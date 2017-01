Vợ chồng Phi Thanh Vân ly hôn sau 3 năm chung sống

Mới đây, Bảo Duy – ông xã Phi Thanh Vân đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố chia tay Phi Thanh Vân sau 3 năm chung sống. Chồng trẻ của nữ hoàng dao kéo chia sẻ, khi anh chủ động viết đơn ly hôn, Phi Thanh Vân đã vui vẻ chấp nhận.

“Có một cái gì đó khác nhau giữa việc anh đón nhận và em chấp nhận. Anh và em là người hiểu rõ nhất rằng, cuộc hôn nhân này rạn nứt bởi vì đâu. Anh đã rất cố gắng, cố gắng để giữ gìn hạnh phúc ấy. Nhưng nếu cái thứ hạnh phúc gọi là gia đình ấy chỉ có một người cố gắng thì làm sao mà giữ được phải không em?”, Bảo Duy viết trên trang cá nhân.

Bảo Duy gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly hôn Phi Thanh Vân.

Chàng trai sinh năm 1984 từng có vợ và 2 con chia sẻ, trước khi đến với Phi Thanh Vân, anh đã có cuộc sống rất nhẹ nhàng, bình dị, dù không hề dư giả về tiền bạc. Thời điểm đó, anh còn sợ mình không tương xứng, sợ nữ diễn viên Cô gái xấu xí chê mình nghèo nên không dám đến bên cô.

Tuy nhiên, chính Phi Thanh Vân là người đã tiếp thêm động lực để Bảo Duy tự tin hơn, dám đón nhận tình cảm của cô và sẵn sàng đối đầu trước những áp lực từ dư luận.

“Anh đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều khi đến với em, khi ấy, anh có chút mặc cảm vì giữa chúng ta, điều kiện và hoàn cảnh cách xa nhau nhiều quá. Anh sợ mình không mang lại hạnh phúc cho em, sợ làm ảnh hưởng tới công danh, sự nghiệp của em khi quanh em luôn có ánh hào quang vây quanh, còn anh là chàng trai nghèo không có gì dành cho em ngoài tình yêu nồng nàn sâu đậm”, chồng Phi Thanh Vân kể lại.

Khi đến với Phi Thanh Vân, Bảo Duy chỉ là một chàng trai nghèo, không địa vị, quyền lực.

Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống và có với nhau cậu quý tử Tấn Đức, Bảo Duy nhận ra vợ anh đã thay đổi.

“Là anh không tốt, không yêu thương em và con, hay chỉ tại anh nghèo? Chỉ tại anh không phải là người đàn ông quyền lực mà em từng nói và so sánh giữa anh với họ? Anh không có địa vị cao sang và không cho em được những gì em muốn, là tại anh hay do em thay đổi? Do tình yêu của em dành cho anh không còn như xưa nữa”, Bảo Duy đặt câu hỏi.

Ông bố một con chia sẻ, dù anh không có địa vị cao sang như những người đàn ông khác, nhưng ngay từ đầu, Phi Thanh Vân đã biết và chấp nhận những điều đó ở anh. Trong suốt thời gian sống chung, Bảo Duy đã cố gắng cùng vợ nghĩ cách kiếm tiền, xây dựng vun đắp hạnh phúc mà nữ diễn viên từng mong muốn.

Anh khẳng định, cuộc sống hiện tại của giọng ca Da nâu đang là niềm mơ ước của rất nhiều người. Thế nhưng với Phi Thanh Vân, tất cả vẫn là chưa đủ.

“Em có những dự định và hoài bão mà anh lại không thể làm nấc thang cho em chạm tay tới ước mơ đó được, nên em đã tìm cho mình một người thay thế anh, người ấy có thể cho em những gì em muốn. Bản thân anh là đàn ông, anh không muốn làm một cái bóng của người khác sống bên cạnh em. Anh nghèo, không có địa vị và quyền lực nhưng anh có lòng tự trọng của riêng mình. Vậy nên, anh chủ động đề nghị ly hôn để em được tự do đến với người mà em muốn và làm những việc mà em thích”, Bảo Duy viết.

Dù đã có con trai và một gia đình đẹp như mơ được bao người ao ước, ông xã Phi Thanh Vân cho rằng, vợ anh vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tuy nhiên, theo chàng trai sinh năm 1984, anh ly hôn với Phi Thanh Vân không phải vì anh hết yêu vợ, mà vì anh còn yêu cô ấy quá nhiều nên mới chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để nữ diễn viên đạt được những gì cô đang muốn.

“Anh đến với em như thế nào thì anh sẽ ra đi như thế. Anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng để cho em và tất cả mọi người hiểu rằng, từ trước đến nay tình yêu của Nguyễn Bảo Duy này dành cho Phi Thanh Vân là tình yêu thật sự chứ không xây dựng trên vật chất tiền bạc. Giờ tất cả quanh em đều rất tốt và thuận lợi, mọi thứ anh trả lại cho em nguyên vẹn và anh đi. Chúng ta ly hôn em nhé”, ông bố một con khẳng định.

Sau khi đăng tải dòng chia sẻ trên, chúng tôi đã liên hệ với Bảo Duy và được anh xác nhận những thông tin trên là thật. Sau khi dự tiệc thôi nôi con trai vào ngày 25/1, anh sẽ chính thức dọn đi và không còn sống chung với Phi Thanh Vân.

Về phía nữ diễn viên Cô gái xấu xí, hiện cô đã khóa điện thoại và không tiếp bất kỳ cuộc gọi nào vào thời điểm này.