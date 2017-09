Cát xê 26 triệu đô cao nhất thế giới, bạn gái Người nhện vì sao hot thế?

Chủ Nhật, ngày 03/09/2017 05:05 AM (GMT+7)

Năm vừa qua, tạp chí danh tiếng Forbes đã đưa ra bảng danh sách những nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất thế giới. Vượt qua những cái tên nặng ký như Charlize Theron, Jennifer Aniston, hay thậm chí là cả minh tinh Đấu trường sinh tử Jennifer Lawrence, vốn đã hai năm đứng vị trí đầu bảng, Emma Stone đã là quán quân của năm 2017.

Chủ nhân của tượng vàng Oscar năm vừa qua cho Nữ chính xuất sắc - Emma Stone cũng là người kiếm được cát-xê cao nhất năm

Bỏ ngang cấp 3 để làm diễn viên

Emma Stone không phải cái tên duy nhất ở Hollywood không hoàn thành hết chương trình học phổ thông. Trong "hội cúp học" này còn có nhiều cái tên được khán giả yêu mến khác như "trai hư" Jude Law, thuyền trưởng Jack Sparrow Johnny Depp hay chính người bạn thân của Emma, Ryan Gosling.

Superbad là bộ phim đầu tiên của cô, đóng cặp cùng Jonah Hill

Năm 15 tuổi, cô nàng đã quyết định tạo hẳn một bài thuyết trình với hình ảnh minh họa sống động để thuyết phục cha mẹ mình đồng ý cho cô chuyển tới Los Angeles để theo đuổi nghiệp diễn xuất. Có thể nói đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời Emma cho tới lúc này, vì sau hàng loạt thất bại ê chề với các buổi casting của nhà Disney, cuối cùng cô đã có được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Superbad năm 2007. Chắc hẳn lúc đó Emma không thể tưởng tượng rằng đó là bước khởi đầu quá hoàn hảo cho mình.

10 năm sau, Emma Stone và Jonah Hill gặp lại nhau trên phim trường cho một bộ phim sắp ra mắt

Tuy nhiên phải tới năm 2010, vai diễn Olive Penderghast trong phim hài học đường Easy A mới đưa Emma Stone một bước lên sao. Vai diễn cô nữ sinh cấp 3 trong hành trình chứng tỏ mình là phụ nữ đã chứng tỏ Emma rất phù hợp với dạng vai "bình dân", có chút vụng về, tưng tửng trong đời sống. Sau bộ phim này, Emma nhận vô số lời mời khác, và ngày càng chứng minh được quyết định bỏ ngang việc học của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Easy A là bộ phim ấn tượng đầu tiên của cô nàng 28 tuổi

Tham gia hàng loạt thể loại phim và giải Oscar danh giá

Dù chưa thể được gọi là "tắc kè hoa" nhưng Emma Stone trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay đã bỏ túi số lượng phim kha khá với nhiều thể loại khác nhau. Từ những bộ phim hài lãng mạn như Crazy, Stupid, Love cho tới phim tâm lý như The help hay siêu phẩm bom tấn như The amazing Spider-man, Emma Stone cũng đều hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc.

Diễn xuất ấn tượng trong Birdman

Tuy vậy, những bộ phim nều cũng đều được cho là khá nhẹ ký và Emma dù rất thành công nhưng chưa bứt phá. Chỉ tới vai diễn đứa con gái ngỗ ngược Sam Thomson trong tác phẩm đoạt giải Oscar Birdman, Emma Stone mới thực sự khiến các nữ diễn viên khác phải dè chừng. Birdman đặc biệt được chú ý bởi cách quay phim khác lạ, phim được chia thành 3 cảnh quay rất dài, các diễn viên phải thay phiên nhau diễn trong một bối cảnh đã được dựng tỉ mỉ. Đây không chỉ là thách thức cho ekip mà còn cho dàn diễn viên bởi chỉ cần một người làm không tốt, công sức sẽ đi tong.

