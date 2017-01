Điểm mặt 9 mỹ nhân đóng phim 19+ hot nhất Hàn Quốc

Jo Yeo Jeong

Gương mặt xinh như búp bê khiến Jo Yeo Jeong chiếm được cảm tình của khán giả qua những vai yểu điệu thục nữ và u buồn. Ngay cả dòng phim 19+ cô tham gia như The Servant, Obsessed hay The Concubine, nhân vật của cô cũng phải chịu nhiều đau buồn trong tình yêu.

Khi là một người vợ có chồng ngoại tình, khi là một thiếu phụ phải hy sinh tình yêu vì tham vọng cho tương lai của con trai… Dù vai diễn nào, Jo Yeo Jeong cũng không ngại cởi áo trên màn ảnh khi mọi cảnh nóng này đều cần thiết cho nhân vật của cô.

Vì chấp nhận đóng cảnh “yêu thật” nên Jo Yeo Jeong đã để tuột mất tình yêu ngoài đời. Cô thú nhận bạn trai không đồng ý với các cảnh nóng trong phim nên hai người chia tay nhau.

Sự hy sinh vì nghệ thuật bù đắp lại cho Jo Yeo Jeong những giải thưởng về diễn xuất, nhưng đến hiện tại cô vẫn chưa quên nỗi buồn vì chuyện chia tay.

Jeon Do Yeon

Jeon Do Yeon là nữ diễn viên tên tuổi, gắn liền với nhiều bộ phim 19+ nổi tiếng Hàn Quốc như Người hầu gái, Untold Scandal (đóng cùng Bae Yong Joon), Happy End…

Ảnh hậu của Cannes 2007 sau vai diễn trong Secret Sunshine luôn được các đàn em nể phục vì lối diễn xuất chân thực cùng sự hy sinh vì nghệ thuật. Bộ phim Happy End cô tham gia được đánh giá là một trong những phim 19+ táo bạo nhất nhì Hàn Quốc.

Dù không nhận được giải thưởng nào từ vai người hầu gái nhưng Jeon Do Yeon cũng khiến bộ phim 19+ này “gây bão” màn bạc xứ Hàn trong năm 2010. Việc một phụ nữ đã có gia đình đóng cảnh nóng trong phim luôn gặp nhiều khó khăn song Jeon Do Yeon nhận được ủng hộ, động viên lớn từ ông xã.

Kim Min Hee

Kim Min Hee có duyên với màn bạc hơn là màn ảnh nhỏ. Bỏ qua tai tiếng ngoại tình với đạo diễn Hong Sang Soo, cô thực sự là một tên tuổi đáng gờm với những vai nữ chính táo bạo, gai góc.

Trong Helpless, Very Ordinary Couple hay mới đây nhất là The Handmaiden, Kim Min Hee đều rất chịu khó “cởi áo” để tự mình đảm nhận các cảnh quay quan trọng, không cần tới diễn viên đóng thế.

Không sở hữu gương mặt đẹp hút hồn kiểu mỹ nhân trăng rằm hay ngọc nữ nhưng Kim Min Hee có lợi thế đôi mắt sắc và giàu cảm xúc. Chính việc diễn xuất bằng ánh mắt giúp nữ diễn viên Cô hầu gái được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai khó.

Song Ji Hyo

Trước khi được bến đến với tư cách thành viên show truyền hình thực tế Running Man, Song Ji Hyo là một nữ diễn viên bạo dạn trong phim Song hoa điếm. Đây là một tác phẩm có nhiều cảnh quay “nóng” giữa Song Ji Hyo và bạn diễn nam Jo In Sung.

Cũng chính vai hoàng hậu yếu đuối và yêu mãnh liệt đã khiến Song Ji Hyo luôn được nhắc tới trong số những mỹ nhân phim 19+ xứ Hàn.

Nữ diễn viên có gương mặt thuần khiết còn chinh phục khán giả qua một vai phụ trong phim Sex is zero phần 2 năm 2007. Đó cũng là tác phẩm hài hước thú vị về chuyện tình dục học đường, nơi các cô cậu ở trường đại học khám phá tìm hiểu về bạn khác giới.

