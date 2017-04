Danh sách các phim tranh giải Cành cọ vàng ở LHP Cannes 2017: (BPM) Beats Per Minute (Robin Campillo) The Beguiled (Sofia Coppola) The Day After (Hong Sang-soo) A Gentle Creature (Sergei Loznitsa) Good Time (Benny & Josh Safdie) Happy End (Michael Haneke) In the Fade (Fatih Akin) Jupiter’s Moon (Kornél Mundruczó) The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos) Redoubtable (Michel Hazanavicius) Loveless (Andrey Zvyagintsev) The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach) Okja (Bong Joon-ho) Radiance (Naomi Kawase) Wonderstruck (Todd Haynes) You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)