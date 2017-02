3 diễn viên đóng vai ác bị ghét nhất hành tinh

Christoph Waltz

Vai đại tá Hans Landa nức tiếng trong phim Định mệnh

Người đàn ông này chuyên đảm nhận các vai phản diện trứ danh trên màn ảnh Hollywood. Trong phim Inglorious Basterds (Định mệnh, 2010), ông đảm nhận vai đại tá Hans Landa. Đó là một tên cầm đầu của quân đội Đức Quốc Xã rất hiểm ác, chuyên truy tìm những người Do Thái.

Vì vậy nhân vật của Christoph Waltz còn được gọi là kẻ săn Do Thái. Hans Landa là một kẻ sẵn sàng bán đứng bất kỳ ai, kể cả Tổ quốc, miễn là có lợi cho hắn. Đằng sau vỏ ngoài là một người luôn tươi cười rạng rỡ và ngôn ngữ hoàn hảo là một trái tim của quỷ dữ.

Chính gương mặt của Christoph Waltz đã giúp ông đảm nhận vai diễn một cách xuất sắc. Nam diễn viên người Áo thu hút khán giả hơn cả nam chính Brad Pitt.

Trích đoạn xuất sắc của Christoph Waltz trong vai phản diện đại tá Hans Landa phim Inglorious Basterds (Định mệnh)

Nhờ vai diễn phản diện này, Christoph Waltz đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải BAFTA, giải Quả Cầu Vàng và giải Oscar.

Christoph Waltz có vẻ ngoài hào hoa

Tiếp nối thành công từ vai phản diện trong phim chiến tranh, Christoph Waltz tiếp tục ghi dấu ấn trong các vai thủ ác khác.

Trong Water For Elephants, nhân vật của tài tử này là August, một huấn luyện viên thú đầy nguy hiểm. August là vị hôn phu của Marlena (Reese Witherspoon thủ vai), cô cũng là một nghệ sĩ xiếc thú. Tính cách độc đoán và những cơn thịnh nộ của chồng sắp cưới khiến Marlena không thể chịu đựng và cô đã quyết định đến với Jacob (Robert Pattinson đóng).

Còn trong Big Eyes, Christoph Waltz hóa thân thành họa sĩ người Mỹ sống ở những thập niên 50 – 60, kiếm tiền bằng sự dối trá và lừa phỉnh. Tiếp đó, ông được chọn vào vai chính trong Django Unchained (Giải cứu nô lệ) vào năm 2013.

Đây cũng là tác phẩm do đạo diễn Quentin Tarantino của phim Định mệnh. Trong bộ phim về đề tài miền viễn Tây này, nam diễn viên người Áo đóng vai vị nha sĩ người Đức làm kẻ săn tiền thưởng. Vai diễn giúp ông lần thứ hai đoạt tượng vàng Oscar.

Christoph Waltz trong phim Django Unchained

Những vai phản diện của Christoph Waltz còn phải kể đến vai kẻ thủ ác trong tập phim thứ 24 về điệp viên 007 James Bond. Trong Spectre, nhân vật của ông là Stavro, kẻ chuyên giết các Bond girl như một cách để trả thù.

Christopher Lee

Nam diễn viên quá cố từng ghi dấu ấn trong nhiều vai phản diện. Ông cũng là một trong số ít những diễn viên gạo cội từng đóng vai ác trong cả 3 thương hiệu điện ảnh hoành tráng nhất Hollywood gồm James Bond, Lord of the Rings và Star Wars. Ông được xem là người đóng vai phản diện vĩ đại nhất Hollywood.

Christopher Lee là diễn viên đóng nhiều phim nhất, trong đó có nhiều vai phản diện

Vai diễn đưa tên tuổi ông đến với đỉnh vinh quang là vai bá tước ma cà rồng Dracula. Ông đã có 10 lần hóa thân vào nhân vật này, mang đến cho khán giả cảm giác khác biệt về sự đe dọa từ nhân vật ma cà rồng trước đó. Thậm chí trong Dracula, Prince of Darkness (1966), ông không sử dụng bất kỳ lời thoại nào, chỉ diễn bằng hành động, ánh mắt cũng đủ lôi cuốn người xem.

Christopher Lee trong The Horror of Dracula (1958)

Kế đó, ông được mời vào các vai quái vật như Frankenstein trong The Curse of Frankenstein (1957) hoặc xác ướp Ai Cập trong The Mummy (1959). Nhân vật được ông chọn là vai diễn yêu thích nhất là Lord Summerisle – một kẻ chuyên thực hiện những nghi thức cúng tế tà giáo trong The Wicker Man. Dù đóng vai ác sư khét tiếng, sát nhân hàng loạt hay kẻ đối đầu với ba chàng lính ngự lâm thì Christopher Lee vẫn thuyết phục được người xem.

Trong phần phim The Man With the Golden Gun của điệp viên 007 vào năm 1974, ông vào vai kẻ thủ ác của James Bond.

Christopher Lee trong phim 007

Trong Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn), ông vào vai phù thủy Trắng Saruman. Đây cũng là vai diễn gắn bó với ông trong khoảng 15 năm. Dù đã đích thân gửi thư đến đạo diễn với mong muốn được đóng vai chính diện nhưng cuối cùng ông lại được giao vai phản diện vì thành tích đóng vai ác quá xuất sắc.

Trích đoạn vai diễn phù thủy Trắng Saruman do diễn viên Christopher Lee hóa thân

Trong Star Wars bản năm 2002 và năm 2005, ông hóa thân thành phù thủy phép thuật Count Dooku.

Ngày 11.6.2016, ông qua đời sau một thời gian nhập viện vì chứng suy tim và hệ hô hấp. Ông cũng là người được ghi danh trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới cho diễn viên tham gia nhiều phim nhất với 244 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Billy Nighy

Nam diễn viên nổi tiếng của Cướp biển vùng Caribbean

Tạo hình ấn tượng trong vai thuyền trưởng bạch tuộc Davy Jones trong phần 2 và phần 3 của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean đã mang lại cho Billy Nighy những điểm cộng xuất sắc.

Billy Nighy hóa thân thành nhân vật tưởng tượng có bề ngoài thân thể giống như bạch tuộc. Hiệu ứng hình ảnh giúp gương mặt của nhân vật thuyền trưởng này trở nên thuyết phục. Nó cũng giúp bộ phim đoạt giải Oscar về phần kỹ xảo hình ảnh.

Tạo hình ấn tượng của thuyền trưởng bạch tuộc

Điểm ấn tượng nhất của nhân vật thuyền trưởng Davy Jones chính là phần đầu được thiết kế theo ý tưởng từ loài bạch tuộc. Râu được tạo ra giống xúc tua của bạch tuộc. Trong phim, Davy Jones dùng những chiếc xúc tua cầm nắm các vật thể và di chuyển nó một cách linh hoạt. Làn da nhân vật này được lấy ý tưởng từ màu café in vết trên tách, sau đó được scan lên máy tính chỉnh sửa.

Trích đoạn vai thuyền trưởng bạch tuộc do Bill Nighy đóng.

Bill Nighy cũng thường xuyên được mời vào những vai phản diện như Chúa tể ma cà rồng Viktor trong loạt Underworld, ác quỷ Naberius trong I, Frankenstein... Chất giọng của Bill Nighy còn được mời lồng tiếng cho nhân vật Rattlesnake Jake trong phim hoạt hình nổi tiếng Rango.