hoa đán đại lục. Theo đó Củng Lợi không muốn làm mất hình tượng trên màn ảnh nên đã không đồng ý hóa trang thành tạo hình “dở hơi” gây cười như vậy. Mặc dù Châu Tinh Trì giải thích rất nhiều lần nhưng Củng Lợi vẫn một mực từ chối.

Cuối cùng, Châu Tinh Trì phải dùng người đóng thế cảnh bị làm xấu cho Củng Lợi

Ngoài ra, trong bộ phim này còn có cảnh nhân vật của Củng Lợi bị biến thành đầu lợn và sau đó được Đường Bá Hổ dùng thuật biến lại nguyên dạng.

Thế nhưng Củng Lợi tiếp tục từ chối "làm xấu", khiến đạo diễn Châu phải dùng diễn viên đóng thế với gương mặt phì nộn và nhọ nhem.

Sau này khi gặp lại ngoài đời, Củng Lợi đã bày tỏ sự hối hận với Châu Tinh Trì và khẳng định, nếu trước đây cô nghĩ thoáng được như bây giờ thì bộ phim sẽ hoàn hảo hơn.

Quyển sách gối đầu giường của Châu Tinh Trì lên phim

Trong phim Vua hài kịch xuất hiện cuốn sách Diễn viên tu dưỡng chính mình, được xem như một đạo cụ hết sức quan trọng. Nhờ cuốn sách này, nhân vật Doãn Thiên Cừu (Châu Tinh Trì) ngày càng thăng tiến. Thực tế ngoài đời Châu Tinh Trì cũng ảnh hưởng nhiều từ chính cuốn sách này.

Được biết diễn viên kỳ cựu Ngô Mạnh Đạt khi còn làm nhân viên hậu kỳ đã được nhà sản xuất Quan Hải Sơn tặng cuốn Giảng 6 kỹ năng diễn xuất, giúp ông hiểu được thế nào là đóng phim. Đọc xong, Ngô Mạnh Đạt cho Lưu Thanh Vân mượn, Lưu sau đó cho bạn thân là tài tử Ngô Chấn Ninh coi và cuối cùng Chấn cho Châu Tinh Trì mượn.

Như vậy cuốn sách đã phát huy hiệu quả bất ngờ khi chắp cánh thành công cho 4 ngôi sao tên tuổi, 3 trong số họ đều thành Ảnh đế (Thanh Vân và Tinh Trì đoạt giải Ảnh đế LHP Kim Tượng, Chấn Ninh đoạt Ảnh đế LHP Kim Mã).

Vì sao Đường Tăng lại hát ca khúc tiếng Anh?

Bộ phim cổ trang Đại thoại Tây Du thuộc phim cổ trang nhưng nhân vật Đường Tăng (La Gia Anh) lại hát ca khúc tiếng Anh – Only You?

Dưới cách nhìn của đạo diễn Lưu Chấn Vỹ, bộ phim kể về hành trình xuyên không và cũng hết sức logic.

Theo đó, Đường Tăng giữ chiếc hộp ánh trăng, đi qua bao quốc gia từ Ấn Độ, La Mã, Nga... trở lại quá khứ hoặc vượt đến tương lai. Chính vì thế, nhân vật này có thể hát ca khúc Only You bằng tiếng Anh là chuyện hết sức bình thường.

Thành Long bất đắc dĩ xuất hiện trong "Vua hài kịch"

Được biết đoàn phim Vua hài kịch ghi hình ở khu phố Sài Gòn (Hong Kong). cách đó không xa Thành Long cũng thuê xưởng quay cho bộ phim Pha lê tôn. Vì vậy sau mỗi ngày làm việc, hai đoàn phim đều gặp gỡ giao lưu và uống rượu. Đây cũng là lý do hai ngôi sao mời nhau tham gia phim của mình với vai trò khách mời.

Theo đó Thành Long xuất hiện thoáng qua trong Vua hài kịch, Châu Tinh Trì góp mặt trong Pha lê tôn. Đáng tiếc sau đó do khâu phát hành nên một số phiên bản của Pha lê tôn buộc phải cắt bỏ phần phim có Châu Tinh Trì xuất hiện.

Bí quyết cảnh “Móng tay kéo vú rồng”

Trong Lộc đỉnh ký có cảnh Vi Tiểu Bảo (Châu Tinh Trì) sở hữu chiêu “Móng tay kéo vú rồng” và trở thành cảnh phim khiến khán giả “cười lăn cười bò” nhưng cũng người xem nhăn mặt cảm thấy đau thay cho diễn viên Từ Cẩm Hồng trong vai Ngao Bái.

Thực tế cảnh quay này khá đơn giản, tổ hóa trang chỉ cần dán lớp cao su màu da lên cơ thể Từ Cẩm Hồng. Vì vậy Châu Tinh Trì có thể kéo dài bao nhiêu cũng được và tuyệt đối an toàn cho bạn diễn.

