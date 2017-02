6 phim xuất sắc nhất trên HBO, Cinemax, Star Movies

Dark Places (Star Movies)

Đạo diễn: Gilles Paquet-Brenner

Diễn viên: Charlize Theron, Sterling Jerins, Nicholas Hoult

Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Bí Ẩn

Quốc gia: Phim Mỹ

Lịch chiếu: 21:25 ngày 23.2

Dark Places được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Gillian Flynn - nổi tiếng với tác phẩm Gone Girl. Charlize Theron đóng vai Libby Day trong bộ phim mới này. Khi Libby Day chỉ mới 7 tuổi thì mẹ và hai chị gái bị sát hại đẫm máu trong “Cuộc hiến tế của quỷ Sa-tăng” tại Kinnakee, Kansas.

Cô đã may mắn sống sót và trở nên nổi tiếng vì đã làm chứng chống lại kẻ xuống tay giết người. Hai mươi lăm năm sau, khi câu lạc bộ Kill - một tổ chức xã hội ngầm bị ám ảnh bởi những vụ phạm tội khét tiếng - liên hệ được với Libby và dò hỏi cô những chi tiết của vụ án. Và sự thật không thể tưởng tượng nổi đã dần hé lộ… Libby thấy mình quay trở về từ nơi cô xuất phát hai mươi lăm năm trước - trong cuộc trốn chạy khỏi kẻ giết người.

John Carter (Star Movies)

Đạo diễn: Andrew Stanton

Diễn viên: Taylor kitsch, Lynn Collins, Willam Dafoe

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Phiêu Lưu, Phim Viễn Tưởng

Quốc gia: Phim Mỹ

Lịch chiếu: 17:45 ngày 24.2

Trong phim, John Carter, một cựu chiến binh trong một lần đi khám phá hang động có chứa vàng. Từ một người Trái đất bình thường, John trở thành siêu anh hùng trên sao Hỏa, can thiệp vào cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa các cư dân bản xứ và cứu lấy sao Hỏa sắp tới hồi diệt vong.

In the Heart of the Sea (HBO)

Đạo diễn: Ron Howard

Diễn viên: Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Ben Whishaw

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Phiêu Lưu, Phim Kinh Dị, Phim Lịch Sử, Phim Gia Đình, Phim Tiểu Sử

Quốc gia: Phim Mỹ, Phim Canada, Phim Tây Ban Nha

Lịch chiếu: 21:00 ngày 25.2

Phim được dựa trên cuốn sách của nhà văn Nathaniel Philbrick, kể về câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1820. Trong khi ra khơi đánh cá, chiếc tàu Essex do viên thuyền trưởng trẻ George Pollard (Benjamin Walker) và thuyền phó giàu kinh nghiệm Owen Chase (Chris Hemsworth) chỉ huy đã bị một con cá voi khổng lồ tấn công. Chính sự kiện này đã truyền cảm hứng cho nhà văn Herman Melville để sáng tác ra tiểu thuyết Moby Dick.

Black Mass (HBO)

Đạo diễn: Scott Cooper

Diễn viên: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Dakota Johnson

Thể loại: Phim Hình Sự, Phim Gia Đình, Phim Tiểu Sử

Quốc gia: Phim Mỹ

Lịch chiếu: 21:00 ngày 23.2

Phim nói về cuộc sống của Whitey Bulger, một tên cướp huyền thoại ở phía Nam Boston. Sau nhiều năm tranh trên đường phố Whitey Bulger muốn thế giới này quan tâm đến mới cao hơn trong vai trò của một nhà chính trị , nhưng những kết quả rất nhiều trong số những tảng trên những đối thủ khác đã đặt. Một cuộc chiến đầy tâm lý, cũng như cố gắng bắt đầu. Phim với sự tham dự của ngôi sao Johnny Depp trong vai Bulger.

Crimson Tide (Cinemax)

Đạo diễn: Tony Scott

Diễn viên: Gene Hackman, Denzel Washington, Mattt Craven

Thể loại: Phim Hành Động

Quốc gia: Phim Mỹ

Lịch chiếu: 22:00 ngày 23.2

Bộ phim xoay quanh cuộc chiến tranh thế giới khi một cựu quân nhân Liên Xô nắm quyền kiểm soát một căn cứ tên lửa hạt nhân, nó gây nên tình trạng khẩn cấp toàn cầu, lớn nhất kể từ cuộc khủng khoảng tên lửa ở Cuba (1962 - the Cuban Missile Crisis).

Thế giới đứng trên bờ vực của thảm họa, tàu khu trục USS Alabama tiến hành tuần tra các vùng biển nước Nga mang theo hỏa lực hạt nhân đủ để bắt đầu Thế chiến III. Khi cuộc khủng hoảng leo thang, một sự kiện không thể tưởng tượng đã xảy ra: Tàu khu trục Alabama nhận được lệnh để khởi động tên lửa hạt nhân của mình.

Wreck It Ralph (Cinemax)

Đạo diễn: Rich Moore

Diễn viên: John C. Reilly, Jane Lynch, Sarah Silverman, Jack McBrayer

Thể loại: Phim Hoạt Hình, Phim Hài Hước, Phim Gia Đình

Quốc gia: Phim Mỹ

Lịch chiếu: 20:10 ngày 22.2

Bộ phim là câu chuyện về Wreck-It Ralph, một nhân vật chính phản diện trong game 8-bit cùng tên, khi bỗng một ngày anh cảm thấy chán ngán với việc phải vào vai một nhân vật xấu và đã quyết định trở thành một anh hùng trong một game 3D hiện đại. Nhưng thật không may, thay vì trở thành anh hùng, anh đã phá hoại toàn bộ vũ trụ trong trò chơi khi thả tự do cho một kẻ xấu.

Người xem sẽ có dịp gặp lại những gương mặt quen thuộc với thời thơ ấu như Bowser trong Mario, M.Bison trong Street Fighter và mấy con ma trong Pacman...Bộ phim được lồng tiếng bởi các diễn viên như John Creilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayer.