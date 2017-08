Nhảy nhót trêu ngươi chó nghiệp vụ, nhận hậu quả vào chỗ hiểm

Một người đàn ông ở New Zealand đã phải nhận cú đớp đau đớn, sau khi khiêu khích chó dữ trên đường phố.

Thứ Ba, ngày 29/08/2017 10:45 AM (GMT+7)

Đoạn video do người qua đường ghi lại và đăng tải mạng xã hội Facebook, cho thấy nam thành niên mặc áo trắng đã có hành động nhảy khiêu khích trước một chú nghiệp vụ và nhóm nhân viên an ninh trên đường phố ở New Zealand.

Chú chó nghiệp vụ được kiểm soát bởi một nhân viên an ninh tỏ ra rất tức giận với hành động của người đàn ông và nhảy chồm lên trong khi sủa cuồng loạn.

Nam thanh niên tiếp tục khiêu khích trước con chó. Nó lao tới và cắn vào vùng kín của anh ta.

Con chó hung dữ đã xô ngã người đàn ông xuống đất gần một chiếc ô tô đỗ trên đường. Sau đó, một nhân viên an ninh lại gần và đá người đàn ông.