Sung Hyun Ah

Nhiều bộ phim nàng Á hậu Hàn Quốc 1994 đảm nhận đều thuộc dòng phim cấm khán giả trẻ em, như Lover, Woman is the future of man, Time, The Scarlet Letter…

Điều đáng buồn là một người đẹp bước ra từ cuộc thi hoa hậu lại chỉ tạo dựng được tên tuổi qua các cảnh nóng chứ không phải vai diễn chính đặc sắc. Chính vì vậy Sung Hyun Ah gây nên nhiều tranh cãi khi cô để lộ cơ thể quá nhiều trên màn ảnh.

Đang trên đà nổi tiếng, Sung Hyun Ah bỗng chốc bị vùi dập tên tuổi vì scandal bị nghi ngờ bán dâm vào năm 2014. Cảnh sát đã điều tra từ mối quan hệ giữa Sung Hyun Ah và một đại gia vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2010. Sau nhiều lần phủ nhận cáo buộc, đến ngày 18.2.2016, Sung Hyun Ah được xử vô tội.

Lim Ji Yeon

“Người tình màn ảnh” của Song Seung Heon trong phim 19+ Obsessed là ngôi sao trẻ Lim Ji Yeon. Mỹ nhân 9X vào vai một nữ y tá xinh đẹp, có mối tình vụng trộm với người tướng đã có gia đình. Khán giả phải đỏ mặt vì nhiều cảnh “yêu” của hai nhân vật vì Lim Ji Yeon lẫn Song Seung Heon đều thực hiện cảnh bán nude táo bạo.

Sau vai diễn trong Obsessed, Lim Ji Yeon ngay lập tức được xếp vào hàng mỹ nhân phim nóng xứ Hàn. Từ một cô gái hay đóng vai hiền lành, Lim Ji Yeon đã “lột xác” mới mẻ, đầy tự tin và nhận được đề cử cho giải Gương mặt diễn xuất triển vọng.

Kim Go Eun

Người đẹp của phim truyền hình đang gây sốt Goblin – Kim Go Eun thực tế từng đóng phim 19+ đình đám A Muse. Nàng thơ của A Muse mang lại nhiều cảm xúc khác biệt cho người xem về một cô gái ngây thơ, khao khát yêu đương mãnh liệt. Sau vai diễn thành công dù bị gắn mác ngôi sao phim 19+, Kim Go Eun đã trở thành tên tuổi sáng giá của làng giải trí.

Cô liên tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Cheese in the trap, Monster, Coin Locker Girl. Vai diễn mới nhất trong Goblin để lại nhiều ấn tượng khó phai cho người xem về mối tình đẹp và thú vị giữa cô nữ sinh và chàng yêu tinh nhút nhát, do tài tử Gong Yoo thủ vai.

Shin Se Kyung

Tham gia Tazza – The Hidden Card 2014, Shin Se Kyung trở thành mỹ nhân nóng bỏng cho một bộ phim dán mác cấm trẻ em. Phân cảnh mỹ nhân 9X cởi đồ giữa bàn casino khiến người xem nóng trong người.

Sau này Shin Se Kyung thú nhận cô không ngại phải thực hiện cảnh quay này vì điều đó là cần thiết để thể hiện tính cách bất cần của nhân vật.

Khi đóng cảnh thiếu vải cùng trai đẹp T.O.P (nhóm Big Bang) trong Tazza phần 2, Shin Se Kyung thừa nhận cô rất xấu hổ. Dù vậy cảnh quay vẫn hoàn thành trọn vẹn, giúp bộ phim trở nên hấp dẫn.

Bae Seul Ki

Kiều nữ xứ Hàn “đút túi” hai vai diễn trong phim 19+ Bông hoa ước vọng và Trường thanh niên: Sự xuống cấp của đạo đức. Dù hai nhân vật gây tranh cãi nhưng đã giúp tên tuổi Bae Seul Ki được công chúng Hàn biết đến như một trong những mỹ nhân của dòng phim nóng. Bae Seul Ki không ngại hy sinh vì cảnh quay cô giúp việc có mối quan hệ giấu kín với ông chủ ngoài 70 tuổi gần đất xa trời.