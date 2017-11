40 tuổi, sao "Giày thủy tinh" ngày càng vạm vỡ, giàu có nhưng không vợ con

Đóng cặp với nhiều người đẹp nức tiếng và bị đồn hẹn hò kiều nữ Kpop từ lâu, So Ji Sub vẫn lấp lửng chuyện tình cảm khi ở ngưỡng tứ tuần.

Mới đây, thông tin So Ji Sub sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 11 theo lời mời của Diệp Lâm Anh khiến fan của tài tử xứ Hàn vô cùng phấn khích. Đây là lần thứ hai So Ji Sub ghé thăm mảnh đất hình chữ S sau chuyến công tác vào năm 2013 để thực hiện bộ ảnh thời trang tại đồi cát Mũi Né (Phan Thiết).

So Ji Sub nổi tiếng từ vai diễn chàng trai trai gai góc nhưng si tình trong bộ phim Giày thủy tinh năm 2002 và sau đó là Xin lỗi, anh yêu em năm 2004. Thành công lớn lan rộng châu Á giúp So Ji Sub nổi như cồn ở Nhật Bản và các nước khác.

Diễn viên So Ji Sub - độc thân quý tộc của showbiz Hàn.

Chủ yếu đóng phim truyền hình nhưng So Ji Sub vẫn chứng minh diễn xuất qua các phim điện ảnh như Rough Cut (2008), Always (2011), A Company Man (2012) và gần đây nhất là bom tấn The Battleship Island. Các vai diễn của nam diễn viên có chung hình tượng rắn rỏi, lạnh lùng nhưng chung tình, dễ gây cảm tình với người xem.

Cát-xê trung bình 80 triệu won (67.100 USD) cho mỗi tập phim truyền hình nhưng với sự kín tiếng, So Ji Sub không tiết lộ nhiều về gia sản. Mặc dù vậy anh vẫn được đánh giá là một trong số nghệ sĩ thành đạt xứ Hàn với phong độ ra mắt phim, album nhạc đều đặn.

Sự nghiệp hơn 20 năm của So Ji Sub gắn liền với các bạn diễn nữ xinh đẹp và tài năng như Im Soo Jung, Kim Ha Neul, Gong Hyo Jin, Shin Min Ah và sắp tới là màn tái hợp với ảnh hậu Son Ye Jin. Ngoài điện ảnh, So Ji Sub còn có đam mê với nhạc hip hop, anh đã phát hành 9 album.

So Ji Sub là người mẫu đồ jeans khá ăn khách ở showbiz Hàn nhờ hình tượng nam tính, khỏe khoắn.

Xuất thân từ người mẫu quảng cáo thời trang jeans, So Ji Sub sở hữu chiều cao hơn 1,8 m và thân hình lý tưởng. Tài tử từng nhiều lần phô bày cơ bắp qua những thước phim trên màn ảnh, đặc biệt trong phim truyền hình Oh My Venus! mà anh đóng vai huấn luyện viên thể hình.

So Ji Sub trong phim "Xin lỗi, anh yêu em"

Song song với đóng phim, So Ji Sub là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang, trong đó có đồ thể thao nên việc duy trì vóc dáng là điều quan trọng. Nam diễn viên thường dành từ 2-3 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Anh cũng khắt khe trong ăn uống, tránh những món ăn có hàm lượng calo lớn và chia nhỏ bữa ăn. Cùng với thân hình vạm vỡ, gương mặt với đôi mắt một mí, khuôn miệng nhỏ, So Ji Sub được coi là một trong những tài tử quyến rũ nhất màn ảnh Hàn.

Tài tử mắt một mí khoe body lực lưỡng trong Oh My Venus!. Sau hơn 10 năm, anh ngày càng giữ phong độ cơ bắp và mức độ điển trai.

Trong khi người bạn thân Song Seung Hun đã tìm được hạnh phúc bên người đẹp Lưu Diệc Phi, ngôi sao phim Giày thủy tinh đến giờ vẫn lẻ bóng. Trong bài phỏng vấn cách đây không lâu với tạp chí High Cut, nam diễn viên vừa bước sang tuổi 40 chia sẻ về mẫu phụ nữ yêu thích.

“Cô ấy chỉ cần là người mà tôi có thể thoải mái trò chuyện. Thực tế, tôi cho rằng thật khó tìm được đối tượng phù hợp với mình vì rất khó để xóa tan khoảng cách, đặc biệt là chênh lệch về tuổi tác, khoảng cách thế hệ. Có những lúc tôi chia sẻ chuyện này nhưng người kia sẽ không hiểu và ngược lại” – So Ji Sub nói.

Nhiều độc giả đoán rằng So Ji Sub đang nói tới “bạn gái tin đồn” Jooyeon – cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng After School. Nghi vấn hẹn hò giữa mỹ nam 40 tuổi và người đẹp 27 tuổi dấy lên từ năm 2013 và từng bị đồn sang Mỹ đi nghỉ cùng nhau nhưng công ty quản lý của họ liên tục phủ nhận.

Năm 2015, Jooyeon đầu quân về công ty quản lý của Song Seung Hun – bạn thân So Ji Sub khiến tin đồn càng trở nên có căn cứ. Anh là một trong số quý ông độc thân gây thương nhớ cho khán giả nữ khi hội tụ những tố chất của một “soái ca”: nam tính, thành đạt và ân cần với phụ nữ.

Anh bị đồn hẹn hò với người đẹp Jooyeon - 27 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp thành công So Ji Sub chinh phục khán giả qua sự chu đáo, cử chỉ lịch thiệp của anh với phái nữ. Tài tử có cái nhíu mày đặc trưng nhiều lần bị bắt gặp chăm sóc cho bạn diễn nữ Kim Soo Ahn và Shin Min Ah ở các sự kiện quảng bá. Những khoảnh khắc này được cư dân mạng Hàn khen ngợi, thậm chí ghen tỵ.

So Ji Sub lấy khăn cho bạn diễn nhí khi cô bé gặp khó khăn với trang phục.

Nữ diễn viên Lee Jung Hyun trong bộ phim The Battleship Island tiết lộ, So Ji Sub luôn lo lắng cho sự an toàn của cô trên trường quay. “Anh ấy luôn đảm bảo là tôi không bị thương, xem xét an toàn và mọi thứ” – Lee nói. “Nữ hoàng phim tình cảm” Gong Hyo Jin từng e ngại So Ji Sub trước khi đóng cặp với anh trong phim The Master’s Sun gây sốt năm 2013: “Tôi có lo lắng một chút vì nghe những người quen nói So không thân thiện và không hay nói lắm. Tuy nhiên khi bắt đầu làm việc cùng, anh ấy là người rất tích cực”.

Khán giả Việt sẽ có cơ hội gặp gỡ So Ji Sub vào cuối tháng 11

Sắp tới, khán giả màn ảnh rộng sẽ gặp lại So Ji Sub và người đẹp Son Ye Jin qua tác phẩm I’m on My Way to Meet You dựa theo tiểu thuyệt cùng tên của Nhật Bản. Trong phim, tài tử 40 tuổi vào vai một người chồng điềm đạm và cảm tính. Đây dường như sẽ là bước chuyển mới của So Ji Sub sau khi anh cho biết sẽ không đóng khung vào những vai diễn mang vẻ ngoài lạnh lùng nữa.