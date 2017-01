Thanh niên Nhật say xỉn cởi quần nằm ngủ trên tàu điện

Nhiều người coi việc say xỉn tới mức ngủ gục ở bất kì đâu của người Nhật là “một nét văn hóa”.

Chủ Nhật, ngày 29/01/2017 05:00 AM (GMT+7)

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đã đăng tải những bức hình vừa buồn cười, vừa đáng báo động về thực trạng người dân say xỉn và ngủ vô tội vạ. Đáng chú ý là hình ảnh một thanh niên Nhật say tới mức cởi cả quần và say sưa nằm ngủ trên tàu điện.

Nhiều người còn mặc nguyên bộ quần áo đi làm nhưng vẫn ngủ ngon lành trên vỉa hè, bất chấp dòng người đi lại ngược xuôi. Va li đựng tài liệu của họ để một bên.

Hiện tượng này không mới và từng được chuyên gia tư vấn Shinsuke Suzuki trả lời trên tờ Japan Today năm 2014: “Nếu bạn là công nhân, người lao động bậc trung và không có năng lực nổi bật, uống rượu với sếp là cách dễ dàng hơn để bạn thăng tiến. Xây dựng mạng lưới quan hệ trên bàn nhậu cũng rất hiệu quả, thay vì cứ cắm mặt vào làm cả ngày lẫn đêm”.

Một số trang web nước ngoài cũng đăng tải hình ảnh dân Nhật say xỉn ngủ khắp nơi với bình luận: “Một nét văn hóa rất Nhật Bản”.

Ở Nhật, tình trạng lao động quá vất vả tới nỗi tự tử đã trở thành một quốc nạn. Người Nhật có một từ là “karoshi” để chỉ những người chỉ biết làm việc và chết vì kiệt sức.

Năm 2015, ít nhất 1.500 người Nhật qua đời vì làm việc quá mức.