"Angelina Jolie và Brad Pitt tái hợp" chỉ là tin vịt?

Cách đây ít ngày, một người bạn thân của Angelina Jolie và Brad Pitt đã hé lộ cho báo giới biết rằng cặp đôi “Ông bà Smith” đã bí mật tái hợp sau quãng thời gian khá dài im tiếng vì ly hôn.

Tuy nhiên cũng cần thêm thời gian để kiểm chứng việc họ có chấp nhận quay về sống với nhau hay không. Một số trang tin đã phản biện lại luận điểm Angelina và Brad Pitt tái hợp. Họ cho rằng họ chỉ cư xử hòa nhã vì muốn đặt lợi ích của các con lên trên hết.

Thông tin Angelina Jolie và Brad Pitt quay trở lại với nhau là sai sự thật?

Trang Gossip Cop thì khẳng định màn tái hợp “hoàn toàn là bịa đặt”, Brad Pitt và Angelina vẫn trong trạng thái ly hôn và chưa hè nghĩ tới việc trở lại làm vợ chồng. Trang tin chuyên đính chính tin tức liên quan đến người nổi tiếng này cho hay, "họ không cân nhắc lại điều gì cả", và không có cơ sở để tin vào màn tái hợp này.

Tuy nhiên, nếu điều này trở thành sự thật và họ lại trở về nguyên nghĩa vợ - chồng, thì đâu là nguyên nhân dẫn đến quyết định sẽ gây sốc này?

Trước đó vào mùa thu năm 2016, Angelina Jolie đã khiến cả làng giải trí và đông đảo fan hâm mộ thế giới choáng váng khi quyết định đệ đơn ly dị người chồng từng có chung 2 năm chung sống. Sau đó là vào quãng thời gian đầu năm 2017, người ta ngày một thấy họ xa rời nhau sau những màn đấu khẩu trên báo chí liên quan đến chuyện giành quyền nuôi con.

Nói vậy để thấy, tin tức họ quay trở lại với nhau quý giá đối với cộng đồng người yêu mến cặp Brad-gelina nhường nào. Gần như ngay lập tức, một loạt các trang báo như Daily Mail, The Sun, Inquisitr,…tìm cách đặt những tấm ảnh đẹp của họ kèm dòng tít, dù ngắn gọn hay dài dòng, thì cùng đều mang một thông điệp: Họ đã quay trở lại với nhau.

Angelina rất khó khăn để chăm sóc con cái một mình

Con cái được cho là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu giúp Angelina Jolie và Brad Pitt quay về với nhau. Theo Fox News, Angelina đã gặp rất nhiều khó khăn khi một mình nuôi 6 người con. Năm 2013, cô từng tiết lộ mình bị ung thư vú và đã quyết định cắt bỏ cả hai ngực. Hai năm sau, cô cắt bỏ buồng trứng.

Cho đến thời điểm hiện tại, Angelina vẫn đủ sức nuôi dạy các con đồng thời làm việc khối lượng cao. Nhưng ai có thể biết, để nuôi dạy tốt Zahara, Knox, Vivienne, Pax, Maddox và Shiloh, Angelina có thể đổ gục lúc nào nếu thiếu một người chồng để chia sẻ.

Tuyên bố ly hôn vào hồi tháng 9/2016 sau 12 năm gắn bó, Angelina từng chỉ trích chồng cũ vì thói quen nghiện ngập, bạo lực. Bằng chứng là việc cô cáo buộc Brad Pitt đã có hành động vũ lực với cậu con trai Maddox trên máy bay gia đình.

Trong “tâm bão” ly hôn của cha mẹ, các con của Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn rất ngoan ngoãn và nghe lời cả hai

Rồi chính việc không giành được quyền nuôi con, bất cứ đứa trẻ nào trong số 6 người con của họ, cũng là nguyên do khiến Brad Pitt suy sụp đến tàn tạ. Dù thoát án bạo lực với cậu con gốc Campuchia, nhưng áp lực và nỗi nhớ các con đủ sức dày vò cả tinh thần lẫn công việc thường ngày của Brad Pitt.

Giờ đây khi bố mẹ đoàn tụ, người ta chắc chắn sẽ nhắc nhiều hơn tới niềm vui của những đứa trẻ, những người anh em dù không có chung một dòng máu, nhưng đều yêu thương lẫn nhau, biết buồn khi bố mẹ ly dị và chắc chắn sẽ rất vui nếu chúng lại được trở về một mái nhà, nơi có cả bố và mẹ như xưa.