Vì sao đội bóng Thiếu Lâm không phải cạo trọc đầu?

Châu Tinh Trì và đạo diễn Lý Lực Trì khi quay Đội bóng Thiếu Lâm đều đồng ý để các diễn viên xuống tóc cho ra dáng một đội bóng “nhà chùa”.

Thế nhưng khi gần đến lúc cạo đầu bỗng nhiên Châu Tinh Trì nuốt lời và không muốn cạo trọc. Rút cục các diễn viên cũng không ai cạo đầu. Cuối cùng Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì bắt đầu “nịnh khéo” Triệu Vy xuống tóc. Dù vậy “Én nhỏ” cũng không đồng ý khi đồng nghiệp nam không ai cạo trọc.

Đầu trọc của Triệu Vy thiếu tự nhiên

Sau khi thương lượng bất thành với Triệu Vy, Châu Tinh Trì vẫn cho rằng "én nhỏ" để đầu trọc sẽ gây cười nhiều hơn. Vì vậy ông quyết định để Triệu Vy đội da đầu giả trùm tóc.

Tuy vậy khi lên hình trông rất giả và khó đánh lừa được người xem. May nhờ Châu Tinh Trì nhanh trí “chữa cháy” bằng cách bồi thêm một câu đính chính cho lý do đầu Triệu Vy thiếu tự nhiên vì quá to: “Cô mau quay về sao Hoa nhà cô đi, ở Trái Đất này nguy hiểm lắm” khiến khán giả bật cười và không còn quá để ý đến chi tiết thiếu tự nhiên này.

Nguyên mẫu nhân vật đầu bếp trong "Thần ăn" là ai?

Khởi nguồn của nhân vật này bắt nguồn từ nhà hàng yêu thích của Châu Tinh Trì có tên Kim Diệp Đình do đầu bếp nổi tiếng Đới Long làm chủ. Cảm kích tình yêu dành cho nấu nướng của ông chủ, Châu Tinh Trì quyết định lấy hình tượng Đới Long cho bộ phim Thực thần.

Sau khi phim được công chiếu, Đới Long được truyền thông xứ cảng bầu chọn vào Top 4 đầu bếp trứ danh Hong Kong. Thậm chí đầu bếp nổi tiếng còn thành lập công ty ẩm thực mang tên “Thần ăn” vào năm 1999.

Tiên Nhân Cầu (trái (trái) trên phim.

Ngoài ra, Châu Tinh Trì cũng mời Đới Long xuất hiện trong phim Thần ăn với vai đầu bếp. Sau đó trong phim Vua hài kịch ông tiếp tục tham gia vai diễn khách mời, bị nhân vật của Trương Bá Chi đá cho tơi tả.

Nguyên mẫu gã hâm dở trong "Vua hài kịch"

Nhân vật Doãn Thiên Cừu của Châu Tinh Trì trong phim này được mô phỏng theo nguyên mẫu một diễn viên quần chúng có nghệ danh Tiên Nhân Cầu. Người này khá lập dị, hay đọc sách lý luận diễn xuất, thích tranh luận diễn xuất trên trường quay với các diễn viên.

​

Châu Tinh Trì thường quan sát nhất cử nhất động của Tiên và bắt chước y chang trong Vua hài kịch từ biểu cảm đến hành động, cách ăn mặc... Trong phim này Tiên Nhân Cầu cũng được Châu Tinh Trì mời đóng một vai phụ.

Vết chém trên bụng của Lâm Tử Thiện trong "Vua hài kịch"

Trong phim có cảnh Hồng Gia (Lâm Tử Thiện) khoe “chiến tích” vạch áo với vết sẹo khá lớn ở bụng cùng lời giải thích: “Vết sẹo này từng bị dao phay đâm trúng”. Thực tế đó chính là vết sẹo thật từ ca mổ ruột thừa của Lâm Tử Thiện.

Vì sao đại hiệp trong "Đại nội mật thám 008" toàn sao xấu xí?

Ban đầu đạo diễn Cốc Đức Chiêu có ý định chọn các ngôi sao chuyên đóng vai các anh hùng đại hiệp như Lưu Tùng Nhân, Trịnh Thiếu Thu, Hoàng Nguyên Giáp và Hoàng Thông Tài. Thế nhưng người thì xuất gia, người bận dự án phim khác... nên lỡ hẹn.

Thậm chí Cốc định mời Hướng Hoa Cường cho vai Tây Môn thổi tuyết, đáng tiếc công ty của Hướng vừa lên sàn vì vậy ông muốn giữ hình tượng một chủ tịch hội đồng công ty nên không thể nhận lời.

Cuối cùng Châu Tinh Trì quyết định chọn những người có tướng mạo hơi kém một chút cho các vai đại hiệp trên phim. Kết quả là những Hoàng Nhất Phi thủ vai Diệp Cô Thành, Văn Tuyển vai Lục Tiểu Phụng và Hoàng Trí Cường vai Tây Môn thổi tuyết.