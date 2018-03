Đám tang đẫm nước mắt của “người hùng” cứu 40 người trong đám cháy chung cư Carina

Chủ Nhật, ngày 25/03/2018 00:05 AM (GMT+7)

Chiều 24.3, trong con hẻm nhỏ đường An Dương Vương (quận 8, TP.HCM), gia đình đang lo hậu sự cho nam bảo vệ dũng cảm Trần Văn An (48 tuổi, bảo vệ chung cư Carina), người tử vong khi lao vào khói lửa cứu người trong vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết.

Tại đám tang, hai đồng nghiệp của anh An là Lê Gia An (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) không khỏi xúc động, đau buồn khi vĩnh viễn mất đi đồng nghiệp trong đám cháy chung cư Carina.

Theo Gia An, rạng sáng 23.3, bảo vệ Văn An, Thanh Sang cùng mình chốt trực tại block A của chung cư Carina. Khi phát hiện cháy, cả 3 đã lao vào hiện trường cứu người. Tuy nhiên, sau khi đưa khoảng 40 người thoát khỏi chung cư, bảo vệ Văn An đã mất tích cho đến khi cảnh sát tìm thấy xác.

Lúc lửa cháy dưới tầng, Gia An dập lửa nhưng bất thành do khói đen bốc lên mù mịt. “Em chạy lên tầng 1 thì gặp chú An nên cùng chú phá cửa căn hộ ở tầng 1 đưa các nạn nhân ra ngoài.

“Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Tiếng phụ nữ trẻ em khóc gào. Chú An hô lớn mọi người chạy vào ban công căn hộ ở tầng 1 rồi dùng các tấm nệm ném xuống đất, vải màn nối lại đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn”, Gia An kể.

Phát hiện có lối thoát, hàng chục cư dân khác đang hoảng loạn vội tìm đến chỗ anh bảo vệ. Họ cũng gọi điện báo cho người thân, hàng xóm từ các tầng trên chạy xuống cùng thoát thân. Những người có con nhỏ được ưu tiên đu xuống trước.

“Chú An đỡ từng người để họ tuột xuống. Có khoảng gần 40 người thoát ra ngoài an toàn. Chú An sau đó lao vào làn khói đen đặc gõ cửa các căn hộ để thông báo cháy và mất tích”, Gia An kể trong nấc nghẹn.

"Khi lực lượng chữa cháy đến nơi dập lửa thì chú An đã chạy đi tìm người gặp nạn để cứu. Lúc cứu người xong mới đi tìm chú, tìm hoài mà không thấy, đến trưa 23.3 mới biết chú mất. Tụi em buồn lắm, chú không tri hô chắc gì mọi người chạy xuống để em dẫn qua lối thoát hiểm riêng ở ban công", An chia sẻ.