Dù chỉ là vai thứ, Emma Stone đã xuất sắc thể hiện một đứa con gái vẫn còn ngờ nghệch, nhưng muốn nổi loạn và có nhiều u uất trong tâm hồn. Vai diễn này đã đem về cho cô đề cử Oscar đầu tiên trong đời cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Sau tác phẩm này, nhiều người cũng đã tán dương khả năng diễn xuất bằng ánh mắt của cô. Với đôi mắt to và sắc sảo của mình, Emma dường như có khả năng thôi miên người đối diện.

Tái hợp Ryan Gosling lần 3 trong La La Land

Vuột mấy giải Oscar vào tay nữ diễn viên Patricia Arquette trong bộ phim Boyhood, chỉ 2 năm sau, Emma Stone đã "phục thù" bằng cách bước lên bục vinh quang với tượng vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sự kết hợp lần thứ ba với "người tình màn ảnh" Ryan Gosling trong tác phẩm phim ca nhạc La La Land đã đem về thành công vang dội cho không chỉ ekip sản xuất mà cho chính nữ diễn viên 28 tuổi.

Sau La La Land, Emma Stone chính thức ghi tên mình vào danh sách những diễn viên vừa có thực lực vừa có khả năng hốt bạc ngoài phòng vé. Tuy vậy, cô được kỳ vọng là sẽ có nhiều vai diễn thể nghiệm và phá cách hơn nữa, trong những thể loại mới mẻ như hành động hoặc nhiều hơn nữa những phim bom tấn.

Đời tư kín đáo và cát-xê cao nhất năm 2017

Emma Stone là một trong những ngôi sao giấu kín đời tư bậc nhất trước truyền thông. Cô đặc biệt được chú ý vì mối quan hệ với gia đình rất tốt, thậm chí mẹ của Emma là người bạn thân thiết nhất và luôn ủng hộ cô trong mọi chuyện. Dù chưa từng thừa nhận nhưng mối quan hệ khá dài từ năm 2011 tới năm 2015 giữa cô và "Người Nhện tuổi teen" Andrew Garfield cũng đã phần nào ngầm chứng tỏ hai người từng hẹn hò.

Cô và Ryan Gosling cũng là đôi bạn thân thiết ngoài đời

Tuy thế, vài năm trở lại đây, người đẹp La La Land không hẹn hò cùng ai, dù trước đó cô vướng phải nhiều tin đồn chuyện "phim giả tình thật" với bạn diễn Ryan Gosling vì hai người đã diễn chung tới 3 phim và đều rất ăn ý. Trước những tin đồn này, Emma khẳng định cô và Ryan là hai người bạn rất thân và không có chuyện hẹn hò.

Chưa từng thừa nhận hẹn hò nhưng Emma và bạn diễn trong Người Nhện thường xuyên đi chơi cùng, thậm chí có tin đồn hai người đã mua nhà cùng nhau. Cặp đôi chia tay năm 2015.

Tháng 7 vừa qua theo thống kê của tạp chí Forbes, Emma Stone là nữ diễn viên kiếm được thù lao trong một năm cao nhất tại Hollywood, lên tới 26 triệu USD. Dường như năm vừa qua là một năm thành công rực rỡ với Emma khi La La Land không chỉ càn quét các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ mà còn bội thu phòng vé với doanh thu thu về gấp hơn 10 lần kinh phí của phim.

Cùng ngắm một số hình ảnh của "bạn gái Người Nhện" Emma Stone:

Ngoài đôi mắt to ấn tượng, cô cũng sở hữu thân hình mảnh mai quyến rũ

Emma Stone còn được đánh giá là có gu thời trang tinh tế, gần như cô chưa có bộ cánh nào bị xếp hàng thảm họa

Ít ai biết rằng màu tóc thật của Emma là màu bạch kim chứ không phải màu đỏ như khán giả thường thấy