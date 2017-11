4 bộ phim "cấm trẻ em" gây sốt vẫn bị chê thảm hại

Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 00:06 AM (GMT+7)

Không phải lúc nào các phim Hàn tạo cơn sốt cũng được khen 100%. Phim của Song Joong Ki, Lee Min Ho và một số sao Hàn khác bị chê thê thảm dù được khán giả rất sốt sắng và doanh thu phòng vé không tệ.

Đảo địa ngục của Song Joong Ki

Song Joong Ki (phải) bị chê diễn xuất lép vế so với So Ji Sub và Hwang Jung Min

Ra mắt ở Hàn Quốc từ ngày 26.7 năm nay, The Battleship Island (Đảo địa ngục) đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé. Số lượng khán giả tới rạp Hàn xem phim này áp đảo cả Despicable Me 3.

Liên tiếp được công chiếu ở nước ngoài, bom tấn của Song Joong Ki tạo sức vang lớn tới người hâm mộ châu Á. Ở Việt Nam, phim tạo cơn sốt phòng vé nhưng khả năng diễn xuất của ông xã Song Hye Kyo bị chê vì nhạt nhòa. Đặc biệt hơn nữa, khi ra rạp ở Việt Nam, phim bị dán mác 18+ (cấm trẻ em dưới 18 tuổi) dù tại Hàn chỉ là 15+.

Trailer phim Đảo địa ngục

Thất bại ở Đảo địa ngục được xét về mặt bố cục kịch bản. Phim bị chê dàn trải, thiếu trọng tâm vì quá tham vào các chi tiết xây dựng nhiều nhân vật chính. Người xem có cảm giác đạo diễn muốn o bế mọi diễn viên trong phim nên không muốn để phân đoạn diễn xuất của một ai hơn ai. Dù có những tranh cãi thì Đảo địa ngục của Song Joong Ki vẫn thu hút gần 6,6 triệu lượt khán giả tới rạp Hàn.

Gangnam 1970 của Lee Min Ho

Lee Min Ho (trái) và Kim Rae Won (phải) đối đầu nhau

Lee Min Ho muốn thoát khỏi hình tượng thiếu gia nhà giàu của loạt phim truyền hình học đường nên quyết định đóng vai hành động trong Gangnam 1970. Sự góp mặt của Lee Min Ho cùng Kim Rae Won khiến bộ phim hot khắp châu Á. Chưa kể các pha hành động được quảng bá là "mãn nhãn", Lee Min Ho còn có cảnh nóng với Kim Ji Soo.

Vậy nhưng khi ra rạp, cảnh nóng Lee Min Ho bị cắt, vì những cảnh bạo lực nên phim thì bị cấm chiếu ở Việt Nam. Các pha hành động cũng bị chê kém chuyên nghiệp. Hy vọng vào vai giang hồ này có thể giúp "chàng Xoăn" nâng cao vị thế ở thị trường châu Á lẫn thế giới nhưng xem ra đã tan thành bọt biển.

My Secret Partner của Kim Hye Sun

"Chị đại" lần đầu cởi áo nhưng thất bại cả về diễn xuất lẫn doanh thu

Kim Hye Sun được coi là đàn chị trong làng giải trí Hàn. “Chị đại” được nhắc đến nhiều nhất qua vai diễn trong phim Khi những bà nội trợ hành động (2007-2008). Thường đảm nhận những vai thủy mị nết na nên khi Kim Hye Sun gật đầu cho vai diễn trong phim điện ảnh My Secret Partner (2011), khán giả Hàn Quốc không khỏi sôi sục chờ đón.

Đây cũng là bộ phim dán mác 18+ đầu tiên trong sự nghiệp 22 năm trong nghề của Kim Hye Sun. Cơn sốt của tác phẩm càng lên cao, hy vọng vào vai nữ chính đột phá của Kim Hye Sun càng bị dập tắt khi phim ra rạp.

Những cảnh nóng giữa Kim Hye Sun và Kim San Ho khiến nhiều người đỏ mặt. Tuy rằng trước đó nhà sản xuất “chào hàng” bằng những mỹ từ như không thể ngờ về body của Kim Hye Sun, nhưng thực tế nhãn tiền lại đối lập. Có lẽ vì ở độ tuổi U40 nên “chị đại” không còn sexy. Thay vì những cảnh khoe thân hình là ngồn ngộn các chi tiết miêu tả cảnh “yêu” khiến người xem cảm thấy phim cố tình câu khách bằng cảnh nóng. Thay vì một bộ phim hài hước sexy, My Secret Partner lại thất bại vì quá tập trung vào cảnh bed-sence (trên giường).

Cũng từ sau thất bại trên màn ảnh lớn này, Kim Hye Sun chưa một lần trở lại đóng phim điện ảnh. Cô chỉ nhận lời đóng phim truyền hình với các nhân vật tuổi trung niên.

The Treacherous

Các cung nữ trong phim gây tranh cãi vì ăn vận khêu gợi

Ngay từ khi “thai nghén” phim đã khiến khán giả Hàn tò mò vì xoay quanh nhân vật hoàng đế Yeonsangun – người được cho là vị vua ăn chơi nhất trong lịch sử Triều Tiên. Những chi tiết kịch bản được hé lộ như hàng nghìn cô gái trẻ phải phục vụ ham muốn và sở thích quái đản của nhà vua. Dàn diễn viên Joo Ji Hoon, Kim Kang Woo là hai gương mặt tài tử quen thuộc cộng với gương mặt trẻ Lim Ji Yeon từng gây chú ý trong phim 18+ Human Addiction đóng cùng Song Seung Heon.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến The Treacherous trở thành phim cổ trang táo bạo nhất từ trước tới nay trên màn ảnh Hàn. Vậy nhưng bảng thành tích phòng vé của bộ phim lại không mấy khả quan với hơn 1,1 triệu lượt khán giả tới rạp Hàn.