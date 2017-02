Bí mật không ngờ về cảnh nóng trong phim 18+ "50 sắc thái"

Không phải ngẫu nhiên mà bộ sách có tựa đề Fifty Shades – 50 sắc thái gồm 3 bộ Xám, Đen và Tự do của tác giả E.L. James trở thành tác phẩm bán chạy bậc nhất thế giới vào năm 2013. Và cũng không khó để phiên bản điện ảnh của tác phẩm này cũng thành công tương tự như những gì khán giả được biết qua phần 1 bộ phim cùng tên.

50 sắc thái được chuyển thể từ bộ sách cùng tên của tác giả E.L. James.

Ngay ở trang bìa ấn bản tiếng Việt của 50 sắc thái, đã có dòng chữ “Độc giả cân nhắc trước khi đọc”, và ở bản điện ảnh thì mới đây phần 2 có tựa đề Fifty Shades Darker đã được dán mác “R”, tức là bộ phim hạn chế độ tuổi người xem do chứa nhiều nội dung nhạy cảm.

Nhưng liệu yếu tố tình dục trong 50 sắc thái có đơn thuần chỉ là chuyện phòng the và nhục dục tầm thường?

Trước tiên, phải hiểu về nguồn gốc của những khát khao thể xác cháy bỏng của 2 nhân vật chính. Tỷ phú trẻ Christian Grey luôn bị ám ảnh bởi tình dục do từng có tuổi thơ phủ đầy bóng tối. Anh không thể yêu theo cách bình thường và có sở thích đến bởi các cô gái có lối quan hệ thể xác tìm tới khoái cảm bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực.

Cảnh nóng trong phim mang tới cho mỗi người những cảm nhận riêng.

Trong khi đó, cô sinh viên mới tốt nghiệp Anna Steelee (Anastasia) đến vời cuộc đời Grey với sự trong trắng, thật và và tính cách không tuân phục của cô khiến những thói quen của Grey rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Nhưng cũng từ đây, chính Grey đã đưa Anastasia từ một cô nàng đoan chính trở thành người đàn bà luôn tò mò và khát khao nhục cảm. Thực tế, sức quyến rũ của Christian Grey đối với cấp dưới Anastasia là quá lớn và cô nàng không thể kháng cự lại.

Christian Grey luôn khát khao tìm đến cái mới và đã quá chai lì với những thói quen tình dục thông thường, Anastasia yêu say đắm và hồ hởi khám phá những điều mà trước đây mình chưa từng trải nghiệm. Hai tâm hồn cô đơn và từng bị tổn thương đến tận cùng gặp nhau tại giao lộ định mệnh. Điều ấy giống như một vụ va chạm lớn giữa hai thiên thạch, lóe sáng giữa cuộc đời u tối và làm cả hai tan chảy, rồi hòa quyện vào nhau.

Trong phần cuối của bộ truyện từng vượt qua cả Harry Potter về số lượng tiêu thụ bản bìa mềm, Anastasia dần nhận ra, người ta thực sự biết cách yêu nhau là bằng trái tim, chứ không chỉ bằng nhục cảm.

Đó là ở phần 2 Fifty Shades Darker, cô dần phát hiện ra những kí ức buồn thảm của người cô yêu và cũng là nguyên nhân khiến anh hành xử lạ lẫm suốt thời tuổi trẻ. Nhưng khi mà thể xác đã rã rời và những khoái cảm ban đầu trở nên phai nhạt, thì điều còn lại giữa con người với con người chính là tình yêu xuất phát từ nội tâm trong sáng và vui tươi.

50 sắc thái từng bị dè bỉu, thậm chí “thắng lớn” ở nhiều hạng mục của giải Mâm xôi vàng, vốn dành cho những bộ phim dở tệ nhất năm. Những khung hình khỏa thân, hành vi của các nhân vật và nội dung dường như cổ súy cách “yêu” đầy bạo lực, chiếm đoạt và đau đớn từng bị xem là xấu xa, nhưng nay có lẽ khán giả cần có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn cả.

Dakota Johnson và Jamie Dornan hứa hẹn tiếp tục thành công vang dội với phần 2 của 50 sắc thái

Dakota Johnson không tự nhiên vươn lên trở thành một ngôi sao hàng đầu của Hollywood dù trước khi đóng 50 sắc thái, không ai biết đến cô. 100% các cảnh khỏa thân trong phim, nữ diễn viên đều tự mình thực hiện. Các đường nét, chi tiết trên cơ thể đều rất bình thường, bình thường tới mức người phụ nữ nào khi xem phim cũng có thể nhận ra một hình thể không hoàn hảo của mình trong đó.

Đối với Jamie Dornan, không sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vẻ lãng tử và diễn xuất của anh chàng khi diễn cảnh phòng the với nữ đồng nghiệp, thực sự say mê và tự nhiên. Một điều thú vị là nếu so với bản truyện gốc thì phần phim 1 và 2 của 50 sắc thái có số lượng cảnh nóng chưa bằng một nửa.

Đối với 50 sắc thái, câu chuyện quan hệ tình dục không chỉ dừng lại ở những khoái lạc của thân thể, đi tới cùng, nó còn là bài học triết lý về cội nguồn của mọi câu chuyện tình yêu giữa con người với con người. Đó là sự tin tưởng, vượt qua cái tôi và vượt qua quá khứ của nhau. Bóc trần lớp vỏ sex, thứ còn lại chính là câu chuyện tình yêu cảm động và không kém phần lãng mạn của 2 con người, 2 số phận, 2 địa vị xã hội khác nhau đã tìm thấy định mệnh của đời mình.

Cảnh hậu trường đóng cảnh phòng the trong 50 sắc thái: