Chân Tử Đan: "Đánh nhau với Vin Diesel như hổ đấu sư tử"

Trong phần 3 bom tấn hành động xXx: The Return of Xander Cage, người hâm mộ bất ngờ được gặp gỡ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan trong vai một siêu ác nhân đáng gờm, địch thủ của nhân vật chính Xander Cage do tài tử cơ bắp Vin Diesel thể hiện.

Trong bài phỏng vấn với QQ mới đây, Chân Tử Đan đã có những chia sẻ về bạn diễn và nội dung bộ phim đang gây sốt toàn cầu này.

Hai ngôi sao võ thuật trên trường quay xXx 3.

QQ: Có phải anh từng bị ấn tượng với vấn đề hạ thấp người Hoa trên phim Hollywood trước đây?

Chân Tử Đan (CTĐ): Bạn biết đấy tôi lớn lên ở Mỹ nên tôi hiểu rất rõ vấn đề này. Những người Hoa ở hải ngoại nhờ lăn lộn kiếm sống nên thường tự đề cao thân phận của mình, đặc biệt lòng tự tôn dân tộc càng cao, nhất là thế hệ chúng ta ngày nay càng hiểu rõ hơn ai hết.

Ngày nay, tôi nhận thấy môi trường đã có nhiều đổi khác và có nhiều cơ hội hơn cho người Hoa để chứng tỏ bản thân.

QQ: Anh có chia sẻ điều này với Vin Diesel không? Bản thân anh ấy cũng được coi là người di cư thiểu số ở Mỹ và chắc hẳn sẽ có cùng cảm nghĩ như anh?

CTĐ: Phải nói rằng Vin Diesel là một nhà sản xuất cực kỳ thông minh. Không phải tự nhiên anh ấy làm một bộ phim quy tụ dàn diễn viên quốc tế như xXx 3.

Hơn nữa Vin Diesel trưởng thành ở New York, một thành phố đa sắc tộc và văn hóa, vì vậy suy nghĩ và tư duy của anh ấy khá hiện đại chứ không phải bảo thủ như những gã cao bồi miền tây. Anh ấy là một người cách tân của thời đại mới.

QQ: Có vẻ hai anh nên bạn nhờ bộ phim lần này, Vin Diesel còn tặng anh một chiếc xe hơi sau khi đóng máy?

CTĐ: Anh ấy rất thích tặng quà cho mọi người và rất nhiệt tình. Ngoài ra, những ngày lễ tết Vin thường gửi tin nhắn hỏi thăm mọi người rất niềm nở, chan hòa, một người vô cùng tốt tính.

QQ: Vin Diesel thường khen ngợi anh là diễn viên tài năng, có vẻ trong những cảnh hành động anh đã giúp Vin rất nhiều cảm hứng?

CTĐ: Tôi thực sự cảm ơn những lời khen của Vin. Có thể tôi đóng nhiều phim và cậu ấy cũng xem nên nói vậy. Đây cũng có lẽ là nguyên nhân Vin mời tôi tham gia bộ phim này. Cảm ơn Vin nhé.

Chân Tử Đan và Vin khá thân thiết trên phim trường.

QQ: Anh có thể lấy vị dụ cho những đóng góp của anh đối với bộ phim lần này?

Đầu tiên về tính cách nhân vật của tôi khá đa dạng. Trong khi kịch bản lại có phần đơn điệu và cứng nhắc, bảo thủ.

Sau khi tôi và Vin Diesel gặp gỡ, trò chuyện cho đến khi quay phim, qua đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Thực tế khán giả có thể thấy nhân vật của tôi trên phim như vậy, cũng khá ấn tượng là bởi tạo hình đó được tôi đúc kết từ kinh nghiệm tạo hình nhân vật trong nhiều năm đóng phim hành động.

Qua đó tôi có chia sẻ với Vin cũng như đoàn phim, cả đạo diễn lẫn Vin đều tán thành và thu nhận ý kiến của tôi. Kết quả là cho ra đời nhân vật của tôi như trên màn ảnh. Vậy đấy, khi quay phim tôi thường đưa ra ý kiến và được đạo diễn lẫn Vin đồng ý. Đó chính là một sáng tạo nghệ thuật tương hỗ khi trên trường quay.

QQ: Cảnh hành động đầu phim của anh vô cùng đẹp mắt, là ý tưởng của anh hay đạo diễn?

CTĐ: Cơ bản cảnh này có từ ban đầu rồi nhưng tôi thấy đây là bộ phim hiện đại nên cho dù đó là sản phẩm của đội ngũ sáng tạo nghệ thuật đi chăng nữa, thì dù một diễn viên võ thuật hay diễn viên chính kịch có kinh nghiệm đều có thể đóng góp ý kiến riêng.

Bên cạnh đó đạo diễn hay biên kịch họ cũng có đích đến riêng của mình, còn nhà sản xuất lại xuất phát từ khía cạnh thương mại. Mỗi người đều xuất phát từ mục đích riêng để cùng mang lại hiệu quả tốt nhất cho bộ phim khi đã tìm ra được phương án tốt nhất.

Đối với phim hành động, tôi đã có uy tín nên mọi người thường hay tham khảo ý kiến từ tôi. Dù tôi đưa ra ý kiến cá nhân nhưng luôn đảm bảo tôn trọng cách nghĩ của đạo diễn và ê-kíp làm phim. Vì vậy khi xem phim bạn sẽ thấy có hình bóng Chân Tử Đan trong đó dù nó vẫn phù hợp với thiết kế ban đầu.

Đối đầu giữa hổ và sư tử

QQ: Một câu hỏi riêng tư được nhiều khán giả tò mò, nếu anh và Vin Diesel đối đầu nhau, ai sẽ thắng?

CTĐ: (Cười lớn) Điều này bạn tự hỏi cậu ấy thì hơn!

QQ: Vì sao không hỏi anh được?

CTĐ: Để trả lời thì cần tách biệt rõ giao đấu trong tình huống nào. Nếu vì thi thố sống còn hay chỉ cho vui thì sẽ khác nhau đấy. Cũng rất khó so sánh để có câu trả lời, hỏi vậy chẳng khác bạn hỏi hổ với sư tử đánh nhau thì con nào thắng. Như thế còn xem lúc đó sư tử đói hay hổ đói hơn.

QQ: Anh không có ý định tỉ thí giao lưu trên trường quay sao?

CTĐ: Tất nhiên là không rồi, chúng tôi hay đùa nhau nhưng quay phim vẫn là trên hết.

QQ: Có thể thấy lần hợp tác này của anh và Vin Diesel rất vui vẻ và hết sức thân tình?

CTĐ: Rất chính xác, một nhà sản xuất thông minh như Vin Diesel luôn biết cách khuấy động không khí làm việc trên trường quay và biết tạo hứng khởi cho các thành viên.

Nói chung từ kịch bản, thiết kế đều được cậu ấy đưa ý kiến trực tiếp trên trường quay cũng như tham khảo mọi người rồi mới đi đến quyết định, vừa vui vẻ vừa cho kết quả như mong đợi.

- Cảm ơn anh!