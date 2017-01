11 phim truyền hình Hàn được mong đợi trong năm 2017

Thứ Hai, ngày 16/01/2017 06:12 AM (GMT+7)

Năm 2016 khép lại với những thành công nhất định cho phim truyền hình Hàn. Sang năm 2017 nhiều dự án gắn liền với tên tuổi của các ngôi sao hạng A cũng khiến người hâm mộ mong mỏi được đón xem 11 drama được chờ đợi nhất.

My Shy Boss

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 1.2017 với sự tham gia của hai diễn viên chính Park Hye Soo, Yeon Woo Jin. Phim là câu chuyện về một nhân viên mới tại một công ty quan hệ công chúng với quyết tâm công bố bí mật về chàng giám đốc nhút nhát của mình và danh tính thực sự.

Missing 9

Nam ca sĩ Chanyeol nhóm EXO sẽ là thanh nam châm hút fan cho bộ phim này cùng với Jung Kyung Ho và Baek Jin Hee. Phim dự kiến phát sóng vào ngày 11 tháng 1, xoay quanh chuyện một nữ ca sĩ kiêm MC truyền hình bị mắc kẹt trên một hòn đảo với chuyên gia thời trang stylist của mình và 7 người khác làm trong thế giới giải trí.

Tomorrow with you

Shin Min Ah sẽ trở lại trong năm 2017 khi đóng cặp cùng Lee Ji Hoon. Cô thủ vai người vợ cùng chồng đi du hành vượt thời gian trong một chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn. Nhân vật của Shin Min Ah là một nhiếp ảnh gia không mấy tên tuổi trong đầu những năm 30. Cô rơi vào tình trạng hoảng loạn khi biết danh tính thật của chồng mình – do Lee Ji Hoon thủ vai.

Saimdang: Light’s Diary (The Herstory)

Với việc trở lại màn ảnh nhỏ của “nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae, đây là bộ phim cổ trang được mong đợi nhất trong năm 2017. Đóng cặp cùng người đẹp là tài tử Song Seung Heon điển trai, nổi tiếng từ thời Trái tim mùa thu. Phim lấy cảm hứng từ nhân vật có thật trong lịch sử Hàn. Mọi chuyện bắt đầu khi giảng viên Seo Ji Yoon (Lee Young Ae) của khoa lịch sử nghệ thuật bị kéo vào câu chuyện quá khứ bí ẩn của tài nữ Saimdang. Từ đây cô hiểu hơn về cuộc đời thăng trầm cả niềm vui lẫn nước mắt của người phụ nữ tài sắc ấy. Phim dự kiến ra mắt tập đầu vào ngày 25.1.2017.

Strong woman Do Bong Soon

Dàn diễn viên trẻ tài năng Park Bo Young, Park Hyung Sik và Ji Soo cùng hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim ra mắt ngày 27.1.2017. Nhân vật chính là Do Bong Soon, một cô gái sinh ra với sức mạnh đặc biệt, rơi vào tình yêu với một kẻ gây rối. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn của phim Bản tình ca mùa đông, Xin lỗi anh yêu em.

Man to Man

Park Hae Jin, Kim Min Jung và Yeon Jung Hoon sẽ viết nên câu chuyện về một người đàn ông tài năng, bí ẩn, trở thành vệ sĩ của một ngôi sao hàng đầu. Phim được chắp bút bởi biên kịch của Hậu duệ mặt trời. Hiện phim vẫn chưa xác định ngày ra mắt.

My sassy girl

Joo Won và Oh Yeon Seo đưa khán giả trở về thời Joseon với chuyện tình của một cô nàng ngổ ngáo. Phim được sản xuất bởi đạo diễn của phim Yong Pal.

Defendant

Sự kết hợp thú vị giữa một nam diễn viên thực lực nhiều kinh nghiệm như Ji Sung với nữ ca sĩ thần tượng Yuri nhóm SNSD sẽ tạo nên một drama thú vị. Ngoài ra còn có ngôi sao Uhm Ki Joon và Uhm Hyun Kyung. Phim kể về một công tố viên bị kết án tử cố gắng tìm mọi cách để chứng minh bản thân vô tội. Kịch bản phim do biên kịch City Hunter chắp bút.

The King is in love

Cặp đôi ngôi sao trẻ Im Si Wan và YoonA nhóm SNSD mang tới cho bộ phim lãng mạn này nhiều điều mới mẻ. Trong phim, hoàng tử Wang Won là người đầu tiên rơi vào tình yêu với cô gái tên San nhưng phải đối đầu với một người bạn của mình vì cả hai cùng yêu chung một cô gái.

While you were asleep

Trai đẹp Lee Jong Suk và mỹ nữ Suzy tạo thành cặp đôi hút fan cho bộ phim tình cảm pha yếu tố viễn tưởng. Suzy vào vai một cô gái có khả năng nhìn thấy những điều xui xẻo trong tương lai qua giấc mơ. Lee Jong Suk đóng vai người ngăn chặn tai họa theo như lời của nhân vật Suzy cảnh báo.

Ruler: Master of the mask

Kim So Hyun trở lại màn ảnh sau thành công của phim Chiến nào ma kia cùng với mỹ nam Yoo Seung Ho trong bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon những năm 1700. Thái tử trẻ tuổi phải tranh đấu để lấy được quyền lực, song anh cũng rơi vào lưới tình của người con gái Ga Eun. Ban đầu mục đích tiếp cận của Ga Eun để trả thù cho cha nhưng sau đó, cô nhận ra tình cảm chân thành của thái tử.

Honorable Mention: Winter Sonata 2

Đây được xem là dự án phần 2 của phim Bản tình ca mùa đông. Nhà sản xuất của phần một sẽ tư vấn cho đội mới để phát hành bộ phim vào năm 2017 tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.