Họ cần nhau để cứu vãn sự nghiệp của cả hai

Sự nghiệp của cả hai thực tế cần một màn tái hợp để cứu vãn. Song song với việc giải quyết ly hôn, Angelina Jolie đàm phán việc tham gia dự án phim Shoot Like a Girl hay việc gật đầu làm tiếp bộ phim Maleficent phần 2 của Disney. Nhưng hầu hết, mọi thứ dù mới mẻ nhưng vẫn không khiến cái tên Angelina Jolie thực sự nổi bật.

Ngay cả bộ phim First They Killed My Father nói về chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ tại Campuchia do cô làm đạo diễn mới đây cũng vướng phải vụ lùm xùm với cáo buộc “chà đạp lên cảm xúc của trẻ em” trong công tác chọn và thử vai đối với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Campuchia để tìm ra người đóng vai chính Loung Ung trong phim.

Bộ ảnh lột tả nỗi thống khổ của Brad Pitt hậu chia tay với Angelina Jolie

Về phần Brad Pitt, màn tái xuất của anh trong bộ phim War Machine của đạo diễn David Michod, chỉ được đánh giá ở chất lượng thấp nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Vào vai chính Glen McMahon, hàng loạt các trang đánh giá điện ảnh thẳng thừng chê từ kịch bản đến diễn xuất hời hợt của Brad Pitt.

Đúng là, cả Angelina Jolie và Brad Pitt đã dần thấu hiểu được vì sao họ đã cùng nổi tiếng, cùng vươn lên tầm sao hạng A của Holywood trong những năm tháng trước kia. Vì họ có nhau. Đơn giản là họ, “ông bà Smith” thuở nào sẽ chẳng thể là một cá nhân đơn lẻ mạnh mẽ và sáng chói một mình.

Còn yêu thì sẽ về với nhau?

Vậy, họ còn yêu nhau không? Câu trả lời là, chưa bao giờ họ hết yêu nhau. Dẫu cho báo chí có săn lùng và phóng đại câu chuyện chia tay của cặp đôi này, thì với những fan chân chính, ngay cả những người mới xem họ lần đầu trong By The Sea – bộ phim họ đóng chung trước khi ly hôn – cũng đều cảm nhận được Angelina Jolie và Brad Pitt luôn dành cho nhau một thứ tình cảm sâu đậm.

Ian Halperin, một cây viết là bạn thân của Angelina Jolie cho hay: “Họ gặp nhau tại nhà một người bạn ở Hollywood. Brad đã tiến lên phía trước khi thấy cô ấy và hai người gục lên vai nhau sau thời gian chia cách…Brad cùng Angelina trút lòng tâm sự về những điều đã chôn giấu từ lâu”.

Đây có thể sẽ là khởi đầu của một màn tái hợp nhiều người mong chờ, thứ người ta thường gọi là “yêu lại từ đầu”. Rõ ràng, hạnh phúc dẫu đắm say đến mấy thì cũng cần một quãng thời gian gọi là “điểm nghỉ”, giống như break-time trong thể thao.

Angelina và Brad Pitt có lẽ đã chọn chung một giải pháp, là “reset” cuộc tình vốn đẹp tựa như phim này bằng cách tạm chia xa. Giống như cây viết Ian chia sẻ về Angelina: “Cô ấy lao vào làm việc điên cuồng sau khi chia tay Brad. Anh ta cũng vậy. Họ luôn nghĩ về nhau và tìm cách làm việc để quên”.

Angelina Jolie từng vướng vào đồn đại hẹn hò với Jared Leto thời gian sau chia tay với Brad Pitt

Người ta đã thấy, cả Angelina và Brad Pitt, không hề thiếu đối tượng sẵn sàng giang vòng tay đón họ vào lòng, vì trong làng giải trí, họ quá tài năng, đẹp và cuốn hút. Angelina bị đồn hẹn hò với nam diễn viên trẻ tuổi hơn Jared Leto, còn Brad Pitt cũng bị đồn thổi là hẹn hò với diễn viên Sienna Miller. Song mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

Sau cùng thì chẳng ai có cho riêng mình một mối quan hệ đứng đắn hay rõ ràng, có thể những người thứ 3 kia chỉ là sản phẩm của một trò gán ghép từ giới truyền thông. Người ta thừa hiểu, nếu họ yêu một ai khác, hẳn người đó phải tuyệt vời hơn Angelina hay Brad Pitt rất nhiều. Mà điều đó thì rất khó, đối với bản thân mỗi người trong cuộc. Nói như vậy cũng là cách để khẳng định, Angelina Jolie và Brad Pitt rõ ràng sinh ra là để dành cho nhau.