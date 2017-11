6 mỹ nhân 9X đời cuối nổi tiếng nhất màn ảnh châu Á hiện nay

Kim Yoo Jung: Tham gia diễn xuất từ năm lên 4 tuổi, Kim Yoo Jung sở hữu nhiều vai diễn “để đời” ở cả hai mảng phim điện ảnh lẫn truyền hình. Dù phim ở thể loại tình cảm, hài hước, kinh dị hay chính kịch thì mỹ nhân sinh năm 1999 này đều có thể chinh phục một cách dễ dàng bằng diễn xuất có hồn và được các nhà phê bình đánh giá cao.

Năm 2012, cô vào vai Heo Yeon Woo lúc nhỏ trong bộ phim Moon Embracing the Sun. Vẻ ngoài trong sáng, diễn xuất tinh tế của Yoo Jung lấy đi không ít nước mắt của người xem. Năm 2016, Kim Yoo Jung thoát khỏi mác “diễn viên nhí”, chuyển mình sang vai diễn trưởng thành, lãng mạn nhờ tham gia bộ phim Mây hoạ ánh trăng.

Kim So Hyun: Cùng sinh năm 1999, Kim So Hyun bước chân vào sự nghiệp diễn xuất khi mới 7 tuổi. Là đối thủ của Kim Yoo Jung trong bộ phim Moon Embracing the Sun, So Hyun cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Cô đã thể hiện rất tốt nét sắc sảo, độc ác của nhân vật Yoon Bo Kyung lúc nhỏ. Vai chính đầu tiên của Kim So Hyun trong phim Học đường 2015 ngay lập tức tạo cơn sốt trong giới trẻ. Đặc biệt, diễn xuất linh hoạt giúp cô thể hiện tốt cả hai vai Eun Bi – Eun Byul khiến nhiều người khâm phục.

Sau thành công của Học đường 2015, Kim So Hyun được mệnh danh là “Nữ hoàng phim học đường xứ Kim Chi”. Sự nghiệp diễn xuất của cô nàng 9x càng nở rộ hơn khi tham gia vào hàng loạt dự án hấp dẫn như: Hey ghost, let’s fight; Ruler…

Quan Hiểu Đồng: Bạn gái của Lộc Hàm gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn, khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Khi 8 tuổi, Quan Hiểu Đồng đã được đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca giao cho vai diễn Tiểu Khuynh Thành trong phim Vô cực. Sau đó, cô còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn và đạt được vô số giải thưởng.

Quan Hiểu Đồng cùng Trịnh Sảng, Dương Tử, Châu Đông Vũ được bình chọn là Tứ tiểu hoa đán mới của ngành giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có tài năng trong lĩnh vực diễn xuất, người đẹp sinh năm 1997 còn có khả năng viết lách. Cô đã xuất bản cuốn sách mang tựa để Not know the taste.

Trương Tuyết Nghênh: Cùng tuổi, sở hữu hơn 30 dự án phim lớn nhỏ, Trương Tuyết Nghênh được xem là “đối thử đáng gờm” của Quan Hiểu Đồng. Cô sở hữu diễn xuất tự nhiên và bước chân vào sự nghiệp diễn xuất khi mới 6 tuổi. Những bộ phim mà Trương Tuyết Nghênh tham gia gây được nhiều tiếng vang lớn như: Mỹ nhân tâm kế, Tân thần điêu đại hiệp, Tân tiếu ngạo giang hồ, Vân trung ca…

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, Trương Tuyết Nghênh còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi giành giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 64. Ngôi sao trẻ còn thi đỗ thủ khoa Học viện Hí kịch Trung ương với số điểm 115,2. Trong kỳ thi vào Học viện điển ảnh Bắc Kinh, cô đạt 415 điểm, cao hơn điểm đầu vào 69 điểm.

Chutimon Chuengcharoensukying: Sở hữu chiều cao 1m76, gương mặt sắc sảo và ánh nhìn thu hút, Chutimon Chuengcharoensukying là người mẫu sáng giá từ năm 15 tuổi. Cô được biết đến với biệt danh Aokbab, là gương mặt quen thuộc trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng. Năm 2017, Aokbab vụt sáng thành ngôi sao điện ảnh khi tham gia vào bộ phim Bad Genius. Bộ phim lấy đề tài học đường, xoay quanh chuyện gian lận trong thi cử, thậm chí biến nó thành phi vụ kinh doanh với số tiền thu về lên đến hàng triệu bath khiến người xem thích thú.

Nhân vật Lyun của Chutimon Chuengcharoensukying để lại ấn tượng sâu đậm đối với người xem bởi sự thông minh toát lên từ trong ánh mắt. Sau thành công của Bad Genius, cô trở thành nữ diễn viên đầu tiên nhận giải thưởng Screen International Rising Star Asia tại New York Asian Film Festival lần thứ 16 (2017). Xinh đẹp, thông minh và tài năng, nữ diễn viên – người mẫu sinh năm 1996 này hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Pream Ranida: Pream Ranida sinh năm 1996, là gương mặt trẻ sáng giá của màn ảnh xứ chùa Vàng. Cô sở hữu chiều cao 1m70, khuôn mặt xinh xắn pha trộn giữa hai dòng máu Thái – Ý và diễn xuất tốt. Ngay từ hai bộ phim đầu tay Samee và Suparburoot Jutathep, Pream đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ.

Bộ phim Đuổi Bắt Tình Yêu do cô cùng mỹ nam 7X Nattawut Skidjai đóng chính nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu trong sáng, lãng mạn nhưng cũng không kém phần éo le của Pope (Nattawut Skidjai đóng) và Pat (Pream Ranida đóng). Hai người đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhưng những hiểu lầm lại kéo họ ra xa. Bộ phim đưa đến nhiều bài học sâu sắc về tình yêu, tình thân và những giá trị đích thực của hạnh phúc. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chú – cháu cũng khiến bộ phim trở nên thú vị hơn.