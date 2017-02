Bất ngờ phản ứng của DV hài phía Bắc khi bị ném "vỡ đầu" lúc đang diễn

Mới đây, sự việc diễn viên hài Trường Giang bỏ diễn khi bị khán giả ném chai nước lên sân khấu khiến nhiều người chú ý. Ngay sau đó, có không ít ý kiến, tranh cãi của khán giả xung quanh sự việc này.

Một số người cho rằng, hành động bỏ diễn của Trường Giang là không nên, sẽ ảnh hưởng đến cả chương trình và nhiều nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên, có người lại đồng tình với hành động của “chàng hề xứ Quảng”. “Khi diễn hài cảm xúc rất quan trọng mà lại bị khán giả ném chai nước lên sân khấu thì còn đâu tâm trạng” để diễn nữa”, một khán giả nói trên trang cá nhân của Trường Giang.

Trường Giang bỏ diễn vì bị khán giả ném chai nước lên sân khấu.

Dù vậy, nhiều độc giả đã bày tỏ sự bức xúc khi Trường Giang bỏ diễn. "Họ bỏ tiền đến xem Trường Giang diễn mà anh lại bỏ diễn vì sự cố nhỏ. Như vậy là thiếu tốn trọng khán giả", một độc giả bình luận.

Trước những ồn ào của dư luận, diễn viên Trường Giang vẫn chưa lên tiếng. Hoài Linh cùng diễn với Trường Giang hôm đó đã nói lời xin lỗi khán giả thay cho nam diễn viên hài.

Nhân đây, nhiều đồng nghiệp của anh trong nghề cũng kể lại những sự cố “dở khóc dở cười” khi đi diễn tỉnh. Phản ứng của họ với khán giả rất khác nhau nhưng không bỏ dở show diễn như Trường Giang.

Bỏ diễn thì... hỏng cả chương trình

Diễn viên Thu Huyền – người nổi tiếng với những vai phụ nữ lẳng lơ, giật chồng trên sóng truyền hình VTV là người từng có kỉ niệm không thể nào quên khi gặp phải những hành động “quá trớn” của các khán giả.

Diễn viên Thu Huyền nhớ lại, cô từng cùng đoàn các nghệ sĩ về Phúc Thọ, Hà Tây diễn cho bà con ở đây xem nhưng gặp phải sự cố bị ném đá đến mức bị thương nghiêm trọng.

“Lần đó, trẻ con ở đây xé rào để vào xem các nghệ sĩ rồi ném đá tứ tung. Lúc tôi đang diễn thì bị ném đá đến “bụp” một cái vào người. Chân tay đều dính “đạn” và đau ê ẩm rồi sưng tấy. Tuy nhiên, tôi và mọi người vẫn tiếp tục diễn ”, Thu Huyền kể lại.

Diễn viên Thu Huyền và danh hài Quang Tèo.

Nữ diễn viên cũng cho hay, hành động ném đá hôm đó phần lớn đều xuất phát từ các khán giả nhí. “Trẻ con mà, ý thức còn chưa thấu đáo. Mình cũng không thể đòi hỏi ai cũng có ý thức, hành động tốt cả. Với cả, chúng ném không phải vì ghét nghệ sĩ mà đơn giản là do nghịch ngợm, thích gây chú ý mà thôi”, Thu Huyền nói.

Cũng theo diễn viên hài, cô và cả đoàn nghệ sĩ quyết định tiếp tục diễn mà không bỏ về bởi khi đó còn hàng nghìn khán giả đang chờ đợi để theo dõi các tiết mục phía sau. “Nếu dừng không diễn nữa thì đêm diễn bể hết. Ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác, chưa kể bầu show cũng thiệt thòi. Khán giả thì thất vọng”, Thu Huyền giãi bày.

Trong một lần đi diễn cùng Thu Huyền, nghệ sĩ hài Giang Còi cũng bị khán giả ném đá đến mức chảy máu đầu, máu tay. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn cương quyết diễn hết tiết mục của mình.

“Chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục diễn chứ. Nhưng khi ra sân khấu thì chúng tôi lồng thêm một vài câu thoại vào vở diễn, đại ý là trẻ con nghịch quá, nếu vẫn tiếp tục ném đá thì chúng tôi không diễn nữa. Nghe vậy, nhiều bậc phụ huynh biết ý nên giữ con mình. Tiết mục của chúng tôi thành công”, Giang Còi nhớ lại.

Giang Còi từng bị khán giả ném đá chảy máu.

Khán giả thôn quê quá yêu mến nghệ sĩ

Hầu hết các nghệ sĩ hài phía Bắc đều chăm chỉ chạy show tỉnh. Khi về các tụ điểm biểu diễn ở các vùng sâu, vùng xa, sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như Chiến Thắng, Quang Tèo,.. thu hút hàng chục nghìn khán giả là rất bình thường.

Tuy nhiên, chính vì quá đông khán giả nên dễ xảy đến những sự cố ngoài mong muốn. Dù thế, hầu hết các nghệ sĩ đều cho rằng, tình cảm của khán giả thôn quê dành cho các nghệ sĩ là không thể đong đếm được.

Nghệ sĩ Trà My và Chiến Thắng về biểu diễn tại Yên Bái.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, chị từng về nhiều tỉnh biểu diễn và gặp không ít sự cố về thời tiết nhưng khán giả đều ủng hộ hết mình. “Có những đêm diễn gặp mưa to gió lớn, khán giả mặc áo mưa, đội ô xem mình biểu diễn. Chứng kiến cảnh đó, nghệ sĩ chúng tôi đều cố gắng diễn hết mình”, Trà My nói.

Trong khi đó, nghệ sĩ Chiến Thắng cũng cho hay, anh nhiều lần diễn tại các đám cưới, khách lên xin chụp ảnh, mời uống rượu hay thậm chí “nhảy vào” diễn cùng là điều hết sức bình thường. “Khán giả ở quê, ít khi thấy mình ngoài đời, mình cố gắng hi sinh vì họ một chút cũng không sao cả”, Chiến Thắng cho hay.

Nam danh hài cũng cho biết thêm, chính vì tình cảm của khán giả quá lớn nên anh thường hát thêm 2,3 bài để phục vụ khán giả dù người đã mệt rã rời. “Hàng chục nghìn khán giả họ đợi mình, họ phát cuồng vì mình. Đôi khi có hơi chút quá khích hay hành động vượt quá kiểm soát thì cũng dễ hiểu và thông cảm thôi. Không có gì phải căng thẳng cả”, Chiến Thắng nói.

Clip Chiến Thắng hát hội chợ ở Hưng Yên.

Trung Ruồi tuy chỉ là một tên tuổi mới của làng hài nhưng anh cũng rất đắt show tỉnh. Anh kể, mỗi khi về tỉnh biểu diễn, vì giá vé rất rẻ và người dân cũng không có nhiều lựa chọn để vui chơi giải trí nên những show diễn hài, ca nhạc thu hút hàng nghìn khán giả.

Phần lớn khán giả đều dành cho các diễn viên tình cảm nồng hậu, cuồng nhiệt, ít khi gặp sự cố nào ảnh hưởng đến các nghệ sĩ. “Mình là diễn viên trẻ mà được hâm mộ, đón nhận như vậy thì cũng vui lắm. Có gì cũng phải diễn hết mình”, nam diễn viên nói.

Diễn viên Quang Tèo cũng là một người rất đắt show đi tỉnh. Anh ít khi gặp sự cố và thường nhận được sự yêu mến của khán giả. “Tôi nhớ nhiều lần mình đi đến các điểm diễn còn không vào hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu được vì khán giả vây quanh nhiều quá. Nhiều lần khác, vừa bước xuống ô-tô, khán giả đã ùa vào xin chữ kí, chụp hình”, Quang Tèo nói.

Quang Tèo vui và hạnh phúc khi được khán giả yêu quý như thế này.

Nam danh hài cũng cho hay, mỗi buổi biểu diễn của anh có từ vài nghìn đến chục nghìn khán giả là bình thường. “Tôi ít khi gặp sự cố gì đến mức tiêu cực cả. Khán giả cũng chỉ vì yêu mến nghệ sĩ nhiều quá mà thôi”, diễn viên Đại gia chân đất nói.