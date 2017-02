10 phim kinh điển các cặp đôi nên xem mùa Valentine

Titanic (1997)

Valentine là một ngày phù hợp để các cặp tình nhân bên nhau và xem một trong những bộ phim kinh điển của làng điện ảnh thế giới như Titanic.

Bộ phim ra mắt công chúng vào năm 1997, kể về một thảm họa hàng hải có thật khi con tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi và chìm giữa lòng đại dương vào ngày 14/4/1912.

Phim xây dựng cốt truyện dựa theo tình yêu của chàng thanh niên nghèo tên Jack (Leonardo Di Caprio thủ vai) trốn lên tàu với cô gái trẻ xinh đẹp Rose (Kate Winslet). Tình yêu không bị giới hạn bởi không gian, địa vị xã hội cũng như định kiến xung quanh của họ đẹp đến nỗi, luôn được xem là một trong những câu chuyện tình bất hủ của làng điện ảnh thế giới.

Cái kết buồn nhưng cũng là bất hủ cho tình yêu khi Jack dành cơ hội sống cho Rose khiến mỗi khi xem lại Titanic, bất kì ai cũng thắt nghẹn trái tim. Céline Dion với ca khúc nhạc phim My Heart Will Go On cũng nhờ Titanic để vươn lên tâm tượng đài của nền âm nhạc thế giới đương đại.

Cái chết của Jack để nhường cơ hội sống cho người mình yêu:

Love and Basketball (2000)

Bộ phim lãng mạn của điện ảnh Mỹ kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa Monica (Sanna Lathan thủ vai) và Quincy (Omar Epps thủ vai) đều muốn trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp kể từ khi còn nhỏ. Khi cả hai cùng tranh đấu để đạt được mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì cũng là lúc họ phải “đối phó” với cảm xúc dành cho nhau.

Love and Basketball xuyên suốt cuộc đời của 2 nhân vật chính kể từ khi họ còn là những đứa trẻ, trưởng thành, yêu nhau, đạt được ước mơ thể thao và cuối cùng là sở hữu một mái ấm hạnh phúc.

Shrek (2001)

Phần phim của Shrek – Gã chằn tinh tốt bụng ra mắt năm 2001 và ngay lập tức ghi dấu thành công ở thể loại phim truyện tranh cổ tích 3D. Đằng sau những câu chuyện tưởng chừng như chỉ dành cho trẻ nhỏ lại là nhiều ngụ ý về tình yêu ẩn giấu phía sau.

Đó là tình yêu của gã chằn tinh Shrek, vốn sống yên ổn trong một đầm lầy thì bất ngờ rơi vào tình yêu với nàng công chúa Fiona khi Shrek cứu cô nàng khỏi một con rồng phun lửa.

Tất cả những khác biệt về ngoại hình, địa vị, tính cách dường như được thứ thuốc thần mang tên tình yêu xóa mờ. Fiona thực hiện lời thề, biến mình thành một cô chằn tinh để tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc bên Shrek. Các phần tiếp theo của Shrek giúp bộ phim hoạt hình gia đình hay nhất mọi thời đại.

Lost in Translation (2003)

Bộ phim còn được gọi với cái tên Việt là Lạc lối ở Tokyo, kể về câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác giữa một diễn viên hết thời như Bob Harris (Bill Murray thủ vai) và một nữ sinh viên mới tốt nghiệp đại học Charlotte(Scarlet Johansson thủ vai) vô tình nảy nở khi gặp nhau tại một khách sạn ở Tokyo.

Charlotte bất ngờ bị bỏ lại phòng nghỉ bởi chồng của mình do anh này muốn theo đuổi 1 người phụ nữ chân dài, trẻ đẹp hơn. Trong khi Bob Harris cũng không khá hơn khi diễn viên hết thời già nua này sang Tokyo để quay một đoạn phim quảng cáo rượu.

Bob quen Charlotte và được người phụ nữ đáng tuổi con mình mặc cho những bộ đồ trẻ trung để dạo chơi cùng cô. Tình yêu của họ sau này cũng sớm dừng lại, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đã tìm được thứ hạnh phúc cả đời mình đang tìm kiếm.

50 First Date (2004)

50 lần hẹn đầu tiên kể về chuyện tình của một anh chàng bác sĩ thú y với cô nàng giáo viên dạy vẽ xinh đẹp bị mất trí nhớ do Drew Barrymore thủ vai. Vì yêu cô gái này mà nhân vật của nam diễn viên hài nổi tiếng Adam Sandler đã từ bỏ cuộc sống bê tha của mình trước đó.

