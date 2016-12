Nhảy bungee từ độ cao 40m, chết tức tưởi vì dây quá dài

Thứ Năm, ngày 22/12/2016 05:00 AM (GMT+7)

Video tử vong sau khi nhảy bungee ở Brazil

Một người đàn ông Brazil đam mê mạo hiểm đã tử vong khi nhảy bungee trước sự chứng kiến của gia đình.

Fabio Ezequiel de Moraes, 36 tuổi, tiếp đất bằng đầu sau khi nhảy từ độ cao 40m trước mặt vợ, con trai 6 tuổi và em trai của ông. Ông chơi trò mạo hiểm trên một cây cầu ở Sao Paulo, Brazil.

Theo báo địa phương, Moraes, sống tại Valinhos, Brazil, lên kế hoạch nhảy bungee cùng con trai, nhưng đã quyết định nhảy một mình trong phút cuối.

Ông được đưa tới bệnh viện ở Mairinique nhưng tử vong vì chấn thương đầu ngay sau đó.

Moraes, 36 tuổi, thiệt mạng sau khi nhảy bungee từ độ cao 40m

Cảnh sát vẫn đang điều tra cái chết. Họ cũng đã thu giữ các thiết bị của một đội ngũ chuyên gia do Moraes thuê. Được biết nguyên nhân tai nạn là do dây nhảy quá dài, theo The Sun.

Chỉ mới tháng trước, một cô gái Hàn Quốc cũng đã gặp nạn khi nhảy bungee. Yoo, 29 tuổi, rơi mạnh xuống nước sau khi móc dây nhảy bungee bị gãy. Cô bị thương nặng ở đầu, cổ và ngực, nằm viện trong vòng 1 tháng.

Người đàn ông tổ chức nhảy bungee tại đây đã bị bắt giữ và bị buộc tội sơ suất trong công việc. Ông cho biết dây bungee đã được gắn chặt vào người cô gái nhưng ốc vít trên tấm ván nhảy bị lỏng.