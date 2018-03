Người đàn ông đào hố chôn xe hơi

Thủ phạm chỉ vị trí chôn xe hơi.

Một tài xế Trung Quốc cách đây ít ngày đã điều khiển xe hơi của mình tông phải 3 người khác. Nhằm tránh sự truy lùng của cảnh sát, anh ta nghĩ ra một cách chưa từng có: đào hố chôn xe hơi.

Vụ việc xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây cách đây 1 tuần. Người đàn ông điều khiển xe đâm phải 1 người đi bộ và 2 người đi xe đạp điện. Sau đó, anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân bị thương nằm trên đường.

Dù đào hố và chôn chiếc xe trong vườn nhà, anh này vẫn bị công an Trung Quốc tìm ra và bắt giữ. Theo SCMP, công an nhanh chóng tìm ra hung thủ dựa trên những mảnh vỡ ô tô tại hiện trường. Họ tìm ra mẫu xe gây tai nạn rồi dựa vào băng hình an ninh để truy tìm thủ phạm.

Sự trợ giúp tích cực của mạng xã hội Trung Quốc cũng là cách để thủ phạm bị bắt nhanh chóng. Trong số 3 người bị tông xe, 1 người thiệt mạng do vết thương quá nặng.

Sau khi đào hố chôn xe trong vườn nhà, anh này vứt toàn bộ dụng cụ ở con sông gần đó.