Phim là những cung bậc cảm xúc từ hài hước cho tới cảm động, khi một chàng trai đã thay đổi hoàn toàn để theo đuổi và yêu một cô gái vốn mắc chứng bệnh dễ quên. Bằng âm nhạc và tình yêu chân thành, cô gái tìm lại được kí ức và cùng Henry, chàng bác sĩ thú y năm nào sống hạnh phúc bên những đứa trẻ.

Slumdog Millionaire (2008)

Triệu phú khu ổ chuột từng là bộ phim thành công và nổi tiếng bậc nhất của điện ảnh Ấn Độ. Phim khắc họa toàn diện và nhân văn về cuộc sống của những người dân nghèo khó tại đất nước này, qua chuyện đời thăng trầm của 2 anh em xuất thân khu ổ chuột là Jamal và Salim.

Phim thực sự đáng xem vào ngày lễ tình nhân, khi xuyên suốt bộ phim là tình yêu không bao giờ nguôi của Jamal dành cho cô bạn thuở ấu thơ Latika. Qua từng câu hỏi của chương trình Ai là triệu phú phiên bản Ấn Độ, Jamal hồi tưởng lại những kí ức hạnh phúc xen lẫn đau buồn của mình. Cái kết đẹp khi Jamal chiến thắng trò chơi trí tuệ và nhảy múa cùng Lakita trong bến tàu mang tới niềm tin vào tình yêu bất diệt cho khán giả.

Đoạn kết có hậu của bộ phim Triệu phú khu ổ chuột:

Days of Summer (2009)

Phim còn có tên gọi 500 ngày yêu, là bộ phim hài lãng mạn thành công bậc nhất khi viết về chủ đề tình yêu. Tác phẩm của đạo diễn Marc Webb thu được thành công và giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín.

Phim được kể bằng cấu trúc không theo trình tự thời gian, với câu chuyện dựa trên lời kể của nhân vật nam chính do Joseph Gordon-Levitt thủ vai về những hồi tưởng của anh về một tình yêu không thành với Summer Finn (Zooey Deschanel).

Họ cùng nhau trải qua những kỉ niệm thật đẹp mà đáng nhẽ với những người khác, họ đã có thể trở thành tình nhân. Nhưng rồi đến ngày thứ 488, Summer và Tom gặp nhau tại nơi ưa thích của anh và nói rằng giữa họ không thể có tình yêu. Nỗi buồn dần vơi và như một vòng định mệnh, ngày thứ 500, Tom bất ngờ gặp một người khiến anh thêm một lần nữa rung động có tên Autumn (mùa thu).

The Tourist (2010)

Tác phẩm điện ảnh từng khiến Johnny Deep thêm một lần nữa mến mộ Angelina Jolie, The Tourist, thực sự là một bộ phim hình sự kiểu lãng mạn đáng xem bậc nhất của 2 tên tuổi lừng danh Hollywood này.

Sau vai diễn nữ điệp viên Salt mạnh mẽ, Angelina Jolie bất ngờ hóa thân vào vai người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ trong phim, để rồi giữa cuộc chiến thiện – ác, cô yêu say đắm nhân vật do “cướp biển” Johnny Deep thủ vai. Tình yêu của họ nảy nở và càng thêm đẹp giữa lòng thành phố Venice hoa lệ.

This Means War (2012)

Tình yêu cũng giống như một cuộc chiến, và This Means Wả đã nói hộ tất cả chúng ta điều này. 2 chàng điệp viên CIA đẹp trai , ga-lăng là bạn thân của nhau, nhưng rốt cục cùng theo đuổi và tranh đấu để có được cảm tình của cô gái xinh đẹp Lauren Scott.

Bộ phim mang tới nhiều cảm xúc vui vẻ và thú vị nhờ cuộc đấu trí và đấu tình giữa 2 chàng trai khi cùng tán tỉnh một cô gái, để rồi gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

La La Land (2016)

Thành công về doanh thu và chiến thắng nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín, nhưng sức sống của La La Land lại nằm ở những bài học về tình yêu, tuổi trẻ, sự nghiệp, danh vọng dành cho những cặp tình nhân. Mia và Sebastian, cùng giống như rất nhiều các bạn trẻ, cũng có cho riêng mình những đoạn tình yêu dang dở dù đã từng rất mộng mơ.

Có người đã từng nói, sẽ đến một thời điểm, bạn phải quyết định chọn giữa hoa hồng và bánh mì, giữa tình yêu và sự nghiệp. Nếu như Mia mãi yêu và ở bên Sebastian, cô không thể nào trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng và ngược lại, Sebastian có khi cũng không là một ông chủ quán bar để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê với nhạc jazz nếu như mãi chìm đắm trong tình yêu.

Phim là một góc nhìn điện ảnh đầy nhân văn và chân thực về tình yêu. Món quà Valentine ngọt ngào, chân thành và sâu sắc nhất cũng chính là đây.