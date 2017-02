5 lý do khiến “50 sắc thái” phần 2 chưa ra rạp đã gây sốt

Cách đây không lâu, nhà sản xuất 50 sắc thái: Đen (Fifty Shades Darker) đã cho công bố đoạn trailer thứ ba dài hơn 2 phút về phần phim được cho là sẽ hé lộ bí ẩn về quá khứ của “triệu phú bạo dâm”.

Cũng như phần 1, bộ phim được cho là “ngôn tình Tây phương” tiếp tục thu hút khán giả với nhiều lí do không thể chối từ.

Phần 2 của 50 sắc thái hứa hẹn nhiều bí ẩn sẽ được vén màn

Phần 2 có nhiều cảnh nóng hơn hẳn

Tiếp nối thành công của phần 1, dù cắt gọt tỉ mỉ đến đâu thì trailer của bộ phim cũng tiết lộ phần nào nội dung chính của 50 sắc thái phần 2. Theo đó, phim là tập hợp nhiều tình huống căng thẳng và đậm màu tình ái bí hiểm, xen lẫn trinh thám và hành động.

Nhà sản xuất từng cho biết, phần 2 sẽ vén dần bức màn bí ẩn về 2 nhân vật chính là tỉ phú bạo dậm Christian Grey và cô người tình ngây thơ Anastasia. Không những vậy, nữ chính Dakota Johnson sẽ có nhiều cảnh hở bạo hơn cả phần 1.

Theo đó, cô sinh viên Anastasia tiếp tục chìm trong cơn mê tình ái với chàng doanh nhân điển trai có trong mình đầy những góc khuất. Đạo diễn từng thành công với serie phim ăn khách House of Cards - James Foley “trổ tài” bằng những thước phim xen lẫn nghệ thuật và trần trụi về cuộc sống tình ái của 2 nhân vật chính.

Xuất hiện nhân vật dọa giết Anastasia

Đằng sau đam mê gần như bệnh hoạn của tỉ phú Christian là bí mật được anh giấu kín trong nhiều năm. Anastasia sẽ phải đối mặt với tình nhân cũ của Christian có tên Leila Williams, thậm chí có cảnh phim cô này mất kiểm soát đã dùng súng dọa giết Anastasia.

Tình cũ của Christian trở về và dọa giết Anastasia

Căng thẳng giữa 2 người phụ nữ cùng đem lòng yêu một người đàn ông được đẩy lên đỉnh điểm, khi 1 trong 2 dùng tới súng để giải tỏa mâu thuẫn. Nữ diễn viên trẻ Bella Heathcote từng nổi danh trong Dark Shadows sẽ đảm nhận vai diễn đầy nội tậm Leila Williams.

Dàn diễn viên trẻ, đẹp, gợi cảm và không ngại khoe thân

Cặp tình nhân do 2 diễn viên trẻ, đẹp Dakota Johnson và Jamie Dornan hứa hẹn sẽ tiếp tục “cống hiến” cho người xem nhiều cảnh phim táo bạo.

Phần 2 sẽ có nhiều cảnh khoe thân của các diễn viên

Tiếp nối phần 1, phần 2 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Basinger, Bella Heathcote, Tyler Hoechlin hay Rita Ora.

Với nội dung xoay quanh những cảm xúc thuộc về thế giới người lớn, không ngạc nhiên khi 50 sắc thái phần 2 tiếp tục cấm trẻ em dưới 17 tuổi.

Nam chính tiếp tục khoe thân hình 6 múi trong phim

Chưa ra mắt phần 2, phần 3 đã định ngày ra rạp

Rõ ràng sức hút của 50 sắc thái lan rộng chóng mặt, đặc biệt khi bộ phim ra mắt đúng dịp Valentine năm nay.

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn E.L. James, phần 1 của phim đã thu về hơn 570 triệu USD dù bị các nhà phê bình “dành tặng” 1 loạt giải Mâm xôi vàng.

Trang eonline đưa tin, nhà sản xuất thậm chí đã tiết lộ phần 3 của phim mang tên Fifty Shades Freed sẽ ra rạp vào ngày 9/2 của năm 2018.

Rõ ràng, việc hoạch định ra một “lộ trình” kĩ càng như vậy cho thấy người xem có thể hoàn toàn tin tưởng về chất lượng và tâm huyết của nhà sản xuất khi thực hiện loạt phim này.

Nhạc phim được đảm bảo bằng tài năng của Taylor Swift

Theo đó, nữ ca sĩ của Shake It Off đã cộng tác cùng Zayn Malik để cho ra mắt ca khúc nhạc nền của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khiêu dâm. Được biết, ca khúc mang tên I Don’t Wanna Live Forever. Ca khúc cùng đã được cô ca sĩ khoe trên cá nhân và chính thức phát hành trên iTunes.

Cặp đôi làm nhạc phim 50 sắc thái phần 2

Trước đó, kể từ khi ra mắt album 1989 hồi tháng 10/2014, Taylor Swift vẫn chưa hề sáng tác thêm ca khúc nào mới, ngoài những lùm xùm về chuyện tình ái với các chàng trai nổi tiếng của Hollywood. Ở phần 1 của 50 sắc thái, nhạc nền được thể hiện bởi ca sĩ Ellie Goulding với bản hit Love Me Like You Do.